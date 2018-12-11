Міс Всесвіт-2018: українське "дерево життя" на показі національних костюмів

У тайландській провінції Чонбурі відбулася презентація національних костюмів учасниць конкурсу "Міс Всесвіт-2018".

Усі 94 учасниці вийшли у вбраннях, які, за словами організаторів змагання, презентують їхні країни через "ретельно розроблену демонстрацію кольору та культури". Фінал конкурсу відбудеться за шість днів.

Українка Каріна Жосан вийшла у національному костюмі під назвою "Дерево життя". Як пояснили у Miss Universe Ukraine, вбрання оздоблене елементами орнаментів, що використовувалися в традиційних українських костюмах і рушниках.

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"Червоний колір символізує любов українського народу до своєї землі, до своєї родини, до Батьківщини. Білий колір вказує на чистоту і святість української душі", - зазначено на сторінці Miss Universe Ukraine у Facebook.

На виготовлення сукні авторства дизайн-студії Svitlo майстри витратили 11 кілометрів шовкових ниток.

Сукня важить 15 кілограмів та прикрашена 50 квітками махрової мальви.

Міс В'єтнам вийшла у костюмі, прикрашеному хлібинами.

Копирайт изображения LILLIAN SUWANRUMPHA

Міс Еквадор та міс Сальвадор вдягнулися у екзотичних пташок.

Копирайт изображения LILLIAN SUWANRUMPHA Image caption Міс Еквадор

Копирайт изображения LILLIAN SUWANRUMPHA Image caption Міс Сальвадор

Міс М'янма вдягла костюм, що нагадував стовбур дерева.

Копирайт изображения LILLIAN SUWANRUMPHA Image caption Міс Всесвіт М'янма

У конкурсі беруть участь 94 дівчини з усього світу. Конкурс проводять в 76-й раз, цього року корону на майбутню переможницю вдягне Міс Південна Африка, яка перемогла минулого року.

Копирайт изображения LILLIAN SUWANRUMPHA Image caption Міс Коста-Рика

Копирайт изображения LILLIAN SUWANRUMPHA Image caption Міс Лаос

Копирайт изображения LILLIAN SUWANRUMPHA Image caption Міс Данія

Фінал конкурсу відбудеться в столиці Таїланду Бангкоку 17 грудня.

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