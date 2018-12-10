Команда Трампа тане на очах. Чому пішли всі ці люди

Копирайт изображения Getty Images Image caption Колись Дональд Трамп був ведучим телешоу, під час якого неодноразово говорив учасникам "Вас звільнено". Його адміністрацію за неповні два роки вже залишили приблизно 20 високопосадовців

Адміністрація Дональда Трампа відома високою плинністю кадрів - високопосадовці йдуть самі, отримують наказ про звільнення або призначення на інші посади під пристойними приводами та з рекордною швидкістю.

ВВС зібрала короткий перелік досягнень та причин відставки чиновників Білого Дому. Почнемо з останніх звільнень.

Джон Келлі, керівник адміністрації. Відставка: грудень 2018 року

Копирайт изображения REUTERS

Відставний генерал спочатку був призначений керівником міністерства національної безпеки, однак влітку минулого року Трамп зробив його керівником адміністрації. Келлі змінив на цій посаді Райнса Прібуса, який працював у цій ролі лише шість місяців.

8 грудня Трамп оголосив, що Келлі залишить свою посаду до кінця року.

Чому він йде?

До грудня 2018-го його відносини з президентом, як повідомляли американські ЗМІ, значно погіршилися. За їхніми твердженнями, Келлі та Трамп навіть перестали розмовляти.

Раніше в цьому році Келлі був змушений публічно заперечувати, що називав Трампа ідіотом. Про такі висловлювання писав у своїй книзі журналіст-розслідувач Боб Вудворд.

Час на посаді

Один рік і п'ять місяців (до цього він працював міністром національної безпеки з січня по липень 2017 року).

Джефф Сешнс, генпрокурор, 7 листопада 2018 року

Копирайт изображения AFP

Республіканець з Алабами став першим сенатором, який підтримав кандидатуру Трампа на президентських виборах - ще на початку 2016 року.

Під час президентської кампанії він став одним з найближчих радників Трампа з питань національної безпеки, а під час роботи в уряді підтримував політику президента у сфері імміграції та забезпечення правопорядку.

Чому його звільнили?

Сешнс став регулярним об'єктом критики президента відтоді як в березні 2017 року самоусунувся від нагляду за розслідуванням про можливе російське втручання у вибори, яке проводило ФБР під керівництвом директора бюро Джеймса Комі.

В результаті функції нагляду перейшли до його заступника Роду Розенстайна, а керувати розслідуванням став спецпрокурор Роберт Мюллер, який раніше обіймав посаду директора ФБР.

"Він погодився на цю роботу і потім сказав: я збираюся самоусунутися, - обурювався Трамп. - Що це за людина?"

Трамп не скупився на різкі висловлювання, називаючи Сешнса в Twitter "дуже слабким" та "безчесним". Сешнс на подібні випади майже не реагував.

За повідомленнями телеканалів CNN та Fox, Трамп особисто не просив генпрокурора про відставку, а передав прохання через керівника адміністрації Білого дому Джона Келлі. Сам Трамп оголосив про звільнення Сешнса в Twitter.

У своїй заяві про звільнення Сешнс чітко дав зрозуміти, що це не його рішення, написавши: "Шановний пане президенте, на вашу вимогу я йду у відставку".

Час на посаді

Один рік і дев'ять місяців.

Ніккі Гейлі, постійний представник США в ООН, 9 жовтня 2018 року

Копирайт изображения Reuters

Колишній губернатор Південної Кароліни стала першою небілою жінкою, призначеною в кабінет Трампа. На посаді губернатора цього штату вона теж була першою жінкою, яка представляє етнічні меншини. Гейлі народилася в родині індійських іммігрантів-сикхів.

У неї був невеликий досвід у зовнішній політиці до призначення, а під час виборчої кампанії Трампа вона не раз його критикувала.

Чому вона пішла?

На спільній прес-конференції з Трампом Гейлі оголосила, що йде у відставку після "складних восьми років" роботи губернатором та представником в ООН.

Вона залишить посаду в кінці 2018 року і поки не знає, чим займеться надалі.

Вона також додала, що хоче бути впевненою, що адміністрація Трампа отримає "найсильнішу людину", що відстоюватиме позицію США в ООН.

Трамп назвав роботу Гейлі "неймовірною" і додав, що їй вдалося зробити посаду постпреда "дуже привабливою".

