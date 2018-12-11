Зміни клімату: льодовики у Східній Антарктиді тануть дедалі швидше

Копирайт изображения MICHAEL STUDINGER/NASA/ICEBRIDGE Image caption Тривалий час вважалося, що Східна Антарктида є стабільним регіоном і на нього не впливають драматичні зміни, які відбуваються деінде на континенті

НАСА заявляє, що виявила перші ознаки значного танення у льодовиковій смузі у Східній Антарктиді.

Тривалий час вважалося, що цей регіон є стабільним і на нього не впливають драматичні зміни, які відбуваються деінде на континенті.

Але дані з супутників тепер показують, що льодовики, які рухаються до океану на одній восьмій східної берегової лінії континенту, стали тоншими й прискорили свій рух.

Якщо ця тенденція триватиме, то це матиме наслідки для рівня світового океану у майбутньому.

У дренажних басейнах цього сектору Антарктиди достатньо льоду для підняття висоти світового океану на 28 метрів - якщо б він увесь розтав.

"Ця кількість води еквівалентна масі чотирьох Ґренландій, зроблених із льоду", - сказала Кетрін Вокер з Центру НАСА з космічних польотів ім. Годдарда у Грінбелті, штат Меріленд.

Вона детально описала свою роботу на осінньому з'їзді Американського геофізичного союзу (АГС).

Копирайт изображения NASA Image caption Льодовики у районі Вінценнес-Бей показали найбільші зміни у поведінці з 2008 року

Доктор Вокер намагається, скориставшись можливостями НАСА, обробити величезну кількість супутникових зображень, аби отримати більш виважений і своєчасний погляд на те, що відбувається у Східній Антарктиді.

Раніше вчені усвідомлювали, що льодовик Тоттен у цьому регіоні почав танути, ймовірно, через те, що на його температуру впливають теплі потоки води, які надходять з глибин океану. Проте все інше в цій частині континенту вважали незмінним.

Нові дані з супутників змінюють цю точку зору. Вони показують, що льодовики поруч із льодовиком Тоттен також починають танути і прискорюють свій рух.

Зміни помітили в районах Вінценнес-Бей і Денман трохи далі на захід, а також у Порпойс-Бей і на узбережжі Георга VI на сході.

Чому вони тануть?

Найбільш відчутні втрати маси льоду сталися саме у Вінценнес-Бей, де розташовані такі льодовики, як Андервуд, Бонд, Адамс та Вандерфорд. Висота льодовиків знижується в п'ять разів швидше, ніж у 2008 році - загальне падіння висоти склало вже майже три метри.

"Їх рух також прискорився приблизно на 3% у порівнянні з 2008 роком, що здається незначним, але є досить вагомим, аби змінити силу потоку талої води, яка виходить з цих льодовиків", - сказала доктор Вокер.

Причиною танення є, імовірно, тепла вода, яка виштовхується із глибини через зміну рівня льоду в океані та вітер у регіоні.

Зміни, що відбуваються, все ще досить невидимі, і справді помітити їх можна тільки завдяки новим автоматизованим комп'ютерним програмам, які будуть аналізувати мільйони супутникових зображень Антарктиди.

НАСА збирається розширити доступ до цих програм за допомогою проекту Inter-mission Time Series of Land Ice Velocity and Elevation або ITS_LIVE.

"Я думаю, ми можемо передбачити, що протягом найближчих п'яти-десяти років ми матимемо багато відкриттів на основі таких спостережень, які веде Кетрін, і завдяки новим даним, які надходять онлайн", - сказав Алекс Гарднер гляціолог з Лабораторії реактивного руху НАСА в Пасадені, штат Каліфорнія.

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