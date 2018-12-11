Міс Всесвіт-2018: українське "дерево життя" на показі національних костюмів

  • 11 грудня 2018

У тайландській провінції Чонбурі відбулася презентація національних костюмів учасниць конкурсу "Міс Всесвіт-2018".

Усі 94 учасниці вийшли у вбраннях, які, за словами організаторів змагання, презентують їхні країни через "ретельно розроблену демонстрацію кольору та культури". Фінал конкурсу відбудеться за шість днів.

Українка Каріна Жосан вийшла у національному костюмі під назвою "Дерево життя". Як пояснили у Miss Universe Ukraine, вбрання оздоблене елементами орнаментів, що використовувалися в традиційних українських костюмах і рушниках.

Міс Всесвіт Україна Копирайт изображения LILLIAN SUWANRUMPHA

"Червоний колір символізує любов українського народу до своєї землі, до своєї родини, до Батьківщини. Білий колір вказує на чистоту і святість української душі", - зазначено на сторінці Miss Universe Ukraine у Facebook.

На виготовлення сукні авторства дизайн-студії Svitlo майстри витратили 11 кілометрів шовкових ниток.

Сукня важить 15 кілограмів та прикрашена 50 квітками махрової мальви.

Міс В'єтнам вийшла у костюмі, прикрашеному хлібинами.

Міс всесвіт В'єтнам Копирайт изображения LILLIAN SUWANRUMPHA

Міс Еквадор та міс Сальвадор вдягнулися у екзотичних пташок.

Міс Всесвіт Еквадор Копирайт изображения LILLIAN SUWANRUMPHA
Image caption Міс Еквадор
Міс Всесвіт Ель-Сальвадор Копирайт изображения LILLIAN SUWANRUMPHA
Image caption Міс Сальвадор

Міс М'янма вдягла костюм, що нагадував стовбур дерева.

Міс Всесвіт М'янма Копирайт изображения LILLIAN SUWANRUMPHA
Image caption Міс Всесвіт М'янма

У конкурсі беруть участь 94 дівчини з усього світу. Конкурс проводять в 76-й раз, цього року корону на майбутню переможницю вдягне Міс Південна Африка, яка перемогла минулого року.

Міс Всесвіт Коста-Рика Копирайт изображения LILLIAN SUWANRUMPHA
Image caption Міс Коста-Рика
Міс Всесвіт Лаос Копирайт изображения LILLIAN SUWANRUMPHA
Image caption Міс Лаос
Міс Всесвіт Данія Копирайт изображения LILLIAN SUWANRUMPHA
Image caption Міс Данія

Фінал конкурсу відбудеться в столиці Таїланду Бангкоку 17 грудня.

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