"Йому дозволяли все": розповідь вчителя спадкового принца Саудівської Аравії

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Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман аль-Сауд фактично став лідером країни. Його називають правителем, який змінив життя королівства, його ім'я лунає у зв'язку з вбивством журналіста Джамаля Хашоггі. Співробітник Арабської служби BBC Рашид Секкай згадує, як в середині 1990-х років вчив юного принца англійській мові.

У 1996 році я працював вчителем у престижній школі "Аль-Анджал" у Джидді. Раптом мені подзвонили. Губернатор округу Ер-Ріяд принц Салман ібн Абдул Азіз аль-Сауд тимчасово переїхав у наше портове місто разом з сім'єю. Його дітям потрібен був викладач англійської.

Майбутній монарх зв'язався з адміністрацією школи, і вже незабаром мене везли у королівський палац. Я мав викладати англійську кільком королівським дітям від першого шлюбу: принцу Туркі, принцу Наєфу, принцу Халіду і, звісно, принцу Муххамеду.

Я мешкав у багатому районі міста. Кожного ранку о сьомій годині водій забирав мене з дому і віз до школи "Аль-Анджал". Після того як уроки завершувались, мене везли до палацу.

Image caption Рашид Секкай біля школи "Аль-Анджал" у Джидді

Минуючи масивні ворота з охороною, автомобіль проїжджав повз розкішні маєтки з ідеальними доглянутими садами, за якими слідкували працівники в білій уніформі. Парковка була заповнена елітними автівками. Саме тоді я вперше в житті побачив рожевий Cadillac.

У палаці мене зустрічав королівський розпорядник Мансур ель-Шахрі - чоловік середніх років, з яким принц Мухаммед був близьким і дружив.

Рації

Мухаммеду було цікавіше проводити час з охороною палацу, аніж сидіти на моїх уроках. Як найстаршому з дітей, йому дозволялося робити все, що заманеться.

Якщо мені й вдавалося заволодіти увагою молодших принців, то тільки доти, доки поруч не з'являвся Мухаммед.

Пам'ятаю, як він приніс до класу рацію, яку взяв в одного з охоронців. Сидячи на уроці, він говорив по ній з братами і охоронцями, обмінювався з ними жартами і іноді відпускав зухвалі репліки щодо мене.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Батько Мухаммеда король Салман у той час був губернатором округу Ер-Ріяд

Зараз 33-річний принц обіймає посаду міністра королівства. Він майбутній спадкоємець саудівського престолу.

Відтоді, як минулого року Мухаммед фактично став лідером країни, він намагається подавати себе як модернізатора. Попри протидію релігійних фундаменталістів, принц ініціював економічні реформи, яких потребувала Саудівська Аравія, і розпочав програму з лібералізації цією надзвичайно консервативної країни.

Спостерігачі хвалять реформи, але критикують Мухаммеда за порушення прав людини, воєнні кампанії в сусідньому Ємені, а віднедавна - у зв'язку з вбивством журналіста і критика саудівської влади Джамаля Хашоггі в саудівському консульстві в Стамбулі.

Копирайт изображения EPA Image caption Принца Мухаммеда критикують через дії Саудівської Аравії на міжнародній арені

Влада королівства висунула звинувачення за цією справою 11 людям, проте заперечує, що сам принц Мухаммед мав якийсь стосунок до цього злочину.

Якось принц здивував мене, коли сказав, що його мати, принцеса, вважає мене "справжнім джентльменом". Я ніколи не зустрічався з принцесою - в Саудівській Аравії жінки королівських сімей ніколи не показуються незнайомцям. Єдиною жінкою, яку я бачив у палаці, була сиділка з Філіппін.

Я не знав, що за мною постійно стежать. Принц показав мені на камери внутрішнього відеонагляду, розвішані по стінах, і відтоді я почав незручно почувати себе під час уроків.

Я доволі швидко зблизився з Мухаммедом, його родичами. Попри те, що моїми учнями були принци, що зростали у розкоші, на уроках вони поводили себе як звичайні діти - їм було цікаво вчитися, але не терпілося гратися.

Помилка

Якось розпорядник палацу Мансур ель-Шахрі сказав, що зі мною хоче познайомитись майбутній король. Салман хотів дізнатися, як проходить навчання його дітей. Я подумав, що це буде чудовою можливістю обговорити з ним поведінку принца Мухаммеда.

Я чекав біля дверей спадкоємця престолу разом з іншими вчителями, які, здається, були добре знайомі з королівським протоколом.

Коли до нас вийшов майбутній король, вчителі інстинктивно підвелися зі стільців. Я дивився, як вони один за одним підходять до спадкоємця, кланяються, цілують йому руку, швидко обговорюють щось з приводу дітей і йдуть.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принц Халід ібн Салман, посол Саудівської Аравії в США, також вивчав англійську у Рашида Секкая

Коли прийшла моя черга, я зрозумів, що не зможу вклонитися Салману. Я ніколи цього не робив. І, поки страх не паралізував мене повністю, я взяв руку майбутнього короля і потис її.

Я згадую здивовану посмішку на його обличчі, але спадкоємець престолу ні слова не сказав щодо моєї помилки.

Я, у свою чергу, нічого не сказав про те, що витворяв Мухаммед на моїх уроках - до того часу я вже прийняв рішення залишити роботу і повернутися до Британії.

За деякий час ель-Шахрі різко висварив мене за те, що я порушив королівський етикет.

Крім Мухаммеда, а також принца Халіда, який зрештою став послом королівства в США, жоден з моїх учнів так і не зайняв публічних посад.

Сьогодні, спостерігаючи за тим, як мій колишній учень Мухаммед робить кроки на міжнародній арені, я згадую той час як дивовижний епізод свого життя.

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