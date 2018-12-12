Куди поділися сомалійські пірати

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2008-2011 роках напади сомалійських піратів не сходили з перших шпальт. Багато країн, в тому числі Україна, представлена фрегатом "Гетьман Сагайдачний", долучилися до операцій проти злочинців

Присутність військових кораблів іноземних держав відіграла провідну роль у скороченні масштабів піратства біля узбережжя Сомалі. Розповідь кореспонденки BBC Енн Сой.

На пляжі в містечку Хордійя на північному узбережжі Сомалі я зустрілася для розмови з колишнім піратом.

Він не захотів називати свого імені і розповів, що був у минулому простим рибалкою. Він з односельцями заробляв цим на життя до тих пір, поки невідомий риболовецький траулер не порізав його риболовецьку сіть.

"У мене був свій човен та риболовецька сіть, але потім цей траулер зрізав наші сіті і забрав їх. Я залишився в морі з порожнім човном", - згадує він.

Його історія виявилася типовою.

Місцеві рибалки, позбавлені засобів до існування, ставали піратами, щоб помститися своїм кривдникам, та й просто для того, щоб звести кінці з кінцями.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Європейські військові кораблі протистоять піратам вже кілька років

Містечко під скелею

Все це відбувалося в розпал громадянської війни в Сомалі в 1990-х. Серед піратів було багато колишніх військових та членів племінних ополчень.

Мені хотілося більше дізнатися про їхнє піратське життя, але він занепокоївся і різко перервав розмову.

Причиною його занепокоєння стала поява іспанських військових, які патрулювали берег. Над пляжем у повітрі завис військовий гелікоптер, що належить військово-морським силам Європейського союзу (EUNavfor).

Саме завдяки їм за останні роки загроза піратства на узбережжі Сомалі знизилася.

Image caption Присутність іноземних військових кораблів зробила узбережжя більш безпечним

Лише десять років тому в цих місцях пірати діяли безкарно. По всьому узбережжю у них були укриття, головним з яких був колишній рибальський порт Ейль в напівавтономному регіоні Пунтленд.

На підльоті до Ейля я побачила крихітне містечко біля підніжжя величезної рудої скелі, що прикриває місто від пустельних вітрів.

Небезпечний морський шлях

Місцеві жителі розповідали, яким було тут життя в ті роки, коли пірати облаштувалися в місті. Вони легко витрачали гроші, яких у них було в надлишку, і вартість життя в місті різко зросла.

Ці люди завжди ходили зі зброєю та тероризували місцевих жителів, але рідко когось вбивали.

Головним джерелом їхніх доходів були викупи за звільнення захоплених суден і членів екіпажів. Суми викупів часто досягали сотень тисяч доларів.

Причиною виникнення піратства біля берегів Сомалі стало припинення існування центральної влади в країні після падіння режиму диктатора Сіада Барре в 1991 році і розформування сомалійських військово-морських сил, яке відбулося після цього.

Країну охопив хаос - у водах біля узбережжя з'явилися контрабандисти, почався незаконний вилов риби іноземними суднами, скидання токсичних відходів, а потім туди прийшли пірати.

Морський шлях, що пролягає уздовж узбережжя Сомалі, став одним із найнебезпечніших у світі.

Але десять років тому Європейський союз у співпраці з НАТО і силами інших держав почав надсилати у ці прибережні води свої військові кораблі. Це сталося по тому, як Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, що дозволяє військові операції в територіальних водах Сомалі.

Піратські напади досягли піку у 2011 році, а потім поступово зійшли нанівець.

Мені було цікаво дізнатися, як це сталося, і я провела тиждень на борту іспанського патрульного корабля "Кастілья", який входить до складу ВМС Євросоюзу, що діють біля узбережжя Сомалі.

На другий день мого перебування на борту наш сніданок перервала бойова тривога, і ми всі зібралися на містку. Сигнальник помітив далеко попереду рибальський човен.

"Навряд чи це щось підозріле, але ми маємо підійти і розслідувати в рамках нашого патрулювання", - пояснив нам ситуацію іспанський морський офіцер.

На воду швидко спустили надувний човен з п'ятьма морськими піхотинцями. Ми були в другому такому човні, який вирушив слідом за першим, що наближався до цілі.

