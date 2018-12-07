Аннегрет Крамп-Карренбауер: що відомо про наступницю Меркель на посаді голови ХДС

Копирайт изображения Reuters Image caption АКК, як називають нову лідерку ХДС німці, народилася в землі Саар, найменшій землі Німеччини

Правляча в Німеччині партія ХДС обрала нову лідерку - нею стала Аннегрет Крамп-Карренбауер замість Ангели Меркель, яка була головою партії 18 років.

Карренбауер вважають протеже самої Меркель, яка має намір піти з посади голови партії у грудні, але лишитися на чолі уряду ще майже на три роки.

Пані Крамп-Карренбауер вважали фавориткою серед кандидатів, але на голосуванні вона ледь вирвала перемогу в давнього суперника Меркель Фрідріха Мерца, отримавши 51,8% голосів членів партії.

Очоливши найбільшу партію Німеччини, 56-річна Аннегрет Крамп-Карренбауер має шанс стати наступним федеральним канцлером країни.

Хто вона?

АКК - як часто скорочують її ім'я німці - виросла в католицькій родині в найменшій німецькій землі Саар на південному заході країни.

Вона приєдналася до ХДС у 1981 році, коли була 19-річною студенткою, після здобуття магістерського ступеня з політичних студій.

У 2000 році пані Крамп-Карренбауер стала міністром внутрішніх справ в уряді Саару, ставши першою жінкою, яка обійняла цю посаду. Вона також стала першою жінкою-прем'єр-міністром землі Саар, пропрацювавши на цій посаді з 2011 по 2018 рік.

Останній рік вона обіймала посаду генерального секретаря ХДС, тобто голови апарату партії.

Коли Ангела Меркель висунула її кандидатуру на цю посаду, АКК отримала рекордні 98,9% голосів.

Аннегрет Крамп-Карренбауер мешкає у своєму рідному місті Пюттлінген із чоловіком Гельмутом Карренбауером, з яким вони разом вже 34 роки.

Пан Карренбауер залишив роботу інженера, щоб піклуватися про трьох синів подружжя, поки дружина займалася політичною кар'єрою.

За що вона виступає?

Пані Крамп-Карренбауер вважають призначеною наступницею Меркель і поміркованим вибором у якості лідера ХДС.

Її називають прагматичним політиком, схильною до спокійного аналізу та політичної далекоглядності

Копирайт изображения Getty Images Image caption АКК вважають протеже Ангели Меркель і наступницею її політики

Хоча вона підтримувала міграційну політику Меркель, а також займає ліберальну позицію щодо прав жінок та мінімальної зарплати, вона також висловлювала і більш консервативні погляди.

Пані Крамп-Карренбауер є відданою католичкою і дотримується традиційних поглядів стосовно одностатевих шлюбів. Зокрема вона висловлювала занепокоєння щодо надання повних прав на усиновлення для одностатевих пар.

АКК також підтримує ідею відновлення річної військової або соціальної служби, а ще із сумнівом ставиться до права етнічних турків, які є найбільшою іммігрантською спільнотою країни, мати подвійне громадянство Німеччини та Туреччини.

Меркель 2.0?

Критики називають АКК "міні-Меркель" або "Меркель 2.0", але оглядачі кажуть, що між нею та Ангелою є чіткі розбіжності.

Навіть сама пані Крамп-Карренбауер заявила, що у ній немає нічого "міні", адже вона 56-річна жінка з трьома дорослими дітьми, а за плечима має власну серйозну політичну кар'єру.

Копирайт изображения Reuters Image caption Три кандидати на посаду лідера ХДС: Фрідріх Мерц (зліва), Аннегрет Крамп-Карренбауер і Єнс Шпан

Перед обранням у якості лідерки партії АКК відправилася в турне країною, щоб "почути" членів партії. Після цього вона заявила, що ХДС потрібен чіткіший курс.

"Бути народною партією не може означати бути чимсь на кшталт універсальної політичної крамниці, що може запропонувати щось для кожного", - заявила вона в інтерв'ю Bild.

Що АКК думає про Україну та Росію?

Одним з питань, де пані Крамп-Карренбауер продемонструвала розбіжність позиції в порівнянні зі своєю попередницею, стала Росія: АКК заявила, що з нею треба бути жорсткіше.

Виступаючи в ефірі телеканалу ARD, пані Крамп-Карренбауер сказала, що у зв'язку з обстрілом і захопленням Росією трьох українських кораблів з екіпажами в Керченській затоці, Німеччина має зайняти більш жорстку позицію стосовно Москви, зокрема переглянути своє ставлення до газопроводу "Північний потік-2".

Щоправда, цей перегляд в описі пані Крамп-Карренбауер виглядає не дуже радикальним - вона запропонувала подумати про обмеження обсягів природного газу, який Росія постачатиме цим трубопроводом.

Крім того, пані Крамп-Карренбауер заявила журналістам, що ЄС і США повинні обміркувати можливість заборони на заходи в європейські порти російських суден, що базуються в Азовському морі.

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