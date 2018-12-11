Соцмережі про Насірова: "Нарешті заживемо по-старому"

Копирайт изображения УНІАН Image caption Роман Насіров у суді, де розглядалася його справа

У вівторок стало відомо, що Окружний адмінсуд Києва визнав незаконним звільнення Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби України.

Сам Насіров відкидає всі звинувачення на свою адресу. У розмові з BBC News Україна він заявив, що готовий повернутися до роботи на посаді голови ДФС.

Соцмережі з цього приводу вибухнули критикою та жартами.

Більшість користувачів висловлюють своє здивування та критикують таке рішення.

"Хочу висловити щиру подяку пану Олексію Філатову та особисто пану Петру Порошенку за блискуче проведену судову реформу", - пише Антон Ходза.

Багато користувачів жартують про "всемогутність" українських судів. "Кажуть, український суд проголосив Романа Насірова британською королевою, визнав що Роман Насіров був першою людиною яка висадилась на Місяць", - пише журналіст Михайло Ткач.

А очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун "переживає", що цей же суд може поновини на посаді Віктора Януковича, який втік з країни у 2014 році.

"Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді Князя Київського Юрія Долгорукого і визнав його смертельне отруєння недійсним", - пише користувач Les Beley.

Мирослав Гай обурюється: "Насіров знову голова ДФС, ну супер. Нарешті заживемо по старому. Треба ще Азіровова поновити, і Стоматолога".

11 грудня суд визнав звільнення Романа Насірова протиправним, та скасував відповідне рішення уряду від 31 січня 2018 року.

НАБУ розслідує проти нього справу про зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Зокрема, йому інкримінують розтрату 2 млрд грн державних коштів.

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