У Мексиці відзначили день Діви Марії Гваделупської - фото

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption На святкуванні дня Діви Гваделупської католицькі мотиви традиційно поєднуються з ацтекськими

12 грудня в Мексиці святкують день святої покровительки країни, Діви Марії Гваделупської. Сотні тисяч паломників з усієї країни в цей день збираються біля базиліки поруч з місцем, де за переказами сама Богоматір звеліла побудувати храм, явившись місцевому жителю 12 грудня 1531 року.

День Діви Гваделупської сьогодні - це свято традиційної музики, квітів і веселощів, яке разом з тим символізує укорінення в Мексиці католицької віри.

Паломники стягуються до базиліки, несучи в руках квіти. У багатьох на спині можна побачити образ Діви Марії, інші несуть в руках великі розфарбовані статуї Богородиці.

Копирайт изображения Reuters Image caption Люди починають збиратися біля базиліки за декілька днів до свята

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Легенда, яка описує зародження свята, досить колоритна. Вона зародилася у 1531 році, коли іспанська корона докладала великих зусиль, аби поширити на недавно завойованих Ернаном Кортесом землях католицтво.

Копирайт изображения Reuters Image caption Багато хто проводить біля храму кілька ночей

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За переказами 12 грудня місцевий селянин Хуан Дієго, ацтек який перейшов у християнство, проходив повз священний пагорб Тепіак, на якому знаходився храм ацтекської богині Тонанцін. Індіанці вшановували її як матір деяких богів і персоніфікацію родючої землі.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption На згадку про диво, що сталося з Хуаном Дієго, мексиканці влаштовують велике свято

Раптово перед Хуаном з'явилась гарна жінка в багатих шатах. Пізніше він розповість, що жінка не була схожа на білих колонізаторів, а мала чорне волосся і смагляву шкіру.

Копирайт изображения Reuters Image caption Образ Святої Діви Гваделупської поєднує вропейські та мексиканські риси

Богородиця (за легендою, це була саме вона) веліла селянинові звернутися до францисканського єпископа Хуана де Сумарраги. Хуан Дієго так і зробив, але єпископ йому не повірив.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На святі можна зустріти чимало людей в традиційному одязі латиноамериканських індіанців

Святій Діві, якщо вірити переказам, довелося з'явитися перед Хуаном Дієго ще тричі й дати селянину і єпископу "знак згори", аби переконати їх у своїй божественності.

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Після кількох зустрічей зі скептично налаштованим єпископом Діва Марія взялася надати доказ. Під час четвертої зустрічі з Хуаном Дієго вона веліла йому зібрати кастильські троянди, що виросли на каменях, загорнути їх в його накидку і віднести єпископу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вулицями Лос-Анджелеса в день Марії Гваделупської проходять багатотисячні процесії католиків

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Коли Хуан Дієго приніс плащ з трояндами єпископу і розгорнув його, троянди впали до ніг ієрарха, а на тканині плаща з'явився образ Діви Марії.

Це всіх переконало. 26 грудня, якщо вірити джерелам, урочиста процесія принесла плащ з нерукотворним образом до невеликої каплиці, побудованої на пагорбі Тонанцін.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Багато прочан приїжджають в Мехіко з-за кордону

Копирайт изображения Getty Images Image caption Свято відзначають і в інших країнах Латинської Америки, наприклад, у Гватемалі

Якщо вірити джерелам (а вперше ці події описали тільки у 1648 році), то після того як колишніми землями ацтеків розійшлася звістка про "диво", багато місцевих жителів самі почали приймати християнство.

Копирайт изображения EPA Image caption Останні кілька сотень метрів до базиліки багато паломників проходять на колінах

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Діва Марія Гваделупська завжди була одним з основних культурних символів Мексики. Прапори з її зображенням піднімали борці за незалежність Мексики і повстанці Еміліано Сапати.

Перший президент Мексики Хосе Мігель Рамон Адаукто Фернандес-і-Фелікс навіть взяв собі нове ім'я - Гуадалупе Вікторія, на честь святої покровительки країни.

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