Скандал з "рейдерством" в Одеському медуніверситеті: що відбувається

Копирайт изображения dumskaya.net Image caption Одеському медвузі спалахнула війна за місце ректора

У МОЗ заявляють, що в Одеському медуніверситеті сталося рейдерське захоплення і звинувачують у цьому прихильників звільненого ректора Валерія Запорожана.

Прихильники ж екс-ректора стверджують, що нічого не захоплювали, а відновили на посаді законне керівництво вишу.

Що відбувається в Одеському національному медуніверситеті, чи ведеться там навчання, з'ясовувала ВВС News Україна.

Ректорські війни

Слідом за скандалами в медичному університеті Богомольця, війна за місце ректора розгорнулась і в Одеському медвузі.

Ще у липні МОЗ розірвало контракт з тодішнім ректором Валерієм Запорожаном, який обіймав свою посаду 23 роки і був депутатом Одеської облради, обраним за списком Партії регіонів.

Перевірки у виші тривали кілька місяців, і виявили, як заявляли у МОЗ, низку грубих порушень. Ректор витратив більшість закупівельного бюджету університету, 220 мільйонів грн, на свою кафедру, а куплене обладнання пішло не для навчання, а для платного лікування пацієнтів, дорікали пану Запорожану в МОЗ.

Журналіст і волонтер Олена Ротарі у вересні розмістила у соцмережах фото приміщень університету, які перебувають у невтішному стані.

"Коли керівник університету - особа, яка роками наживається на зловживаннях, заклад руйнуватиметься. Адже в пріоритеті керівника завжди буде власне збагачення, а не навчання студентів", - заявляла тоді керівниця МОЗ Уляна Супрун.

Пан Запорожан у відповідь звинувачував МОЗ у розправі і називав некомпетентними призначених МОЗ на його місце керівників.

"Протягом двох років були десятки різних комісій... Закінчилося це тим, що в лютому місяці велика комісія МОЗ на чолі з Лінчевським перевіряла і не знайшла жодного зауваження", - говорив тоді журналістам пан Запорожан.

За його словами, істотних порушень, які б стали причиною для відсторонення ректора не знайшли.

Підтримала його частина викладачів, які назвали звільнення Запорожана незаконним, зібрали наприкінці серпня вчену раду медуніверситету, де екс-ректора призначили головою ради, а керівника профкому Юрія Сухіна обрали в.о. ректора. Після цього його зареєстрували керівником вишу у Єдиному державному реєстрі.

У відомстві Уляни Супрун назвали такі рішення незаконними, оскаржили реєстрацію Сухіна керівником у Мін'юсті і призначили виконувачкою обов'язків ректора проректора Владлену Дубініну.

У вересні прихильники відстороненого Запорожана захоплювали ректорат, а новий в.о. ректора Дубініна проривалася до кабінету за допомогою поліції.

"Нищення документів і підставні нотаріуси"

Копирайт изображения unian Image caption Валерій Запорожан обіймав посаду ректора 23 роки

У грудні конфлікт довкола вишу спалахнув з новою силою.

Перед цим в.о. ректора вишу з узгодженням із МОЗ призначили вже іншого проректора, Костянтина Аймедова, але ім'я Сухіна знову з'явилося у Єдиному державному реєстрі. Це знову оскаржило МОЗ.

10 грудня, в день, коли Мін'юст мав розглядати цю скаргу, до ректорату увійшов пан Сухін і його команда.

У МОЗ назвали ці події рейдерським захопленням, додавши, що невідомі особи силою захопили будівлю закладу та не пускають працівників на робочі місця.

"Сухін і компанія, охоронці з приватної фірми, закрилися в будівлі ректорату, нищили документи, звільняли незгодних з ними викладачів, примушували студентів підписувати листи на підтримку Запорожана", - розповів у коментарі ВВС News Україна пан Аймедов, якого МОЗ визнає виконувачем обов'язків ректора.

За його словами, поліція не втручалась, а судові виконавці, які були з паном Сухіним, показували рішення суду, які "не мали жодного стосунку" до призначення керівника вишу.

Він ставить під сумнів законність засідання вченої ради університету, де призначали пана Сухіна і той спосіб, у який його ім'я з'явилося у реєстрі - "це роблять підставні нотаріуси", заявив він.

"Самі ви рейдери"

Прихильники пана Запорожана, у свою чергу, називають рейдерами тих, хто прийшов до університету після звільнення Запорожана.

"Керівник (Юрій Сухін. - Ред.) потрапив на своє робоче місце у супроводі державних виконавців, які виконували рішення Окружного адмінсуду Києва, і відкрили кабінет". Так пояснювали події у поширеній від імені адміністрації університету заяві.

"Вчена рада законно обрала керівника, це є в законі про освіту, наш керівник, в.о. професора Сухін. МОЗ п'ять місяців підтримував незаконно призначену банду. За ці місяці було багато незаконних звільнень і призначень", - сказав завідувач кафедри нейрохірургії медуніверситету Анатолій Сон, який підтримує пана Запорожана.

У міському і обласному департаментах охорони здоров'я ситуацію у виші коментувати відмовляються. У поліції кажуть, що ніякого захоплення вишу не було.

Тим часом, навчання у виші, попри ці події, триває.

"Це справжні ігри престолів", - коментують ситуацію в університеті користувачі Facebook.

"Відбувається маніпуляція рішеннями суду і з державним реєстром. Ця ситуація не закінчиться, поки не втрутяться правоохоронці", - вважає пан Аймедов.

Хочете отримувати головні матеріали в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram!