Гігантські полярні шторми на Юпітері - фото

Копирайт изображения NASA / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Seán Doran

Міжпланетний зонд "Джуно", відправлений NASA для вивчення Юпітера, надіслав нові знімки штормів, що вирують на полюсах планети.

Запуск "Джуно" відбувся у 2011 році. Серед головних завдань місії - вивчення гравітаційного і магнітного полів Юпітера, а також дослідження його атмосфери: визначення вмісту в ній води і створення карти вітрів.

Сенсори, встановлені на Джуно, роблять різноманітні заміри, які дозволять вченим зрозуміти, як саме виникла найбільша планета Сонячної системи.

Дослідження магнітного і гравітаційного полів Юпітера також має допомогти краще дослідити його структуру.

Копирайт изображения NASA/SwRI/MSSS/Roman Tkachenko Image caption Камера JunoCam зафіксувала на полюсах планети величезні шторми

Нещодавно JunoCam - камера, встановлена на "Джуно", - зробила знімки, які дозволяють вченим зробити деякі неочікувані висновки.

Доктор Кендіс Гансен з Інституту планетології США, яка очолює проект JunoCam, поділилася цими фотографіями під час зустрічі Американського геофізичного союзу в Вашингтоні.

"Коли ми вперше пролетіли над полюсами Юпітера, ми розуміли, що бачимо ділянки планети, які не бачили ніколи до цього", - каже професор Гансен.

Копирайт изображения MarSEC Image caption На цьому фото видно, що один зі штормів за формою став схожим на зображення дельфіна

"Чого ми не очікували, так це того, що ми побачимо ці впорядковані многокутники з циклонів - величезні шторми, які за розмірами вдвічі перебільшують територію штату Техас. Ми тоді подумали: "Вау, це захоплююче", - додає дослідниця.

Після того, як "Джуно" здійснив ще 16 прольотів над полюсами, ці гігантські шторми все ще були на місці.

Ці "красиві картинки", каже пані Гансен, дають змогу дослідникам краще зрозуміти, як виник і розвивався Юпітер.

Копирайт изображения Alejandro Diaz D Image caption Мета місії "Джуно" - дослідити структуру Юпітера і зрозуміти, як саме він формувався

Копирайт изображения NASA / SwRI / MSSS / Gerald Eichstädt / Seán Doran Image caption Процеси, що розгортаються назовні, дають вченим інформацію про внутрішню структуру Юпітера

"Мета місії "Джуно" - дослідити внутрішню структуру Юпітера і те, як ця структура виявляє себе ззовні - на верхів'ї хмар. Це саме той зв'язок, який ми намагаємося встановити. Проте цієї мети ми ще не досягли", - каже професор Гансен.

Джек Коннерні, ще один дослідник, що працює над проектом, каже, що другий етап місії дасть вченим ще детальніші дані про те, що саме змушує Юпітер функціонувати.

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