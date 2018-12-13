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Українські видавці діляться планами на наступний рік. Що ж цікавого вони запропонують українському читачеві наступного року?

ArtHuss

Видавництво, яке спеціалізується на нішевому нон-фікшні, обіцяє книжку відомої вітчизняної дослідниці історії мистецтва Діани Клочко під робочою назвою "50 українських шедеврів. Визнані й неявні".

Видання розкаже про твори з музейних і приватних колекцій, які через ідеологічні причини не вважалися канонічними. Книжка вийде у травні 2019 року.

Крім того, навесні запланований вихід переклад провокативного й надзвичайно актуального дослідження плагіату чи творчих запозичень "Beg, Steal & Borrow: Artists against Originality" британського арт-оглядача, редактора Роберта Шора.

Вавилонська бібліотека

Завдяки проектам цього видавництва український читач отримав низку надзвичайно якісних перекладів канонічних художніх творів XX століття, були також і експерименти з сучасною літературою.

Кожна книжка "Вавилонської бібліотеки" ‒ це ще й оригінальне дизайнерське оформлення.

Нині відомо, що у 2019 році видавництво порадує перекладом роману П'єра ДіБіСі "Сніданок з Борджіа". Над адаптацією тексту українською працює Олена Фешовець.

П'єр ДіБіСі ‒ австралійський письменник, лауреат Букерівської премії 2003 року, колишній наркозалежний і дослідник історії ацтеків.

Трилер "Сніданок з Борджіа" вийшов 2014 року, отримавши схвальні відгуки англомовної преси.

Видавництво Анетти Антоненко

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Добре знаному видавництву вдається вгадувати смаки українського читача, особливо аудиторії, спраглої міцної художньої літератури, де якість вмісту переважує експериментаторство. Новий рік стане продовженням обраного напрямку. У планах видавництва є твори українських письменників і чимало перекладів.

Вже у січні з друкарні вийде збірка новел Євгенії Кононенко "Празька химера". Також готується "роман з елементами трешу" Марисі Нікитюк "Боні і Женя грабують шлюх".

Актуальна зарубіжна література буде представлена перекладами романів Еріка-Емманюеля Шмітта "Мадам Пилінська і таємниця Шопена" та Ненсі Г'юстон "Лінії зсуву".

Поціновувачі класики XX століття отримають нові видання, раніше не перекладені, Хорхе Луїса Борхеса, Габрієля Гарсія Маркеса та Кларісе Ліспектор. Приємною несподіванкою стануть книжки Маргарет Етвуд та Вільяма Берроуза.

Видавництво Жупанського

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Це видавництво цілком комфортно почуває себе у роботі з жанровою літературою, зокрема, з готикою та фантастикою.

Так, у 2019 році світ побачать: "Повне зібрання короткої прози" зірки американської наукової фантастики Філіпа Діка в трьох томах ‒ до перших двох книжок увійдуть твори 1950-х років; збірка оповідань "Голова змії" Лукаша Орбітовського, сучасного польського автора, що пише на межі фантастики, містики й психологізму; старі-добрі "Вартові часу" Пола Андерсона. Навесні вийде друком роман флагмана сучасної наукової фантастики Пітера Воттса "Ехопраксія", який, разом з майже культовим "Сліпобаченням", формує цикл "Вогнепад".

Видавничу серію "Майстри світової прози" поповнять роман класика постмодернізму Томаса Пінчона "Райдуга гравітації", "Берлін Александерплац" Альфреда Дебліна, центральний для німецької літератури XX століття твір, повість "Ковток повітря" Джорджа Орвелла.

Не забуваючи про готичну прозу, видавництво готує "Повне зібрання прозових творів" Едгара Аллана По та роман Алістера Кроулі "Місячне дитя".

Видавництво Старого Лева

Наступного року одне з найпопулярніших видавництв країни представить новинки у своїх улюблених сегментах: буде багато літератури для дітей і художніх творів для дорослих.

Читачам, які стежать за престижними іноземними літературними преміями, будуть цікаві такі романи: "Залишок дня" Кадзуо Ішіґуро (Букерівська премія 1989 р.), "Лінкольн у бардо" Джорджа Сондерса (Букерівська премія 2017 р.).

Також вийдуть нові переклади творів популярного канадського автора Янна Мартеля "Високі гори Португалії", індійської активістки й письменниці Арундаті Рой "Міністерство граничного щастя", бестселер Бел Кауфман, онуки Шолом-Алейхема, "Вгору по сходах, що ведуть униз".

Щодо українських авторів, відомо, що вийде нова книжка Доржа Бату "Франческа. Володарка офіцерського жетона".

Копирайт изображения Видавництво Старого Лева Image caption У 2018 році вийшла перша книга про Франческу від українського автора Андрія Васильєва (псевдонім - Дорж Бату), який працює в НАСА

Видавництво продовжить випускати переклади творів Ернеста Гемінґвея. На черзі ‒ "Острови поміж течій" і "Маєш чи не маєш".

Віват

За кілька останніх років харківське видавництво помітно змінилося на краще. Цікавий пул перекладів, книжки українських авторів, популярний нон-фікшн, фокус на виданнях для підлітків, більш високий рівень оформлення ‒ тренди, які підуть з "Віватом" і у наступний рік.

