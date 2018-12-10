На виборах у Вірменії перемогла революція. Якою буде країна за Пашиняна

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Блок "Мій крок" лідера вірменської революції Нікола Пашиняна набрав понад 70% голосів за підсумками дострокових парламентських виборів - таким результатом не могла похвалитися жодна політична сила пострадянської Вірменії. Партія старої влади - Республіканська влада - зовсім не потрапила до парламенту. На вулицях Єревана говорять про завершення революції, однак спостерігачі попереджають, що країна може залишитися без реальної опозиції.

"Я прийшла з великим ентузіазмом, прийшла за революцію голосувати та голосувала за Ніколу Пашиняна, щоб нарешті за 20 років зміни були для наших дітей, онуків", - говорить мешканка Єревана, пенсіонерка Нінель Атабекян. - Вибори важливі для Вірменії, щоб затвердилася влада нарешті, а то вони сидять в парламенті та заважають, ось ця стара гвардія в 55 чоловік заважають новому життю".

У тому, що ці вибори проходили чесно, вона не сумнівається. За її словами, в цьому їхня відмінність від попередніх.

"У минулих виборах всім роздавали хабарі, в нашому будинку, говорили, 3-4 родини не отримали ... А сьогодні ніхто нічого не дає, волевиявлення народу", - говорить вона.

Голова Центральної виборчої комісії Тигран Мукучян в інтерв'ю Радіо Азатутюн висловив упевненість, що вибори, які пройшли в неділю, були "вільними, чесними та прозорими". Позитивно оцінили вибори в Вірменії та міжнародні спостерігачі.

Без опозиції?

"Революція була оформлена цими виборами, і можна вважати її в якомусь сенсі завершеною. Фактично Пашинян вже повинен стати лідером, який перестав воювати з минулою владою", - говорить аналітик Самвел Мартиросян.

Республіканська партія - в минулому правляча - не змогла подолати 5% бар'єр, необхідний для проходження в парламент. Крім "Мого кроку" в Національні збори потрапили партія великого бізнесмена Гагіка Царукяна "Квітуча Вірменія" (8,27% голосів) та партія "Освічена Вірменія" (6,37%), яка в альянсі з партією Пашиняна "Цивільний договір" брала участь в попередніх парламентських виборах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Партію Гагіка Царукяна підтримує великий бізнес. Експерти вважають, що навряд чи вона буде жорсткою опозицією до уряду Пашиняна

Формально в новому парламенті не менше третини мандатів буде у суперників партії Пашиняна, проте серйозною опозицією це назвати не можна, зазначають аналітики.

В "Квітучій Вірменії" багато представників великого бізнесу, і вони уникають відкритого протистояння, причому будь-якій владі", - зазначає політолог та науковий співробітник Інституту Кавказу Грант Мікаєлян.

"Квітуча Вірменія" - це скоріше партія, яка лобіює інтереси певних економічних кіл, - згоден Мартиросян. - А "Освічена Вірменія" (6,37% голосів) особливих розбіжностей з Пашиняном не має. Буде імітація опозиційної активності, але в цілому її варто чекати скоріше від позапарламентських сил".

Кандидат в депутати від "Квітуча Вірменія" Арман Абовян, однак, з цим не згоден; за його словами, його партія займає "правильну центристську позицію". "Ми себе вважаємо силою, яка після виборів буде намагатися зробити все, щоб хороше було хорошим, а якщо щось погане буде, то про це мовчати не збираємося, - каже він. - Ті, хто говорить, що парламент буде без опозиції, - це ті люди, які звикли бачити опозицію в жорсткому клінчі з владою. Ніхто не збирається опонувати, тільки щоб опонувати, і ніхто не збирається тиснути на кнопки, не розглянувши питання».

Партія "Освічена Вірменія", у свою чергу, обіцяє сформувати "ідейну опозицію" парламентській більшості та називає себе єдиною опозицією в парламенті після цих виборів.

Республіканська партія заявляла про порушення в ході голосування і звинувачувала уряд Пашиняна в тиску на опонентів і намір "зміцнити атмосферу страху" в країні напередодні виборів.

Після того як він прийшов до влади, багатьом колишнім чиновникам та їхнім родичам були пред'явлені звинувачення. Сам Пашинян заперечує зв'язок між кримінальними справами та виборами.

Очікування та надії

За даними Центральної виборчої комісії, на виборах проголосувало менше половини - 48,63% виборців. Деякі аналітики вважають, що причина такої пасивності - низька довіра до політичних партій в Вірменії. Для порівняння - на виборах у квітні 2017 року проголосували 60,86%.

За словами Мартиросяна, це може бути пов'язано з тим, що багато з них перебувають за кордоном на заробітках, і відсутністю фактору адміністративного ресурсу.

"Раніше людей вранці автобусами привозили на ділянки" - говорить він.

Деякі жителі Єревана зізнаються, що попри те, що вони підтримували мирну революцію і протестний рух навесні цього року, їх очікування не виправдалися.

"У простої людини нічого не змінилося. Ми хотіли позбутися попередніх чиновників, але у цих досвіду немає взагалі", - скаржиться один з власників невеликого бізнесу в Єревані, який вважає за краще не називати свого імені.

Копирайт изображения Anadolu Agency/Getty Images Image caption Явка на виборах була низькою - понад 48%. Оглядачі припускають, що на неї вплинула висока трудова міграція та відсутність використання адмінресурсу на цих виборах

Певне розчарування революцією в Вірменії дійсно є, і це викликано не стільки обіцянками самого Пашиняна, скільки тими очікуваннями, які були в передреволюційний період, вважає політолог Грант Мікаєлян.

"Він не обіцяв, що доходи зростуть у два рази, але такі очікування були у суспільства, - говорить він. - Люди вважали, що Вірменія має жити як Франція, зарплати мають бути 3000 доларів, а якщо зарплати 3000 доларів, то 2700 доларів з'їдає Республіканська партія Вірменії (яка правила у 1999-2018 роках. - Ред.). Відповідно, якщо її прибрати з влади, то ці 2700 вони отримають. Республіканської партії при владі немає, але з цих 2700 доларів вони поки нічого не отримали".

"Чим більше люди будуть бачити, що радикального і принципового поліпшення рівня життя немає, тим більше це розчарування буде наростати", - додає Мікаєлян.

Але Нінель Атабекян, як і багато жителів вірменської столиці, вважає, що у нової влади було дуже мало часу для кардинальних перетворень.

"За 20 років вони [колишня влада] такий хаос влаштували, що за шість місяців неможливо виправити. Це треба зрозуміти. Хто незадоволений? Ті, що були при владі, ті, що годувалися з годівниці при владі. Прості люди задоволені", - впевнена вона.

З чого все починалося?

У квітні цього року у Вірменії почалися масові протести, в результаті яких прем'єр-міністр Серж Саргсян пішов у відставку. 8 травня на тлі протестів парламент затвердив на посаді глави уряду опозиційного лідера Нікола Пашиняна.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зміна влади у Вірменії стала можливою завдяки масовим протестам навесні, в яких активну участь взяла молодь

Але в парламенті у Республіканської партії, колишньої правлячої партії Вірменії, як і раніше залишалася майже половина депутатів і найбільша фракція.

У жовтні Нікол Пашинян оголосив про відставку і розпуск парламенту, щоб провести дострокові вибори.