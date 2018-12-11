Хлопчик з ягуарами: історія Тьяго, який дружить з хижаками

Копирайт изображения Family handout Image caption Ця фотографія Тьяго з ягуарами миттєво розповсюдилася в інтернеті

Це фото миттєво розповсюдилося мережею: хлопчик купається в компанії двох ягуарів. Один з них, здається, навіть обіймає дитину, позуючи перед камерою.

Популярний знімок викликав питання щодо його вірогідності. Виявилося, що фото - не фальшивка. Ба більше, для героя цієї фотографії таке спілкування з хижаками - зовсім звичайна справа.

На фотографії - 12-річний бразилець Тьяго Сілвейра. Він живе та грає з ягуарами з дитячого віку.

"У мене є друзі, які говорять, що це фото - підробка, але багатьом воно подобається. Вони теж хотіли б пограти з ягуарами. Чудово, що я можу поділитися своїм досвідом з людьми, яким в житті не пощастило так, як мені", - розповів журналістам BBC Тьяго Сілвейра.

Дитинство серед великих кішок

Батьки хлопчика Леандро Сілвейра та Ана Джакомо - біологи, координатори бразильського Інституту ягуарів (IOP) в бразильському штаті Гояс. Мета їх роботи - вивчення і збереження найбільшої кішки Америки.

"Мій син після народження зростав в оточенні ягуарів і з дитинства вчився співіснуванню з хижаками. Ми, природно, ввели деякі обмеження, але він і сам уже знає, як себе поводити з ними, - пояснює Леандро Сілвейра, який опублікував знаменитий знімок. - Для нього це абсолютно природно. Це частина його повсякденного життя, тут немає нічого особливого".

Копирайт изображения Family handout Image caption Тьяго з дитинства доглядав за маленькими ягуарами

Коли Тьяго з'явився на світ, в його родині вже доглядали за трьома дитинчатами ягуарів. На прогулянку з батьками Тьяго йшов разом з маленькими хижаками. Годували всіх чотирьох з пляшечки одночасно.

Хлопчик завжди відчував, що він особливий: мало кому пощастило зростати з великими кішками. "У нашій родині всі люблять і поважають один одного, мені завжди подобалося допомагати батькам доглядати за тваринами", - говорить він.

Копирайт изображения Family album Image caption Батьки Тьяго займаються дослідженням та порятунком ягуарів на заході Бразилії

Пан Сілвейра з дитинства прищепив своєму синові думку, яка звучить на всіх його лекціях про ягуарів: "Ці тварини не сприймають людину як потенційну жертву. Вони реагують на наші дії, тому так важливо виявляти до них повагу. Своєю поведінкою вони чітко демонструють, коли не хочуть, щоб ви перебували поряд".

Межі дозволеного

"Важливо усвідомлювати межі. Коли ягуар хоче спілкування, він приходить. Це не соціальні тварини, але вони вміють розбудовувати тривалі відносини", - каже мати Тьяго.

За її словами, між її сином та ягуарами жодного разу не було конфліктів. При цьому Ана підкреслює, що ніколи не залишає дитину наодинці з хижаками.

"Ми завжди дуже обережні у поводженні з ягуарами і будь-якими іншими тваринами. Наші правила безпеки дуже чіткі", - говорить вона.

Копирайт изображения Family handout Image caption "Коли виросту, буду допомагати батькам", - говорить Тьяго

Ягуари, про яких турбується родина, живуть на 123 акрах (приблизно 50 гектарів) території, що належить біологам. Доступ стороннім в цю зону заборонений, аби не турбувати хижаків.

Батьки Тьяго створили Інститут ягуара у 2002 році та спочатку хотіли просто вивчати цей вид котячих, але потім, коли до них за допомогою звернулися представники Бразильського інституту навколишнього середовища і відновлюваних джерел енергії, вирішили створити притулок для дитинчат ягуарів.

Зараз під потреби цього розплідника відведена половина всіх приміщень, які належать родині.

Копирайт изображения Family album Image caption У розпліднику батьків Тьяго протягом десятиліття доглядали за 30 ягуарами

За словами пана Сілвейри, 95% їх програм фінансуються коштом їх особистих заощаджень, інші покриваються приватними пожертвами. "Для нас пошук доходів - життєва необхідність, оскільки ми ніколи не отримували допомогу від громадських організацій".

Зараз родина доглядає за 14 ягуарами, серед яких чотири дитинчати і вісім дорослих особин. За останнє десятиліття через розплідник пройшло 35 ягуарів.

Ягуарів часто відправляють в інші організації, які допомагають в розведенні та збереженні цього виду, занесеного до Червоної книги.

Загалом ягуар розповсюджений на території 21 країни, але майже половина світової популяції - 20-30 тисяч - живе у Бразилії.

Копирайт изображения Family handout Image caption Чимало з тварин, за якими доглядає родина Тьяго, лишилися сиротами після того, як їх матерів вбили фермери

Тварин, що потрапляють в Інститут ягуара, ніколи не повертають у дику природу - там їх можуть вбити люди.

Особливу небезпеку становлять фермери, які винищують ягуарів, захищаючи свою худобу. Інша небезпека - прихильність до людей, яка виникає у деяких з цих хижаків.

"Цим ягуарам дуже складно пережити розрив з людьми. Якщо їх відпустити на волю, вони можуть шукати контакту з людиною і в результаті стати її жертвою", - пояснює Джакомо.

Копирайт изображения Family handout Image caption Теперь Тьяго бачить своїх хижих друзів тільки раз на три місяці, бо вчиться у школі в столиці штату

У минулому році Тьяго розлучили з ягуарами. Він перейшов в середню школу і буде вчитися в столиці штату. Хлопчик дуже сумує за своїми кошенятами.

"Важко, тому що я жив з ними з самого народження. Відвідуючи батьків, я розумію, що і ягуари сумують за мною теж, - каже він. - Тепер вони зовсім по-іншому грають зі мною".

"Приємно усвідомлювати, що любов і прихильність, які я відчуваю до них, взаємні", - говорить хлопчик.

Знамените фото з ягуарами у водоймі було зроблено 15 листопада під час одного з таких візитів додому.

"Я хочу вивчати біологію і піти шляхом моїх батьків. Вони намагаються зберегти вид, і я буду продовжувати їхню справу", - говорить Тьяго.

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