Час на посаді

Один рік та 11 місяців.

Скотт Прюітт, директор Агентства США з захисту навколишнього середовища, 6 липня 2018 року

Копирайт изображения Reuters

Скотт Прюітт працював на посаді генпрокурора Оклахоми з 2011 по 2017 роки. У той час він не раз подавав позови проти Агентства із захисту навколишнього середовища, яке йому в підсумку доручили очолити.

Чому він пішов?

Дональд Трамп оголосив, що Прюітт йде з посади через "наполегливі атаки" на нього та його родину. Відтоді, як Прюітт обійняв посаду, він опинився в центрі кількох скандалів: його звинувачували в зайвих витратах і зловживанні службовим становищем. Його робота стала приводом для кількох розслідувань.

На своїй посаді він встиг роздратувати багатьох лібералів та захисників навколишнього середовища, значно обмеживши діяльність агентства і скасувавши безліч нормативних актів щодо захисту природи.

Прийнявши відставку Прюітта, Трамп написав в Twitter, що той "виконав видатну роботу", за яку він завжди буде вдячний чиновнику.

Час на посаді

Один рік, чотири місяці та 19 днів.

Девід Шулкін, міністр зі справ ветеранів, 28 березня 2018 року

Копирайт изображения Getty Images

Шулкін - лікар, який був заступником міністра охорони здоров'я за Барака Обами.

Трамп назвав його роботу "фантастичною", коли призначав його, а Сенат одноголосно підтримав його кандидатуру - єдиний випадок в історії команди чинного президента США.

Чому він пішов?

Дональд Трамп оголосив, що Шулкін йде з посади, і його замінить особистий лікар президента, контр-адмірал ВМС США у відставці Ронні Джексон.

Шулкін зіткнувся з хвилею критики після звинувачень в неналежній поведінці під час поїздки в Європу у 2017 році. Зокрема, повідомлялося, що міністр прийняв в дар квитки на Вімблдонський турнір. Він відкидав всі звинувачення, проте погодився відшкодувати уряду вартість авіаквитка своєї дружини.

В результаті Шулкін пішов з посади, попри підтримку організацій ветеранів, наостанок назвавши атмосферу у Вашингтоні "токсичною, хаотичною, неповажною та руйнівною".

Час на посаді

14 місяців.

Герберт Макмастер, радник Трампа з національної безпеки, 22 березня 2018 року

Копирайт изображения Reuters

Генерал-лейтенант сухопутних військ збройних сил США Макмастер служив в Іраку та Афганістані, де очолював оперативну групу, яка боролася з корупцією.

Він замінив на посаді Майкла Флінна, який був змушений подати у відставку через скандал, пов'язаний з перехопленням телефонних переговорів з російським послом Сергієм Кисляком.

У 2014 році журнал Time включив Макмастера до сотні найвпливовіших людей світу, назвавши його полководцем-мислителем та архітектором майбутньої армії.

Чому він пішов?

Ходять чутки, що Трампу не подобалася "груба та поблажлива" поведінка генерала, співробітники адміністрації говорили, що їм так і не вдалося порозумітися. Керівник адміністрації Білого дому Джон Келлі теж був не задоволений Макмастером.

Час на посаді

13 місяців

Рекс Тіллерсон, держсекретар, 13 березня 2018 року

Копирайт изображения Reuters

Президент Трамп оголосив у Twitter в березні цього року, що держсекретар залишає свій пост, а змінить його директор ЦРУ Майк Помпео.

Такий кадровий землетрус стався під час складної дипломатичної ситуації, коли з'явилася домовленість про прямі переговори з Північною Кореєю.

Вважалося, що Тіллерсон може зіграти важливу роль в поліпшенні відносин Москви та Вашингтона, проте держсекретар протягом року займав жорстку позицію щодо Росії, зокрема, по Сирії.

Трамп подякував йому за роботу і побажав усього найкращого його родині.

Чому він пішов?

Про відставку стало відомо незабаром після того, як Тіллерсон перервав африканське турне, заявивши, що повертається на день раніше через напружений розклад у Вашингтоні.

З чуток, Тіллерсон був не згоден з багатьма президентськими рішеннями, в тому числі з запровадженням мит на імпорт сталі та алюмінію. Трампу, в свою чергу, не подобалися тісні зв'язки Тіллерсона з політичними елітами Вашингтона, писали ЗМІ.

