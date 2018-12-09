Острови, художники і ведмеді - 10 місць і людей невідомої України

Яка вона Україна зсередини, маланкські ведмеді і карпатські буйволи, зникла професія бортників і найбільший ненаселений острів.

Понад два роки тому волонтери проекту Ukraїner відправились у дослідницьку подорож Україною. У пошуках невідомих місць, локальних героїв та звичаїв експедиція Ukraїner проїхала 90 тисяч кілометрів, 16 історичних регіонів, понад 300 населених пунктів.

Копирайт изображения Аліна Рудя\Ukraїner Image caption Ведмідь з притулку "Домажир", що існує піді Львовом з 2017 року. Метою цього реабілітаційного центру є допомога та порятунок ведмедів з зоопарків, цирків, готелів та ресторанів

Ukraїner - це суспільно-культурний проект про людей, які творять країну кожного дня своїми ремеслами і вміннями, а також про місця, які частіше за все не потрапляють до путівників.

Копирайт изображения Дмитро Охріменко\Ukraїner Image caption Фермер Мішель Якобі випасає буйволів на полонині Пересліп у Карпатах. 8 липня 2016 року. Історія Мішеля - унікальна. Мішель приїхав в Україну з Німеччини багато років тому, аби рятувати українську екосистему та традиції скотарства. Він почав розводити на Закарпатті буйволів, яких люди вже встигли замінити на більш зручних корів і сільськогосподарську техніку

У creative community IZONE у Києві відкрилася фотовиставка, де активісти Ukraїner розповідають про свої відкриття і демонструють найкращі світлини з подорожей.

До проекту Ukraїner входять близько двох сотень волонтерів, які мандрують, фіксують, обробляють, перекладають, описують, досліджують Україну.

Копирайт изображения Сергій Коровайний\Ukraїner Image caption Художник і скульптор Валерій Єрмаков на подвір'ї свого будинку в селі Панасівка на Полтавщині, 9 листопада 2016 року. Дядько Валерій живе на хуторі, який називає своїм раєм. Тут тільки він і ще 19 односельчан. Він не знає власної адреси, але його хату одразу помітно — навколо неї стоять його чудернацькі скульптури - боги і міфічні створіння. Він ніколи не виїжджав за межі України і волонтери Ukraїner зібрали кошти і організували йому подорож до Греції, про яку він завжди мріяв

Копирайт изображения Тарас Ковальчук\Ukraїner Image caption Бортництво - стародавній спосіб розведення бджіл, який в Україні зберігся тільки на Поліссі. Професія в багатьох джерелах вважається зниклою або втраченою ще у XVIII-XIX століттях. Але це зовсім не так, бортники або пасічники, що збирають дикий мед, існують і дотепер. На фото - бортник Сергій Жила із села Селезівка на Поліссі лізе до борті із бджолами, аби видобути мед, 23 квітня 2017 року

Копирайт изображения Павло Пашко\Ukraїner Image caption Вид із коптера на отару овець, що пасеться біля старого літака в музеї радянського минулого села Фрумушика-Нова на Одещині, 24 травня 2017 року

Копирайт изображения Олексій Карпович\Ukraїner Image caption Скульптор Олексій Альошкін, село Букатинка на Поділлі, 1 серпня 2017 року. Цей чоловік та його дружина Людмила Альошкіна крок за кроком перетворюють селище Букатинка на музей та місце, куди за новими враженнями з'їжджаються люди, зацікавлені в історії та мистецтві

Копирайт изображения Аліна Кондратенко\Ukraїner Image caption Чоловік веде пару наречених перед початком шлюбної церемонії у селищі Верховина в Івано-Франківській області, 24 вересня 2017 року

Копирайт изображения Олександр Хоменко\Ukraїner Image caption Маланкарі, вбрані циганами і ведмедями, відзначають свято Маланки у селищі Красноїльськ на Буковині, 14 січня 2018 року. Красноїльська Маланка унікальна тим, що тут не тільки зберегли, але і розвинули унікальні місцеві традиції зустрічі Нового року. Красноїльські ведмеді відомі по всій Україні і далеко за її межами

Копирайт изображения Павло Пашко\Ukraїner Image caption Вид на острів Джарилгач у Чорному морі, 25 квітня 2018 року. Це найбільший ненаселений острів в Україні, розташований у Каркінітській затоці в 7 кілометрах від Чорного моря

Копирайт изображения Артем Галкін\Ukraїner Image caption Горюнка Лукерія Кошелева на подвір'ї своєї хати у селищі Нова Слобода на Слобожанщині, 10 вересня 2018 року. Горюни - автохтонне населення Сумської області, субетнос, який сформувався у цих краях у XVI столітті

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