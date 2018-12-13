Сергій Товстенко: Карлсон "смачніший" за 5 тортів і 100 пачок морозива

"Ремонт летючих чудес" Сергія Товстенка - це казка про Андрійка та Марійку, які знайомляться із Майстером Гастусом, а той відкриває їм світ казок, летючих кораблів і таємничого ровал-ролу. У книзі реальність та чудасія переплітаються у неймовірний калейдоскоп оповідок, які змінюються разом із порами року. Ця книга увійшла до довгого списку Книги року ВВС-2018.

З автором ми поговорили про "смачні" книжки із дитинства, вміння бачити чудесне у повсякденних речах та як "Майнкрафт" може допомогти вивчити математику.

Копирайт изображения СЕРГІЙ ТОВСТЕНКО

ВВС News Україна:Яким ви уявляєте власного читача? Що він шукатиме у ваших казках?

С.Т.: Мої читачі - це сучасні, але звичайні діти. А діти завжди прагнуть яскравих вражень, цікавих пригод, таємниць і секретів, гумору, простих істин, розумних, але ні в якому разі не нав'язливих, думок.

ВВС News Україна:Нині багато кажуть про те, що діти стали менше читати, і натомість споживають більше візуальної інформації. Чи ви згодні з такою думкою?

С.Т.: Те, що сучасна дитина знаходиться в неймовірному інфо-візуальному потоці - очевидний факт. Екрани, екрани, всюди екрани. Я взагалі дивуюся, як у дітей ще вистачає сил на книжку. Однак, як бачимо, вистачає. Це дивовижно, але й у сьогоденні книжка набагато потужніше впливає на розвиток дитячої уяви, ніж, скажімо, перегляд мультиків.

ВВС News Україна:Якою має бути книга, щоб діти знову полюбили читання?

С.Т.: Чому "знову"? Діти завжди любили читати. Навряд чи можна сказати, що от вони читали-читали, потім перестали, а тепер "знову". Звісно не всі, але читали, читають і будуть читати.

Загалом, дітям цікаві різні книжки. Хтось краще сприймає традиційні історії, а когось зацікавить лише щось надзвичайно трендове. Скажімо, днями я побіжно бачив книжечку з чудернацькою назвою "Я провалився в Майнкрафт". Розповів про це сину. Ми разом з ним посміялися, але потім мені довелося вислухувати докори, чому ж я її не купив. Бо ж цікаво!

ВВС News Україна:У вашій книзі зібрані історії про Індію, Японію, Узбекистан, є Іван Простачок та ельфи. Як ви вважаєте, чи сприймають сучасні діти ці класичні образи? Чи може їм потрібні нові герої та історії?

С.Т.: А от ми із видавцем у книжці "Ремонт летючих чудес" якраз і поєднали класичні казки із сучасними героями та новою історією. Це незвичний формат та своєрідний експеримент. І такий формат, як показав читацький інтерес, має сенс.

Адже чарівні класичні казки нікуди не діваються. Їх слухають і читають вже сотні років, і потенціалу в них ще ого-го!

Понад те, вони переживають нове піднесення та осмислення. Подивіться на сучасний кінематограф, на фентезі-літературу. Вони наскрізь просякнуті класичними казковими історіями та образами. Ідеї та цінності класичної казки - поза часом.

ВВС News Україна: Ваш Майстер Гастус вирушає в чарівний світ, аби лагодити казки. А що б полагодили ви, якщо б мали таку можливість?

С.Т.: У нашому світі? О, це надто екзистенційне питання! Та якщо серйозно, то загалом наш світ влаштований надзвичайно просто, буквально із трьох складових.

Є буттєва основа, яка лежить поза межами людського впливу, і тут нічого чіпати не можна (та й не вдасться).

Ще є винайдені людьми різноманітні технології та лайф-хаки, за допомогою яких людство упродовж своєї історії намагається чи то вмоститися зручніше, чи то засунути умовного пальця в умовну розетку.

А ще є свідомість людини, яка якраз і спричиняє наше світосприйняття і ставлення до себе та ближнього свого. От тут би трохи полагодити. А інструмент - еволюція свідомості.

ВВС News Україна: У вашій книзі чарівні сили роблять речі чудесними. А у житті - що для вас робить речі чудесними?

