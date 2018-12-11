Міс Всесвіт-2018: українське "дерево життя" на показі національних костюмів
У тайландській провінції Чонбурі відбулася презентація національних костюмів учасниць конкурсу "Міс Всесвіт-2018".
Усі 94 учасниці вийшли у вбраннях, які, за словами організаторів змагання, презентують їхні країни через "ретельно розроблену демонстрацію кольору та культури". Фінал конкурсу відбудеться за шість днів.
Українка Каріна Жосан вийшла у національному костюмі під назвою "Дерево життя". Як пояснили у Miss Universe Ukraine, вбрання оздоблене елементами орнаментів, що використовувалися в традиційних українських костюмах і рушниках.
"Червоний колір символізує любов українського народу до своєї землі, до своєї родини, до Батьківщини. Білий колір вказує на чистоту і святість української душі", - зазначено на сторінці Miss Universe Ukraine у Facebook.
На виготовлення сукні авторства дизайн-студії Svitlo майстри витратили 11 кілометрів шовкових ниток.
Сукня важить 15 кілограмів та прикрашена 50 квітками махрової мальви.
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Міс В'єтнам вийшла у костюмі, прикрашеному хлібинами.
Міс Еквадор та міс Сальвадор вдягнулися у екзотичних пташок.
Міс М'янма вдягла костюм, що нагадував стовбур дерева.
У конкурсі беруть участь 94 дівчини з усього світу. Конкурс проводять в 76-й раз, цього року корону на майбутню переможницю вдягне Міс Південна Африка, яка перемогла минулого року.
Фінал конкурсу відбудеться в столиці Таїланду Бангкоку 17 грудня.
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