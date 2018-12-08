НеПроґавте: українська церква і медичний скандал у Кропивницькому

Щоб ви провели вихідні з користю, ми підібрали для вас добірку найцікавіших матеріалів тижня: українська церква, суд над екс-президентом та Львів без пластикових пакетів. А наприкінці - найкраща пропозиція про те, як влаштувати собі теле-вікенд та не відчувати докорів сумління.

Нова церква

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Про історичне рішення цього тижня оголосив президент України Петро Порошенко - об'єднавчий собор для створення помісної церкви в Україні відбудеться 15 грудня. Незабаром після того Вселенський патріарх Варфоломій розіслав усім ієрархам українських православних церков листи-запрошення на участь у ньому.

Хто і як обиратиме, а також хто може стати головою нової церкви - читайте у матеріалі BBC News Україна.

Медичний скандал

Копирайт изображения ВАЛЕРІЙ ЛЕБІДЬ Image caption Кількість студентів, які зіткнулися з проблемами, йде на сотні

Ексклюзивна історія BBC News Україна. Іноземні студенти, які навчаються на двох факультетах Донецького національного медичного університету (зараз вони переїхали у Кропивницькому) розповіли про медичний скандал. Хлопці та дівчата заявляють, що їх погано навчають, а також намагаються ошукати, проводячи махінації із оплатою за навчання.

Всього в університеті навчаються понад тисячу іноземців. Як вони зі студентів можуть перетворитися на порушників закону - читайте у матеріалі.

Суд над Януковичем

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Оболонський райсуд Києва готує вирок у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича. Суд не погодився на прохання адвокатів призупинити розгляд справи на час його хвороби.

Судді поки що не повідомили, коли саме буде оголошено вирок. У статті з'ясовують, що саме означатиме заочне засудження та які матиме наслідки.

Львів без пластику

Image caption Замінити звичні пакети на більш екологічні - надто дорого, кажуть у супермаркетах

Слідом за Києвом у Львові вирішили обмежити використання одноразових поліетиленових пакетів. На кого спрямована заборона і чи відчують її львів'яни?

Читайте в ексклюзивному матеріалі зі Львова про перебіг експерименту у місті.

Найкращі серіали грудня

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Як найкраще провести холодні зимові вихідні? Загорнутися у ковдру та переглянути довгоочікувані серіали. Які саме - шукайте в переліку BBC Culture.

Класичний Пуаро, ексцентрична місіс Мейзел та справжній арктичний трилер - обирати до смаку!

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