Час на посаді

14 місяців.

Гері Кон, старший радник з економіки, 6 березня 2018 року

Копирайт изображения Getty Images

Колишній президент банку Goldman Sachs був призначений Трампом головною Національної економічної ради. Він став головним економічним радником президента.

У Білому домі він допоміг проштовхнути широкі податкові реформи - одне з найзначніших політичних кроків адміністрації Трампа.

Однак, повідомлялося, що відносини Кона з Трампом так і не склалися, і чутки про можливу відставку радника продовжували циркулювати кілька місяців перед тим, як це відбулося.

Чому він пішов?

Переконаний прихильник глобалізації економіки пообіцяв піти, якщо Трамп все ж запровадить мита на імпорт сталі та алюмінію в США, писали ЗМІ.

Крім того, повідомлялося, що Кон спочатку задумався про відставку після того, як Трамп поклав провину на обидві сторони - прихильників демократів та ультраправих, між якими відбулися зіткнення в Шарлоттсвіллі в серпні 2017 року.

Час на посаді

14 місяців.

ГоупГікс, директорка з комунікацій Білого дому, 28 лютого 2018 року

Копирайт изображения Reuters

Гоуп Гікс працювала речницею Трампа і займалася роботою з пресою під час його президентської кампанії.

Вона стала четвертим директором з комунікацій Білого дому з моменту обрання Дональда Трампа. Її попередник Ентоні Скарамуччі пропрацював на посаді лише кілька днів.

До того як зайнятися політикою, колишня модель працювала прес-аташе в модному будинку Іванки Трамп.

Чому вона пішла?

Вона пішла у відставку наступного дня після того, як дала свідчення комітету з розвідки конгресу США в рамках розслідування справи про можливе російське втручання в американські вибори. Однак, за словами речниця Білого дому Сари Сандерс, відставка Гікс з цим пов'язана не була.

За кілька тижнів до її відставки ще один помічник Трампа Роб Портер - з яким, як писали ЗМІ, в Гікс були стосунки, - пішов у відставку через звинувачення в насильстві з боку двох його колишніх дружин.

Час на посаді

Шість років роботи на Trump Organization і три роки спільної роботи з Трампом під час його кампанії і президентства.

Роб Портер, речник Білого дому, 8 лютого 2018 року

Портер, якого свого часу називали правою рукою Трампа, пішов у відставку після того, як дві колишні дружини публічно звинуватили його в фізичному та емоційному насильстві.

Одна жінка заявила, що він вдарив її ногою під час медового місяця в 2003 році і вдарив по обличчю, коли вони відпочивали кілька років по тому. Він заперечував усі звинувачення.

Копирайт изображения Reuters Image caption Роба Портера вважали правою рукою Трампа

Чому він пішов?

Білий дім, і особливо генерал Келлі, відчули посилення тиску з боку громадськості, після того як звинувачення в насильстві були вперше опубліковані в Daily Mail.

Незабаром багато хто став шукати відповіді на запитання, чи не міг Келлі дізнатися про звинувачення на адресу Портера від ФБР ще до скандалу, але проігнорувати їх.

Час на посаді

Один рік.

Ендрю Маккейб, заступник керівника ФБР, 29 січня 2018 року

Копирайт изображения Reuters

Ендрю Маккейб пішов з посади заступника директора ФБР, де він працював з нинішнім директором Крістофером Реєм та попереднім керівником бюро Джеймсом Комі.

Його змусили піти у відставку незадовго до офіційної дати виходу на пенсію в березні, повідомляла телекомпанія CBS. До цього ЗМІ кілька разів повідомляли, що Трамп має намір домагатися відставки Маккейба.

Маккейб три місяці очолював ФБР після звільнення Джеймса Комі, який керував розслідуванням можливих зв'язків Трампа з Росією. Він знову обійняв посаду заступника після призначення Рея.

Чому його звільнили

Трамп активно критикував Маккейба, звинувачуючи його у зв'язках з демократами та упередженому ставленні до себе.

Генпрокурор Джефф Сешнс заявляв, що Маккейб був відповідальний за витік таємної інформації в ЗМІ. Крім того, Маккейба звинуватили в наданні невірної інформації слідчим Міністерства юстиції. Він був звільнений за підсумками внутрішнього розслідування.

