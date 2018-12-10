Примус до собору? За що митрополита УПЦ МП Іларіона не випускають з "ДНР"

Копирайт изображения УПЦ Image caption Митрополит Іларіон 7 грудня був у Києві на засіданні синоду УПЦ МП

В останні тижні УПЦ Московського патріархату скаржиться на утиски з боку українських спецслужб, обшуки і виклики на допити. 9 грудня правоохоронці не пропустили через лінію розмежування з "ДНР" митрополита Донецького Іларіона (Шукала).

Все це відбувається на фоні підготовки до проведення в Києві об'єднавчого собору 15 грудня, в якому підпорядкована Москві церква участі брати не хоче.

Керівництво УПЦ МП стверджує, що дії силовиків - це примус до участі у створенні нової церкви.

Натомість спецслужби кажуть, що розслідують справи щодо розпалювання міжрелігійної ворожнечі, а також можливої державної зради.

Не було дозволу

У коментарі ВВС News Україна радник голови Державної прикордонної служби Олег Слободян заявив, що причиною невиїзду митрополита Іларіона на підконтрольну уряду територію є рішення СБУ.

"Кінцеве рішення ухвалювала СБУ. На даного громадянина не було відповідного дозволу та перепустки на перетин лінії розмежування", - прокоментував інцидент пан Слободян.

ВВС News Україна намагається отримати коментар щодо цього в СБУ.

Митрополит Донецький та Маріупольський Іларіон - одна з найпомітніших і найвпливовіших фігур у церкві. Понад 20 років він очолює одну з найбагатших до конфлікту на Донбасі єпархій та є постійним членом синоду УПЦ МП.

Копирайт изображения Олексій Кривошеєв Image caption Священники УПЦ МП після допиту в СБУ Рівненської області 5 грудня 2018 року

Як заявила прес-служба УПЦ МП, 9 грудня 2018 року правоохоронці не дозволили митрополиту Іларіону перетнути лінію розмежування в офіційному пункті пропуску - КПВВ "Новотроїцьке".

Він прямував з непідконтрольних Україні територій до монастиря в селі Нікольське Волноваського району Донецької області.

Як стверджують в УПЦ МП, силовики не вказали "об'єктивних причин" та анулювали право митрополита Іларіона перетинати лінію. Церковному ієрарху представники СБУ пояснили, що таким було "особливе розпорядження з Києва".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Настоятель Києво-Печерської Лаври - митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло (Лебідь)

Пропуск нібито анулювали ще 7 грудня 2018 року. Проте, як вказують у прес-службі УПЦ МП, митрополит Іларіон був присутній 7 грудня у Києві на засіданні синоду церкви, а 8 грудня спокійно перетнув лінію розмежування та повернувся до Донецька.

Такі дії силовиків у церкві назвали провокаційними. УПЦ МП нагадала, що наразі вона є єдиною структурою, яка працює та має авторитет по обидва боки лінії розмежування на Донбасі.

Натомість багато волонтерів свого часу заявляли про співпрацю предстаників цієї церкви з представниками "ДНР" та "ЛНР".

Співрозмовник у прикордонній службі припустив, що митрополит Іларіон, який є громадянином України, за бажання може заїхати в Україну через Росію. Адже держава зобов'язана впустити до країни через офіційний державний кордон будь-якого свого громадянина.

Збіг чи тенденція?

В останні тижні у правоохоронців виникає все більше питань до представників української православної церкви Московського патріархату. Наприкінці листопада силовики провели обшуки у настоятеля Києво-Печерської Лаври - митрополита Вишгородського і Чорнобильського Павла (Лебідя).

Обшук був у межах кримінального провадження за статтею про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

3 грудня СБУ провела обшуки у Житомирській та Овруцькій єпархіях Української православної церкви Московського патріархату, а також київському видавництві, де друкували на замовлення УПЦ МП.

Ці слідчі дії також відбулись у межах розслідування справи за статтею про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

5 грудня понад десяток священиків УПЦ МП в Рівненській області викликали на допит в СБУ у межах іншого провадження - щодо державної зради та порушення рівноправності громадян.

Того ж дня СБУ заявила, що під час обшуків у приміщеннях УПЦ МП знайшла чимало матеріалів, зміст яких має ознаки розпалювання релігійної та міжконфесійної ворожнечі

В УПЦ МП називають такі дії тиском на церкву з метою примусити її представників взяти участь у об'єднавчому соборі.

Копирайт изображения УПЦ Image caption Синод УПЦ МП заборонив брати участь в соборі помісної церкви

Натомість сама церква, яка підпорядкована Москві, відмовляється брати участь у створенні помісної православної церкви.

7 грудня відбулось засідання синоду УПЦ МП, на якому ухвалили рішення не благословляти ієрархів на участь у цьому зібранні.

"Запланований "об'єднавчий собор" вважається незаконним зібранням, оскільки в ньому братимуть участь представники розкольницьких угрупувань", - йдеться у повідомленні прес-служби церкви.

Там пообіцяли церковне покарання для тих представників УПЦ МП, хто піде на собор.

Запрошення від Варфоломія

Запрошення взяти участь в об'єднавчому соборі помісної православної церкви отримали всі церковні ієрархи в України, включно з єпископами УПЦ МП.

Цей собор може ухвалити рішення про створення нової церкви, затвердити статут та обрати предстоятеля. Який згодом під час співслужіння у Константинополі з патріархом Варфоломієм має отримати томос про автокефалію.

11 жовтня синод Вселенського патріархату відкрив шлях для створення помісної української церкви.

Тоді Константинополь підтвердив прагнення надати автокефалію, скасував тимчасове перепідпорядкування київської митрополії Москві та визнав канонічний статус ієрархів УПЦ Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Патріарх Варфоломій запросив на об'єднавчий собор усіх ієрархів УПЦ МП

Після цього Російська православна церква розірвала церковне спілкування з Вселенським патріархатом, а 13 листопада таке ж рішення ухвалив собор УПЦ МП.

Нещодавно стало відомо, що Вселенський патріарх направляв спеціального листа предстоятелю УПЦ МП Онуфрію з пропозицією взяти участь в об'єднавчому соборі в Києві та претендувати на обрання предстоятелем нової церкви.

Проте 8 грудня прес-служба УПЦ МП офіційно повідомила, що Онуфрій повернув цього листа до Стамбула.

Те ж саме, як стверджує церква, зробили "цілий ряд" ієрархів УПЦ МП із запрошеннями Варфоломія взяти участь в об'єднавчому соборі.

Участь ієрархів УПЦ МП в об'єднавчому соборі є надзвичайно важливою для легітимації створення помісної церкви для світового православ'я.

Про свій намір взяти участь у створенні нової церкви донедавна відкрито висловлювались кілька ієрархів УПЦ МП. За даними співрозмовників ВВС, ще кілька десятків єпископів розглядали таку можливість.

Наразі важко сказати, скільки представників цієї церкви прийде на об'єднавчий собор. Чим більше їх буде, тим більше вони впливатимуть на ухвалення рішень та обрання предстоятеля.

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