"Вимушені прогульники": хто, крім Насірова, виграв суд про поновлення на посаді

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Колишній керівник Державної фіскальної служби України Роман Насіров - не єдиний український чиновник, який домігся поновлення на роботі після звільнення з посади через звинувачення у корупції.

Усі посадовці, які вигравали суди, доводили, що їх звільняли з порушеннями. Тобто судді брали до уваги лише цю, формальну обставину, не розглядаючи зміст звинувачень на адресу посадовців.

Щодо висунутих звинувачень, то усі ті, хто домагався поновлення, свою вину заперечують.

У кожному з тих випадків суд також зобов'язував виплатити зарплату за увесь час, поки посадова особа перебувала у вимушеному прогулі, попри те, що на керівних посадах вже кілька років працювали інші люди. А це - сотні тисяч гривень кожному.

Кабінет Міністрів переконаний, що не припускався порушень під час звільнень, а тому рішення судів оскаржував.

ВВС News Україна зібрала найвідоміші історії про поновлення на посадах.

Роман Насіров, колишній керівник ДФС України

Окружний адміністративний суд Києва 11 грудня поновив на посаді колишнього очільника Державної фіскальної служби України Романа Насірова і зобов'язав виплатити йому із бюджету 183 тисяч гривень компенсації.

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Справа Насірова стала найгучнішою справою Національного антикорупційного бюро проти високопосадовців України.

Слідчі звинувачують Романа Насірова у заподіянні збитків державі на суму в два мільярди гривень. Він нібито надав безпідставні податкові розстрочки підприємствам депутата Верховної Ради Олександра Онищенка, якого також звинувачують у корупції.

Справа тягнеться із березня 2017 року. Звинувачення проти себе пан Насіров відкидає.

Останнє рішення суду про поновлення його на роботі не означає, що це станеться негайно. Судове рішення лише дає підстави для того, щоб уряд поновив його на посаді.

Але у Кабінеті Міністрів вже заявили, що оскаржуватимуть це рішення.

Поновлення екс-глави ДФС на посаді не стосується справи про причетність до розкрадання 2 млрд грн, запевняють прокурори.

Сергій Бочковський, екс-керівник ДСНС та його заступник

Колишній керівник Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський, якого у березні 2015 року публічно затримали під час засідання Кабінету Міністрів і звільнили з посади, також поновився на посаді - у квітні цього року.

Причина, через яку суд ухвалив таке рішення, - порушення під час звільнення.

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Рішення ухвалив той самий Окружний адміністративний суд Києва, зобов'язавши виплатити йому понад 526 тисяч гривень компенсації.

Сергію Бочковському інкримінують організацію схеми із закупівлі палива за завищеною ціною. У березні 2015-го Печерський районний суд Києва заарештував Сергія Бочковського на два місяці з можливістю виходу під заставу у понад мільйон гривень. Він сплатив заставу і вийшов на свободу.

Після поновлення на роботі Кабмін оскаржив це рішення у Київському апеляційному адміністративному суді, проте там його залишили без змін.

Окружний адміністративний суд Києва також поновив на посаді екс-заступника голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Василя Стоєцького, якого затримали разом із Сергієм Бочковським. Його теж підозрювали у перевищенні службових повноважень і корупції.

У суді чиновник довів, що розпорядження уряду про його звільнення містило порушення. Зокрема він доводив, що звинувачення у порушенні присяги державного службовця було необґрунтованим, тому що він не складав таку присягу.

Суд постановив виплатити Василю Стоєцькому середню зарплату за період вимушеного прогулу в розмірі понад 463 тис гривень.

Денис Антонюк, екс-керівник Державної авіаційної служби України

Керівника ДАСУ Денис Антонюк поновився на посаді у жовтні цього року. Ще у вересні 2015-го він був звільнений з посади через підозри у корупції.

У постанові суду Державіаслужбу зобов'язують сплатити Денису Антонюку середню заробітну плату за час вимушеної відсутності на робочому місці у розмірі майже 270 тис гривень.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Антонюк

Дениса Антонюка підозрювали у корупційних діях - зловживанні владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

Ішлося про те, що він нібито віддав перевагу авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", яка належать Ігорю Коломойському, завдавши таким чином збитків інші компанії - "Українсько-середземноморські авіалінії".

Сергій Старенький, екс-голова Державної пенітенціарної служби

Кабінет Міністрів у серпні 2014 року звільнив з посади Голову ДПС України Сергія Старенького "за порушення присяги державного службовця". Причиною стала втеча з-під варти колишнього депутата парламенту Олександра Шепелєва, звинуваченого у тяжких злочинах, у тому числі замовному вбивстві.

Але Сергій Старенький оскаржив своє звільнення, а Київський апеляційний адміністративний суд у березні 2015-го ухвалив, що звільнення відбулося з порушеннями.

Однак після цього екс-керівник пенітенціарної системи заявив, що не має наміру надалі працювати на посаді, висловивши невдоволення діяльністю уряду, який на той час очолював Арсеній Яценюк.

Попри те, що суд визнавав порушення у процедурі звільнення посадових осіб, Кабінет Міністрів доводив, що усі звільнення відбулися відповідно до законодавства.

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