У Мексиці відзначили день Діви Марії Гваделупської - фото
12 грудня в Мексиці святкують день святої покровительки країни, Діви Марії Гваделупської. Сотні тисяч паломників з усієї країни в цей день збираються біля базиліки поруч з місцем, де за переказами сама Богоматір звеліла побудувати храм, явившись місцевому жителю 12 грудня 1531 року.
День Діви Гваделупської сьогодні - це свято традиційної музики, квітів і веселощів, яке разом з тим символізує укорінення в Мексиці католицької віри.
Паломники стягуються до базиліки, несучи в руках квіти. У багатьох на спині можна побачити образ Діви Марії, інші несуть в руках великі розфарбовані статуї Богородиці.
Легенда, яка описує зародження свята, досить колоритна. Вона зародилася у 1531 році, коли іспанська корона докладала великих зусиль, аби поширити на недавно завойованих Ернаном Кортесом землях католицтво.
За переказами 12 грудня місцевий селянин Хуан Дієго, ацтек який перейшов у християнство, проходив повз священний пагорб Тепіак, на якому знаходився храм ацтекської богині Тонанцін. Індіанці вшановували її як матір деяких богів і персоніфікацію родючої землі.
Раптово перед Хуаном з'явилась гарна жінка в багатих шатах. Пізніше він розповість, що жінка не була схожа на білих колонізаторів, а мала чорне волосся і смагляву шкіру.
Богородиця (за легендою, це була саме вона) веліла селянинові звернутися до францисканського єпископа Хуана де Сумарраги. Хуан Дієго так і зробив, але єпископ йому не повірив.
Святій Діві, якщо вірити переказам, довелося з'явитися перед Хуаном Дієго ще тричі й дати селянину і єпископу "знак згори", аби переконати їх у своїй божественності.
Після кількох зустрічей зі скептично налаштованим єпископом Діва Марія взялася надати доказ. Під час четвертої зустрічі з Хуаном Дієго вона веліла йому зібрати кастильські троянди, що виросли на каменях, загорнути їх в його накидку і віднести єпископу.
Коли Хуан Дієго приніс плащ з трояндами єпископу і розгорнув його, троянди впали до ніг ієрарха, а на тканині плаща з'явився образ Діви Марії.
Це всіх переконало. 26 грудня, якщо вірити джерелам, урочиста процесія принесла плащ з нерукотворним образом до невеликої каплиці, побудованої на пагорбі Тонанцін.
Якщо вірити джерелам (а вперше ці події описали тільки у 1648 році), то після того як колишніми землями ацтеків розійшлася звістка про "диво", багато місцевих жителів самі почали приймати християнство.
Діва Марія Гваделупська завжди була одним з основних культурних символів Мексики. Прапори з її зображенням піднімали борці за незалежність Мексики і повстанці Еміліано Сапати.
Перший президент Мексики Хосе Мігель Рамон Адаукто Фернандес-і-Фелікс навіть взяв собі нове ім'я - Гуадалупе Вікторія, на честь святої покровительки країни.
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