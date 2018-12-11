Воєнний стан на Херсонщині: що відбувається і які заборони діють

Копирайт изображения Іван Антипенко

Від 26 листопада по 26 грудня у десяти областях України запровадили воєнний стан, в тому числі й на Херсонщині, що має адмінмежу з Кримом. Як вплинув воєнний стан на життя регіону, чи обмежуються тут права і свободи громадян, які заходи влади діють у цей період?

З перших днів запровадження воєнного стану обласна і міська влада Херсона звернулася із проханням не створювати панічних настроїв, в тому числі в банках, не поширювати неперевірену інформацію та продовжувати жити у "звичному режимі".

Проте на цей період заборонили феєрверки і полювання. Цивільних попросили утриматися від носіння військової форми.

Голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв і обласний військовий комісар Ігор Буднік зазначали, що воєнний стан торкнеться переважно військових, права громадян обмежені не будуть.

"Не розповсюджуйте істеричні настрої. На сьогоднішній день план мобілізаційної підготовки та введення воєнного стану в Україні стосується передусім військових підрозділів та правоохоронних структур", - заявив пан Гордєєв.

План заходів

29 листопада у Херсонській ОДА засідала обласна рада оборони. Після неї Андрій Гордєєв повідомив, що ж саме відбуватиметься та які обмежувальні заходи вводяться.

Копирайт изображения Іван Антипенко Image caption На час воєнного стану у режим підвищеної готовності перевели військові формування та інші силові структури

За його словами, основним завданням є посилення обороноздатності області та готовності до протидії можливій агресії з боку Росії.

Для цього на Херсонщині:

переводять у режим підвищеної готовності військові формування та інші силові структури, органи виконавчої влади та місцевого самоврядування

розгортають підрозділи 124-ї окремої бригади територіальної оборони Херсонської області для проведення тактичних навчань протягом 10 діб

встановлюють посилену охорону важливих об'єктів національної економіки

посилюють захист адміністративної межі з Кримом та пунктів пропуску, встановлюють особливий режим в'їзду і виїзду, обмеження свободи пересування іноземців та осіб без громадянства.

Обмеження для громадян

Копирайт изображения УНІАН Image caption На період воєнного стану в Херсонській області заборонили феєрверки

В адміністрації уточнили, що про жодне вилучення техніки, майна, обмеження свободи слова чи пересування для цивільних не йдеться.

Але на раді все-таки вирішили запровадити певні обмеження для населення.

На Херсонщині заборонили використання феєрверків та іншої піротехніки. Заборонено й полювання.

Також населення просять утриматися від носіння військової уніформи.

Окрім того, в адміністрації планують обмежити продаж алкогольних напоїв у місцях дислокації військових частин та підрозділів тероборони.

Окреме прохання було й до ЗМІ - не поширювати фото і відео військових без дозволу, не повідомляти у медіа і соцмережах про пересування техніки та військових.

Навчання тероборони

З 5 по 14 грудня на Херсонщині проводяться навчання 124-ї окремої бригади тероборони. Як повідомили в ОДА, це не мобілізація і не призов, а позапланові навчання у зв'язку з дією воєнного стану.

Бригада тероборони сформована з військовозобов'язаних мешканців області віком від 18 до 60 років. Після навчань члени тероборони повернуться додому.

Копирайт изображения Іван Антипенко

Підрозділи проводять злагодження, проходять курс військової медицини, поводження зі зброєю, тренуються на полігонах, навчаються діяти в умовах воєнного стану та під час терористичних актів.

За словами старшого офіцера відділу бойової підготовки оперативного командування "Південь" Віталія Левчука, бригаду тероборони зібрали протягом кількох днів через повістки з військових комісаріатів. Прийшли люди як з бойовим досвідом, так і ті, хто вперше тримає зброю в руках.

Копирайт изображения Іван Антипенко Image caption Навчання проводять чинні військовослужбовці Збройних сил, які мають досвід участі у бойових діях на сході України

"Більшість людей, які зголосилися взяти участь навчаннях, прийшли добровільно. З ними приємно працювати", - каже Віталій Левчук.

"Ми не підготуємо справжнього солдата за десять днів. Але опанувати елементарні навички тактичної підготовки, надання першої медичної допомоги, вогневої підготовки, мінної безпеки - можливо", - вважає офіцер.

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