З художньої літератури для дорослої читацької аудиторії заявлені: скандальний роман Ґебріел Теллент "Моя найдорожча", який Стівен Кінг назвав справжнім шедевром; оригінальний детектив "Чорні водяні лілії" популярного французького письменника Мішеля Бюссі; непростий твір Джессі Бертон "Мініатюрист" про людські стосунки на тлі побуту Голландії XVII сторіччя; книжка Еріка Війяра "Порядок денний", що 2017 року отримала головну Гонкурівську премію.

З нон-фікшну варто виокремити велику енциклопедію Стівена Фартінга "Історія мистецтва".

Для підлітків видавництво підготує "Рибу на дереві" Лінди Муллан Гант і "Міст у Терабітію" Кетрін Патерсон.

Наш Формат

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Видавництво готує до друку біографію Альберта Ейнштейна

Постійний постачальник найпопулярнішого нон-фікшну, "Наш Формат" планує розширити видавничий портфель книжками українських авторів. Імена й теми поки в секреті.

Стосовно перекладів, то з них видавництво таємниці не робить. У лютому 2019 року вийде "12 правил життя. Як перемогти хаос" ‒ бестселер канадського психолога Джордана Пітерсона.

У березні слід чекати на біографію "Ейнштейн. Життя і всесвіт генія" від відомого американського автора Волтера Айзексона та "Неправильні факти" Ганса Рослінга, лікаря, академіка, громадського діяча, екс-радника Всесвітньої організації охорони здоров'я та UNICEF ‒ книжку, про світ, який ми часто сприймаємо крізь призму хибних фактів.

Квітень відзначиться появою "Щоденника продавця книжок" Шона Біттела, іронічної автобіографії власника найбільшої букіністичної книгарні Шотландії. Зупинимося на першому півріччі, знаючи, що перераховані книжки ‒ лише верхівка айсберга.

Нора-Друк

Копирайт изображения Нора-Друк Image caption Наступного року в Україні вийде ще один детектив популярної австралійської письменниці

За понад 20 років існування видавництво відкрило для вітчизняного читача чимало письменницьких імен. Не зупиняючись, Нора-Друк зосереджується на найпопулярнішому серед українців жанрі ‒ детективі. У 2019 році їх вийде кілька з дуже обширною географією.

Роман Джейн Керрі "Дружина мого чоловіка" представить сучасний британський трилер, поєднаний з родинною драмою.

"Соловей не дасть тобі заснути" Стівена Гайтона продемонструє, на що здатен сучасний канадський пригодницький роман, в якому йдеться про приховані секрети, наслідки війни та пошуки кохання.

Роман Джейн Гарпер "Сила природи" перенесе читачів у далеку Австралію, де розслідує злочини федеральний агент Фок. А переклад популярного норвезького автора кримінальних романів Кріса Тведта "За браком доказів" про нову справу адвоката Мікаеля Бренне дасть можливість дізнатися ще більше подробиць про судову систему королівства.

Фабула

Видавництво з Харкова, що швидко розвивається, підтримує баланс масової та інтелектуальної літератури, впевнено додаючи якісний нон-фікшн. До планів на перше півріччя 2019 року входять поповнення майже у всіх серіях видавництва.

Наприклад, до циклу бестселерів додасться саспенс американської письменниці Мішель Річмонд "Шлюбна угода", найновіший на сьогодні твір одного з найкращих іспанських прозаїків сучасності Хав'єра Маріаса "Берта Ісла", роман канадської авторки Мері Ловсон "Інший бік мосту" про любов, вибір і війну, що увійшов до довгого списку Букерівської премії 2006 року.

Поціновувачам літератури США другої половини XX століття слід не проґавити переклад роману Джона Вільямса "Стоунер".

У серії "Сучасна проза України" вийдуть твори Олександра Завари та Гаськи Шиян.

Перелік нон-фікшну збагатиться виданням про тренування мислення Майкла Байстера та Крістін Лоберг "Швидкий розум, "Як забувати зайве і пам'ятати необхідне", книжкою-порадницею Іцхака Адізеса "Як подолати кризу управління", захопливим екскурсом в історію Європи XIII сторіччя "Чотири королеви" від Ненсі Голдстоун.

Цивілізація

Копирайт изображения Цивілізація

Це - нове українське видавництво, про появу якого стало відомо наприкінці 2018 року. За концепцією, "Цивілізація" спеціалізуватиметься на інтелектуальній літературі, що раніше не видавалася українською.

Першим її мультимедійним проектом стане переклад оповідання Джеймса Джойса "Джакомо Джойс". Він вийде не у книжковому форматі, а у вигляді окремого сайту. Погортати Джойса можна буде вже у січні.

Ще один оригінальний проект ‒ альманах MONO. До видання увійдуть інтерв'ю з перекладачами творів Бруно Шульца, Зиґмунта Гаупта, Станіслава Вінценза про ідентичність та роботу над текстами. Серед героїв альманаху - Юрій Андрухович, Тарас Прохасько, Віра Меньок, Тарас Возняк. Над візуальним оформленням видання працюють сучасні українські художники Сергій Радкевч, Олена Зень, Андрій Сакун.

Наступні випуски альманаху будуть присвячені німецькій, австрійській літературі.

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