Сам Маккейб відкидав всі звинувачення і говорив, що звільнення пов'язане з його участю в розслідуванні можливих зв'язків між командою Дональда Трампа і Кремлем в передвиборчий період.

Час на посаді

Два роки як заступник директора ФБР, зокрема рік за президента Дональда Трампа.

Том Прайс, міністр охорони здоров'я, 29 вересня 2017 року

Копирайт изображения Getty Images

Колишній конгресмен від Джорджії був активним противником реформи охорони здоров'я, здійсненої Бараком Обамою.

Кандидатура Прайса на посаду була схвалена лише завдяки більшості республіканців у Сенаті. Його звинувачували в торгівлі внутрішньою інформацією під час роботи над законом про охорону здоров'я, проте він все заперечував.

На посаді міністра Прайс разом з Трампом кілька разів невдало намагався проштовхнути законопроекти, що скасовують Obamacare.

Чому його звільнили?

Дослідження, проведене політичним новинним сайтом Politico, показало, що поїздки Прайса коштували американській скарбниці понад мільйон доларів.

З'ясувалося, що він літав у відрядження дорогими приватними літаками замість звичайних комерційних рейсів. Трамп заявив, що незадоволений цим.

Час на посаді

Майже вісім місяців.

Стів Беннон, головний стратег Білого дому, 18 серпня 2017 року

Копирайт изображения Getty Images

До того, як увійти до команди Трампа, Беннон очолював новинний сайт Breitbart, який пов'язаний з рухом "альтернативних правих" (alt-right), прихильники якого відкидають і ліву ідеологію, і традиційний консерватизм республіканської еліти.

Опоненти називали Breitbart расистським, антисемітським та шовіністичним ресурсом.

Як і інші помічники Трампа, він отримав гроші як інвестиційний банкір, а потім став брати участь у фінансуванні та фільмуванні голлівудських фільмів.

Чому його звільнили?

Деякі з найвпливовіших радників Трампа, зокрема зять Джареда Кушнера, місяцями наполягали на відставці Беннон.

За кілька днів до його відставки в Шарлоттсвіллі, в штаті Вірджинія, відбулися зіткнення між ультраправими та їхніми опонентами, після чого президент Трамп заявив, що відповідальність за спалах насильства несуть обидві сторони, викликавши хвилю обурення.

Беннон свого часу заявляв, що сайт Breitbart являє собою платформу для "альтернативних правих", приїзд яких в Шарлоттсвілл з метою захистити від знесення пам'ятник генералу армії Півдня Роберту Лі і спровокував зіткнення з місцевими лівими активістами.

Президент був розлюченим через інтерв'ю, яке Беннон дав ліберальному журналу American Prospect за два дні до своєї відставки. У цьому інтерв'ю Беннон сказав, що військові дії проти Північної Кореї неможливі, що суперечило позиції Трампа.

Сайт BuzzFeed повідомляв, що Трамп незадоволений тим, що його радник Беннон вважає, що перемога на виборах була здобута саме завдяки йому.

Час на посаді

Майже 7 місяців.

Ентоні Скарамуччі, директор з комунікацій, 31 липня 2017 року

Копирайт изображения AFP

Колишній фінансист був знайомий з президентом Трампом багато років і дуже артистично виступав на його захист під час телевізійних інтерв'ю.

І хоча Скарамуччі недовго пробув на посаді, він встиг опинитися на перших шпальтах.

Він відразу ж опинився в центрі скандалу, коли в телефонній розмові з репортером нецензурними словами вилаяв свого начальника, керівника адміністрації Райнса Прібуса та радника президента Стіва Беннона.

Крім того, він опублікував, а потім видалив повідомлення в Twitter, в якому звинуватив Райнса Прібуса в розповсюдженні інформації з Білого дому.

Чому його звільнили?

Скарамуччі вихвалявся, що доповідає президенту особисто, але відсутність у нього дисципліни викликала невдоволення керівника президентської адміністрації генерала Джона Келлі.

Про відставку Скарамуччі було оголошено через кілька годин після того, як на свою посаду заступив Келлі.

Час на посаді

15 днів (хоча офіційно він мав вступити на посаду 15 серпня - тобто, ймовірно, мінус 15 днів).

