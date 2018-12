Книга року ВВС: Для тих, хто випав із гнізда

Рецензія члена журі Ольги Герасим'юк на книгу Олега Коцарева "Люди в гніздах", яка вийшла у фінал Книги року ВВС-2018.

Роман Олега Коцарева "Люди в гніздах" з'явився якраз у час, коли багато людей замислилися над питанням: "Звідки я? Хто був переді мною? На кого я схожий такий? і т.д…"

Найпоширеніша прикрість, що лунає - і я сама її чи не щодня повторюю - "Ну чому було не розпитати більше в діда? Ну, як можна було віддати ті фото? Ну, чому було не підписати - хто це?"

Ми повипадали з гнізд. А ті гнізда давно розпатрав на друзки столітній вітер.

Роман цей, формально дивний такий роман, не вкладається в правила написання романів, - але правила давно вже теж інші. Та нехай про це сперечаються літературознавці. Я - лише читачка, лише однодумець автора. Тому мої рефлексії тут - особисті.

Це - роман-печворк, одна таки історія - але з яскравих уривків, одірваних і пришитих, і перепришитих навмання гудзиків та кишень, мотузок та клаптів, така дуже дизайнерська ряднина, в яку можна загорнутися, як у ту зігріваючу ковдру, що її накидають рятівники на когось щойно витягнутого з якоїсь катастрофи.

Якось кажу барвисто, певне, як для читача, що прочитав дуже іронічну, трохи тролінгову, антисагу, яка цілком може обурити тих, хто з побожністю ставить на покуті свою власну історію, вивільнивши її шматки з небуття, з архівів, з тюремних згадок, з чудом уцілілих рядків на чудом уцілілих клаптиках старих листів.

Я й сама так уже не один рік роблю - шукаю, записую, плутаюся, засмучуюся, впершись лобом у тупик, розуміючи, що час усе зжер краще за полум'я. І також шукаю докази ідеальності кожного імені й постаті, відвертаючись від якихось не дуже годящих для іконостаса образів.

Я злилася, коли один друг, старий британець (старий, що мав би бути консерватором, британець!), в таких випадках дивився на мене іронічно й казав "Don't take your religion too seriously!"

Та вже перестаю злитися. І Коцарев у цьому - ще одна підтримка.

Справді треба якнайшвидше вихопити, поки все не зотліло, кожну згадку про когось, хто був твоєю родиною, - їхні старовинні імена, шматки їхніх листів та записок, малюнки, пожовклі мережива, обірвані аксельбанти, погони, відновити їхні церкви, обійстя, пам'ятники.

Кожен може з цим розпорядитися далі вже як завгодно - і більшість із нас, звісно, вибирає з цього лише блискуче, бо домашня легенда має бути героїчною. Бо дітям треба передати лише найкраще. І таке найкраще в кожного з нас, звісно, є. І це наповнює значущістю. І часом лише трішечки домалюєш якусь квіточку, якусь додаси золотинку. А далі ще хтось щось додасть. І так фактично й пишеться вся історія, в якій ніколи - ніколи! - немає правди.

Сьогодні, як і колись, знімаються пафосні патріотичні кіна, на які йдуть усі дружно колонами, скупивши попкорн, - і так множиться забуття того, що люди насправді переживали цілком по-людськи, того, куди поділися їхні порвані хоробрі серця, й якими словами вони насправді говорили.

Це, може, й про інше трохи - але для мене якраз у цей час дуже важливий іронічний роман Олега Коцарева, який пропонує йти далі спокійніше, без кіпешу, не цяцькувати свою біографію, просто обдумати й прийняти її - і бути людьми, справлятися з усією правдою про своїх і чужих, про те, що ті, кого любиш, можуть бути різними, визнавати, що нічого не виправиш у минулому - але можна спробувати змінити результат.

Олег присвятив свою книжку "Всім, хто не встигли висловитися", разом із Юлією Стаховською та Миколою Леоновичем трохи побавилися з старими фото. Автор, відомий у літературі більше як поет, пише чудову прозу, вона серйозно вирізняється з ряду написаного останнім часом, і точно Коцарев - це ім'я.

Роман починається й закінчується не генеалогічним деревом - автор вималював, по-чесному, накарлючив ручкою "генеалогічний кущ", яким і справді є історія кожної з наших родин.

Дереву рости не було як, а кущі не стригли - вони дичавіли. І всі наші століття, а особливо викорчуване 20-е, всі Юхими та Фросі, Крамаренки-Устименки-Валєри- Ігнації- МГБ- отамани-біла гвардія-СРСР- романтичні втечі, мезальянси-колаборанти-поети-смішнострашні та страшносмішні фронти і т.д. - в романі переплітаються.

Все виринає знов і знов у різних комбінаціях, - залежно від того, хто як згадав, - лягають у гротескну, але без жодного глузування, трохи й сумну, як на мене, книжку.

Вона для тих, хто не має зухвалості збороти смерть і тлін, каже собі: спокійно! "don't take your religion too seriоusly", не суєтись, думай, живи, читай…

