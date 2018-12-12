Філарета можуть не обрати митрополитом нової церкви, допускають в УПЦ КП

Копирайт изображения UNIAN Image caption Патріарх УПЦ Київського патріархату Філарет є одним з найавторитетніших церковним ієрархів України. Але він може не очолити нову церкву.

Речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) в інтерв'ю ВВС розповів, що без патріарха Філарета єдності майбутньої помісної церкви досягти не вдасться. Проте він не виключив формулу, за якої той може не стати предстоятелем нової церкви.

Архієпископ Євстратій пояснив, як будуть переходити парафії та єпархії до новоствореної церкви, а також як у ній будуть співіснувати ієрархи до цього не дуже дружніх одна до одної українських православних структур.

15 грудня у Києві має відбутись об'єднавчий собор нової церкви, який обере її предстоятеля. Після цього він має поїхати до Константинополя для співслужіння з Вселенським патріархом та отримати томос про автокефалію Православної церкви в Україні.

У соборі візьмуть участь понад сорок архієреїв УПЦ Київського патріархату, 14 представників Української автокефальної церкви і частина єпископів УПЦ Московського патріархату (від 3 до кількох десятків).

Досі головною інтригою лишається ім'я майбутнього предстоятеля. Також тривають дискусії щодо положень статуту, згідно з яким функціонуватиме автокефальна церква.

Якщо не Філарет

До останнього часу одним з фаворитом для обрання предстоятелем нової церкви називали патріарха УПЦ КП Філарета.

Саме ієрархи Київського патріархату, швидше за все, матимуть математичну більшість під час собору. Сам Філарет неодноразово казав, що представники його церкви можуть висунути його для обрання предстоятелем, й він на соборі оголосить про своє рішення.

З іншого боку, фігура Філарета викликає багато нарікань в інших учасників процесу.

Підтримувати Філарета не планують представники УАПЦ, яка мала дуже складні стосунки з Київським патріархатом. Проти нього виступали й прихильники автокефалії в УПЦ МП.

У Константинополі натякають, що фігура Філарета не буде об'єднавчою і не сприятиме визнанню української церкви серед інших православних церков світу, а також для швидкого об'єднання усіх православних в самій Україні.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Архієпископ Євстратій (Зоря) - один з найближчих до патріарха Філарета людей в УПЦ КП

"Переконаний, що без патріарха Філарета єдності церкви досягти не вдасться", - у розмові з ВВС наполягає архієпископ Євстратій, який є одним з найближчих соратників патріарха.

Він пояснив, що заклики до Філарета відсторонитись і не мати в єдиній церкві ролі можуть призвести до "розділення".

"Мудрість учасників собору має полягати у тому, щоб знайти спосіб зберегти єдність церкви - і тих, хто погоджується з лідерством Філарета, і тих, кому він з певних причин не підходить", - вважає архієпископ Євстратій, прогнозуючи, що на соборі запропонують формулу для розв'язання цієї проблеми.

Кореспондент ВВС уточнив, чи можна допустити, що Філарет залишиться патріархом Філаретом, а митрополитом (саме такий титул носитиме предстоятель помісної церкви) оберуть іншу людину?

"Це одна з формул. На мою думку, це та формула, яка може задовольнити усі сторони", - припустив він певний компроміс щодо можливого обрання альтернативної Філарету фігури.

У якому форматі можна лишитись почесним патріархом, наразі невідомо. Принаймні, немає інформації, чи може така фігура бути прописана в статуті помісної церкви.

Я думаю, що було б правильно і корисно для церкви, якщо б собор підтримав бачення, яке запропонує патріарх Філарет Архієпископ Євстратій, УПЦ КП

Натомість архієпископ Євстратій вказує, що патріархат може бути для "внутрішнього використання".

"Наша позиція - всередині… з точки зору того, чим ми є для України, ми є і маємо лишитись у статусі патріархату. Але з точки зору томоса про автокефалію - там явно не буде статусу патріархату", - пояснив він.

Минулої п'ятниці сам Філарет заявив, що "я до смерті буду патріархом, бо інтронізація була в 1995 році. І ніхто цієї благодаті не зніме".

11 жовтня священний синод Вселенського патріархату зняв з Філарета анафему та відновив його канонічний статус єпископа православної церкви.

Проте Вселенський патріархат не визнавав його патріаршого статусу і канонічність структури УПЦ Київського патріархату.

У листі Вселенського патріарха до предстоятеля УПЦ МП Онуфрія від 12 жовтня Варфоломій назвав Філарета "колишнім митрополитом Київським".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Митрополит Епіфаній вже 5 років є намісником Філарета

В українських ЗМІ найчастіше можливою альтернативою Філарету називають його намісника, митрополита Переяславського та Білоцерківського УПЦ КП Епіфанія (Думенка).

39-літній митрополит Епіфаній вважається досить близькою до Філарета фігурою і ще з 2013 року є його намісником і місцеблюстителем.

Епіфаній є доктором богословських наук, володіє грецькою мовою та, як вказують експерти, може бути компромісною фігурою в середовищі УПЦ КП.

Чи може заміною Філарету бути саме Епіфаній або ж хтось інший з-поміж УПЦ КП, Євстратій не став уточнювати.