С.Т.: Вміння бачити, як уперше. Запропоную простий експеримент. Візьміть якусь звичайну повсякденну річ, найкраще стару, яка у вашій сім'ї, у вашому домі вже багато років, котра, як то кажуть, примелькалася. І спробуйте порозглядати її хоча б хвилин п'ять - спокійно, зосереджено, із цікавістю.

Я вам гарантую, що ви отримаєте незабутнє враження. Ви побачите ніби ту саму річ, але сам факт вашої уваги змінить її надзвичайно.

Будь-яка річ, навіть найпростіша, є чудесною. Та більшості предметів, котрі нас оточують, ми просто не помічаємо, вони в нашому захаращеному людському світі сприймаються фоном. А ви от спробуйте власноруч зробити стільця чи якусь просту посудину. Чи хоча б уявіть, як їх було зроблено. Одразу відчуваєш, які вони всі чудесні.

Копирайт изображения СЕРГІЙ ТОВСТЕНКО Image caption Сергій Товстенко з сином Андрієм

ВВС News Україна:Чи ваші діти читають ваші книжки, і що вони вам про них кажуть?

С.Т.: Старший вже студент, і він читає в нас винятково наукову літературу, тому мої книжки може хіба що погортати. А от менший Андрій, якому 10, той читає. Причому це в нас відбувається наступним чином. Я приношу додому нову свою книжку, урочисто підписую її для всієї сім'ї, ставлю на полицю. Якийсь час вона стоїть, а я ні про що не питаю. А потім якось раптом бачу, що Андрій взяв і читає. Читає він дуже швидко, тому зазвичай книжки такого обсягу "ковтає" за вечір.

ВВС News Україна:Чи є у вас улюблені дитячі книги - з вашого дитинства або ж сучасні?

С.Т.: Коли прочитав "Карлсона", то вперше усвідомив, що якась історія для дітей може бути таким от чудом із чудес. Для мене ця книжка була "смачнішою", ніж отримати у подарунок п'ять тортів, сто пачок морозива і десять разів сходити у кіно.

Мабуть, тоді я вперше задумався, як взагалі таке чудо можна придумати і написати. Тоді ж подумалося: от якби я так умів.

Також надзвичайно западали мені книжки, які починав читати десь у гостях, а потім ще довгий час не мав змоги дочитати. Таке сталося із "Томом Сойєром" і "Людиною-невидимкою". Доводилося самому вигадувати, що ж там булодалі.

З українських мені дуже подобалася повість Анатолія Костецького "Хочу літати". Ніби рідний Київ, знайомі схили Дніпра, знайомий лісовий трамвай у Пущу, але все якесь особливе, казкове.

Взагалі у дитинстві майже кожна нова книжка, навіть найпростіша, була маленьким відкриттям. Це був окремий світ, вікно в інший вимір.

Кожна книжка, мов людина, мала неповторні риси і характер. Причому враження складалося буквально з усього: не лише тексту й малюнків, а й навіть типу шрифту, паперу, верстки. Я й зараз таким чином сприймаю книжки. Недбале видавничо-поліграфічне виконання може начисто зіпсувати враження від твору. І навіть давно знайомі тексти можуть заграти свіжими кольорами у новому цікавому форматі.

ВВС News Україна:Про яке майбутнє ви мрієте для дітей? Чи кожному потрібен ровал-лор з вашої казки?

С.Т.: Найперше, як співалося в тій пісні із дитячого телефільму, хочеться, щоби майбутнє не було для них жорстоким. Але, на жаль, жорстокості й цинізму в цьому світі забагато.

Іноді я дивлюся на дорослих людей і намагаюся уявити, якими вони були в дитинстві, які книжки читали, про що мріяли. І чому так багато людей зреклися тих ідеалів, у які колись щиро вірили.

Книжка "Ремонт летючих чудес" надзвичайно казкова, але у фіналі вона все ж ставить героїв-дітей перед серйозним вибором: чи назавжди пірнути у казку, чи повернутися до реального світу.

Так воно й у нашому житті: чи залишатися нам зі своїми ілюзіями, чи намагатися змінювати повсякденну реальність тут і зараз. А для таких змін, звісна річ, трохи чарівних здібностей нікому не завадить.

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