Багаті на рибу води

Порівнявшись з рибалками, катер з моряками зупинився для швидкого огляду.

"Це судно з Ємену, але рибалки в основному сомалійці", - розповів офіцер на нашому катері, який підтримував зв'язок з іншими моряками, які проводили огляд.

Нарешті, нам дозволили ступити на борт рибальського судна. На той час вісім рибалок розслабилися і повеселішали. Моряки дали їм пляшки з водою, і на борту встановилася цілком дружня атмосфера.

"У Ємені на рибних ринках можна добре заробити, тому ми тут рибалимо", - розповідає господар судна Осман Алі.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Флагман ВМС України фрегат "Гетьман Сагайдачний" брав участь в операції НАТО "Океанічній щит" з протидії піратству біля узбережжя Сомалі та в Індійському океані

За його словами, раніше він виловлював рибу біля узбережжя Танзанії, але потім дізнався, що в сомалійських водах багато риби.

"Але піратів я не зустрічав", - швидко говорить він і змінює тему розмови.

Всі місцеві рибалки добре знають один одного, і якщо виникає небезпека, вони попереджають про це по радіо і йдуть в безпечні води, розповів Осман Алі.

"Іноді з'являються погані люди, які забирають у нас човни та рибу, але з появою військових кораблів тут стало безпечніше", - зауважує він.

Image caption В останні роки справи у сомалійських рибалок покращилися

Напад

Наступного дня з'явилася звістка про те, що за 300 морських миль на схід від сомалійської столиці Могадішо нападу піддалося торгове судно.

До нього на відстань 50 метрів наблизився невеликий баркас, з якого відкрили вогонь з автоматів. Охоронці на борту торгового судна відкрили у відповідь вогонь і відігнали піратів.

Наша "Кастілья" була занадто далеко від місця зіткнення, але на наступний день баркас вдалося виявити в бухті на узбережжі Сомалі, в якій часто бачили піратів.

Іспанські моряки відвели баркас в море і підірвали його. Це був другий випадок нападу за весь 2018 рік. Обидва інциденти не принесли піратам успіху.

Що стосується міста Ейль, там пірати зіткнулися з опором місцевих мешканців.

Image caption Сили ЄС спостерігають за човнами біля узбережжя Сомалі з гелікоптерів

Повернення до рибальства

У розмові зі мною начальник поліції Ейля Мохаммед Дахір Юсуф випромінював упевненість в здатності міста впоратися з можливою новою появою піратів.

"Наші морські сили затримують всі незаконні човни і доставляють їх сюди, де ми з ними розбираємося", - розповідає він.

Він має на увазі сили морської поліції Пунтленда, яка налічує близько 800 співробітників - це найбільший підрозділ такого роду в країні.

Але їх можливості не такі вже й великі.

"Нам не вистачає кораблів для патрулювання", - говорить Юсуф.

За його словами, у поліції є всього два невеликих катери, яких недостатньо для патрулювання великих морських просторів і затримання підозрюваних.

Однак проблема не тільки в цьому.

Image caption В морської поліції Пунтленду є лише два патрульних катери

За словами Марко Хеккенса, радника з морської безпеки при Європейській цивільній місії в Сомалі, в цих водах триває незаконний вилов риби.

Європейські військові моряки повідомляють владі про підозрілі судна, але сомалійські прикордонники мало що можуть зробити, оскільки в них немає для цього технічних можливостей.

Контр-адмірал Альфонсо Перес де Нанкларес налаштований обережно, не дивлячись на успіхи в справі боротьби з піратством.

"Коли наша робота починалася, ми мали 40 захоплених піратами човнів і понад 700 заручників", - розповідає він.

"Ми стримуємо піратство, але я вважаю, що існує небезпека його повернення. Якщо наша співпраця з сомалійською владою продовжиться, ми зуміємо покласти йому край", - підсумовує він.

У розмові зі мною в сомалійському порту Хордійя колишній пірат, а нині знову рибалка, повідомив мені, що він знову зайнявся рибальством.

Але спокуса швидких і великих грошей залишається, і пірати можуть знову повернутися в прибережні води Сомалі.

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