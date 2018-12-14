"Востаннє мене так трусило кілька місяців тому". Як вручали Книгу року ВВС-2018

Image caption Сашко Дерманський зізнався, що йому довелося переконувати видавців опублікувати "Мері"

Цієї п'ятниці оголосили переможців щорічної літературної премії Книга року ВВС-2018, яка проводиться у партнерстві з Культурною програмою Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

У конкурсі Книга року ВВС-2018 перемогли "Коханці юстиції" Юрія Андруховича, "Мері" Сашка Дерманського та "Церебро" Андрія Бондаря.

На початку всіх привітала посол Великої Британії Джудіт Гоф.

"Я дуже рада вас вітати у цьому форматі. Безумовно, Українська служба ВВС робить велику справу, підтримуючи українських письменників таким способом", - сказала вона.

"Мені хотілося б більше часу на прочитання української літератури, але на жаль, послу зі щільним графіком і матері двох дітей, мені не завжди це вдається. Та одну книгу я вже прочитала", - здивувала присутніх пані Гоф.

Image caption Церемонію нагородження відвідала посол Британії в Україні Джудіт Гоф, яка повідомила, що вже прочитала одну книгу з тих, які брали участь в конкурсі

Далі головний редактор BBC News Україна Ніна Кур'ята почергово назвала всіх фіналістів конкурсу, а журі сказали про кожного з них кілька слів. І почалося найважливіше - оголошення переможців.

Лідера в номінації дитяча література Сашка Дерманського оголосив управляючий директор із зовнішніх та внутрішніх зв'язків ЄБРР Джонатан Чарльз.

Image caption Директор із зовнішніх та внутрішніх зв'язків ЄБРР Джонатан Чарльз назвав книги вікном у життя

"Коли виникла можливість об'єднати наші зусилля - ВВС та ЄБРР, я одразу вирішив, що це треба зробити. Чому я погодився, тому що я вже в літах, а так як я в літах, то виріс на книжках, мене виховали на літературі. В той час коли я був дитиною, не було ще сучасної техніки, і книжки були вікном у світ", - говорить про конкурс пан Чарльз.

Сашко Дерманський був простим та відвертим у своїй промові.

"Я вперше переконав видавців, що можна спробувати", - зізнався він.

"Востаннє мене так трусило кілька місяців тому, коли наша поліція попросила вийти з машини і вивернути кишені", - характеризує письменник свої нинішні почуття.

Він зізнався, що це його перша спроба участі у конкурсі і письменнику навіть довелося переконувати видавців. В процесі Сашку довелося переписувати книгу, "коли вона вже була повністю готова".

Переможця у номінації есеїстика оголосила член журі Марта Шокало: "Цей письменник пише про речі звичайні, щоденні і побутові. Але в його словах вони набувають інших значень. І насправді важко зрозуміти, де межа між реальністю і вигадкою автора. І навіть безнадійна пригода в його руках може перерости у чудовий літературний сюжет".

Свою перемогу Андрій Бондар присвятив письменниці Соломії Павличко:

"Ця людина була вирішальною у моєму житті і десь вона визначила мій шлях, тому я з великим задоволенням присвячую цю перемогу їй".

Image caption Андрій Бондар присвятив перемогу письменниці Соломії Павличко

Найбільшою інтригою було, хто ж переміг в номінації "доросла" книга року. Ім'я переможця Юрія Андруховича та назву книги "Коханці юстиції" оголосив голова регіону Європи та Південної Америки Всесвітньої служби ВВС Амеріко Мартінс.

Андрухович не зміг бути особисто на церемонії, тож нагороду отримав керівник видавництва Meridian Czernowitz Святослав Померанцев. Але всі присутні, почувши ім'я письменника, аплодували так, ніби він присутній у залі.

Цікавинкою Книги року стало те, що журі обрало і кращу читацьку рецензію на книгу, яка брала участь в конкурсі.

"У літературному процесі є фігура, без якої нічого не відбувається. Це читач. І в нас є номінація - читач року за найкращі рецензії. Цього року у нас дві переможиці", - сказала Ніна Кур'ята.

Це - Ольга Крамар за рецензію на книгу "Коханці юстиції" Юрія Андруховича та Марина Марченко за рецензію на роман Андрія Куркова "Сірі бюджоли".

Image caption Голова регіону Європи та Південної Америки Всесвітньої служби ВВС Амеріко Мартінс зазначив, що гарна традиція "Книги року" буде продовжуватися

"В Україні стало гарною традицією проведення цього конкурсу і я дуже пишаюся, що став частиною цього. ВВС налаштована дуже серйозно продовжувати цю традицію ще багато років", - запевнив під час церемонії нагородження голова регіону Європи та Південної Америки Всесвітньої служби ВВС Амеріко Мартінс.

Наступний книжковий конкурс від ВВС Україна розпочнеться восени 2019 року.

Більше інформації про конкурс можна знайти на сторінці bbc.ua та сторінці Книга року ВВС-2018.