Райнс Прібус, керівник апарату Білого дома, 28 липня 2017 року

Копирайт изображения Reuters

Колишній керівник національного комітету Республіканської партії Райнс Прібус був одним з небагатьох ветеранів команди Трампа, які отримали посади в адміністрації.

Він опинився в ситуації, коли у багатьох людей в адміністрації були конкуруючі повноваження, а ключову роль грали донька Трампа Іванка та її чоловік Джаред Кушнер.

Чому його звільнили?

Президент перестав йому довіряти та, очевидно, шукав когось, хто зможе забезпечити дисципліну в Білому домі. В підсумку, партійного функціонера, який видався слабким, змінив генерал.

Час на посаді

Шість місяців.

Шон Спайсер, речник, 21 липня 2017 року

Копирайт изображения AFP

Спайсер з 2011 року був офіційним представником Національного комітету Республіканської партії. У 2015 році він також обійняв посаду головного спеціаліста з питань стратегії у партії.

Шон Спайсер став речником Білого дому 20 січня і на першій же прес-конференції, яка тривала п'ять хвилин, жорстко розкритикував журналістів.

Він наполягав, що кількість глядачів, які зібралися на інавгурацію Трампа, була більшою, ніж на обох інавгураціях Барака Обами.

В результаті Спайсер став мішенню для численних жартів, а комедійне шоу Saturday Night Live зробило персонажа речника регулярним учасником передач.

Чому він пішов?

На відміну від багатьох інших, Спайсеру, здається, вдалося зберегти хороші відносини з Трампом.

Він подав у відставку після призначення директором з комунікацій Скарамуччі, сказавши, що не хоче, щоб "на кухні було занадто багато кухарів".

Час на посаді

Шість місяців.

Джеймс Комі, директор ФБР, 9 травня 2017 року

Копирайт изображения Getty Images

Джеймс Комі зіграв драматичну і суперечливу роль на прикінцевому етапі президентської кампанії, коли за тиждень до голосування він заявив, що ФБР заново відкриває розслідування про витік секретних даних з пошти Гілларі Клінтон.

Спочатку його розкритикували за цю заяву демократи, потім і республіканці - коли через тиждень він сказав, що ніяких звинувачень висунуто не буде.

Хоча суперниця Трампа покладала на Комі провину за свій програш, президент теж був не в захваті від Комі, особливо коли той на посаді директора ФБР очолив розслідування про можливі зв'язки команди Трампа з Кремлем.

Чому його звільнили?

Дональд Трамп і керівництво міністерства юстиції стверджували, що Джеймс Комі був звільнений за погане розслідування скандалу навколо листування Хілларі Клінтон.

У листі Трампа очільнику ФБР наголошувалося, що він "не в змозі ефективно керувати бюро".

Однак більшість противників Трампа були впевнені, що реальною причиною було "російське розслідування", якому Трамп таким чином намагався перешкодити.

Час на посаді

Три роки та вісім місяців (менш як чотири місяці за президентства Трампа).

Майкл Флінн, радник з національної безпеки, 14 лютого 2017 року

Копирайт изображения Reuters

Офіційно Майкл Флінн сам пішов у відставку, але його попросив зробити це президент.

Його відставці передували тижні скандалу через контакти Флінна з послом Росії в США Сергієм Кисляком.

Спочатку колишній армійський генерал заперечував, що темою розмов були санкції, і слідом за ним про це заявляв віце-президент Майк Пенс. Те саме говорили в Кремлі.

Пізніше Флінн повідомив Білому дому, що тема санкцій все-таки могла обговорюватися.

Чому його звільнили?

Через дзвінки Кисляку Флінна підозрювали в порушенні прийнятого в США в 1798 році Акту Логана. Він забороняє громадянам США, офіційно не наділеним відповідними повноваженнями, вести переговори з офіційними представниками іноземних держав, що мають розбіжності зі Сполученими Штатами.

Скандал викликав бурхливі спекуляції про те, що сам Трамп міг знати про контакти Флінна з Кисляком.

У своїй заяві про відставку Флінн визнав, що в період, що передував інавгурації Трампа, він через швидкоплинний розвиток подій і "з необережності надав віце-президенту та іншим неповну інформацію щодо телефонних розмов з послом Росії".

Час на посаді

23 дні.