"Я думаю, що було б правильно і корисно для церкви, якщо б собор підтримав бачення, яке запропонує патріарх Філарет", - відповів архієпископ Євстратій на питання ВВС, чи може Епіфаній набрати більшість голосів на свою підтримку.

"Тому що він (Філарет), як відповідальний ієрарх, що має колосальну підтримку у церкві та суспільстві,… здатен внести таку пропозицію, яка, на його думку, і тих, хто підтримує його точку зору, - буде найкращою", - заявив Євстратій.

Люстрації УПЦ МП і захоплення лавр не буде

Одне з найгостріших питань, яке дискутується в Україні, - доля православних лавр, які наразі перебувають у користуванні УПЦ МП, і на які може претендувати помісна церква.

Представники УПЦ МП навіть неодноразово заявляли про можливе силове захоплення цих святинь після появи томосу.

"Для нас як для української церкви немає абсолютно ніякої потреби форсувати події. Ми не залежимо від того, буде завтра Лавра в українській церкві чи ні", - вважає архієпископ Євстратій.

Він вважає, що це для Московського патріархату критично важливо утримати лаври і, можливо, влаштовувати провокації.

Євстратій пояснив це тим, що присутність Московського патріархату у Києво-Печерській лаврі - це як Чорноморський флот Росії в Севастополі - надія на реставрацію.

Загалом в УПЦ КП прогнозують, що "у перспективі найближчих років" до помісної церкви перейде "половина" УПЦ МП. А в тривалішій перспективі - близько 2/3.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Нова церква не поспішатиме з поверненням лавр

При цьому помісна церква буде приймати всіх охочих.

"Ми не можемо не приймати усіх. Ми не можемо влаштовувати люстрацію з однієї простої причини: така природа церкви, вона відкрита для всіх", - вказує Євстратій.

Речник УПЦ МП також пояснив, як у новій помісній церкві співіснуватимуть представники структур, між якими до останнього часу було протистояння.

Адже після об'єднання у багатьох регіонах в помісній церкві будуть існувати паралельні єпископи та єпархії, які раніше належали до УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП.

"Найпростіший спосіб об'єднання - це коли у кого що є, той з тим і лишається. Це вже будуть єпископи і громади однієї церкви, але як одні громади підпорядковувались одному єпископу, а інші - іншим, так і будуть робити і надалі", - пояснив Євстратій.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Кореспондент ВВС News Ukrainian Віталій Червоненко детально пояснює суть питання.

Тому, як він стверджує, дублювання юрисдикцій не буде, а з часом все "природнім шляхом" прийде до єдиної структури.

На уточнювальне питання, якщо до помісної церкви прийде, до прикладу у Вінниці, єпископи УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП, то там буде одразу три митрополити, представник УПЦ КП визнав - "так, іншого шляху немає".

Загальне правило, на думку Євстратія, буде таким - якщо в єдину церкву переходитиме ціла єпархія УПЦ МП на чолі з архієреєм, то ця єпархія зберігатиме свою структуру.

Якщо архієрей не переходитиме, то громади зможуть самостійно перейти у підпорядкування помісної церкви.

Митрополія - це не зрада

Нова церква буде незалежною та самостійно обиратиме свого предстоятеля без затвердження у Константинополі.

Вона буде рівноправною серед інших 14 помісних православних церков, а у диптиху поминання, як раніше вказували джерела ВВС, близькі до переговорного процесу, може зайняти 15-те місце.

Вже зараз відомо, що патріарха в українській помісній церкві наразі не буде, а її предстоятель носитиме титул митрополита.

"Це не зрада, це виклик", - каже архієпископ Євстратій.

"Патріарший статус є формальним свідченням рівня зрілості, авторитетності церкви серед інших церков", - вважає він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Патріарх Варфоломій визначив, що автокефальна помісна церква в Україні буде митрополією

В УПЦ погоджуються, що українській церкві потрібно набути авторитету серед інших помісних церков через повноцінне об'єднання, а в патріаршому статусі її б визнання було проблематичнішим.

"З боку Вселенського патріарха проголошувати розділену церкву, яка тільки зараз починає об'єднуватись, у патріаршому статусі - це було б дуже сміливе і непрогнозоване за своїми наслідками у стосунках з іншими помісними церквами рішення", - погоджується з позицією Варфоломія речник УПЦ КП.

За останні кілька днів у ЗМІ з'явилась інформація щодо неузгодженості позиції Вселенської патріархії та УПЦ Київського патріархату щодо багатьох принципових речей проведення собору та статуту майбутньої церкви.

Зокрема, в Київському патріархаті не погоджувались з бажанням Вселенського патріархату, щоб у виборах предстоятеля брали участь крім єпископів ще й монахи, клірики та миряни. Кожен ієрарх, як вказав Варфоломій, може приводити з собою ще двох людей.

Також могли бути неузгодженості щодо відкритого чи закритого голосування.

Проте наразі архієпископ Євстратій вказує, що участь у роботі собору кліриків, монахів та мирян - не проблема. А щодо всього іншого - будуть домовлятись.

"У Київському Патріархаті конструктивно налаштовані перед собором узгодити з його головою, представником Вселенського патріарха митрополитом Еммануїлом, та з усіма іншими сторонами всі необхідні питання, щоб собор відбувся успішно", - заявив архієпископ Євстратій, прогнозуючи, що перед собором вдасться узгодити всі суперечливі моменти.