"Мері Поппінс повертається": що кінокритики кажуть про новий фільм

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Як зробити сиквел одного з найбільш популярних дитячих фільмів? Протягом кількох десятиліть відповіддю було: ніяк. Фільм "Мері Поппінс" вийшов на екрани 1964 року, і попри те, що Памела Треверс написала ще сім книг про чарівну няню, ніхто не хотів слідувати за фільмом, який був, за словами самої Мері, ідеальним.

Проте в ХХІ столітті немає інтелектуальної власності, яку не можна переробити чи перезапустити і тому нарешті з'явився "Мері Поппінс повертається". Роб Маршалл, режисер мюзиклу "Чикаго", який отримав Оскар, взявся за фільм, Девід Мегі створив сценарій, а Емілі Блант виявилася тією хороброю людиною, що взялася за роль, яка понад 50 років тому зробила Джулі Ендрюс суперзіркою.

Добре, що Блант не удає з себе Ендрюс. Але вона удає з себе Меггі Сміт: її велична, аристократична Мері була б в "Абатстві Даунтон" як у себе вдома. А в усьому іншому, фільм "Мері Поппінс повертається" настільки подібний до попереднього фільму, що майже повністю ідентичний.

Немає відкриттів, сенсацій, неочікуваних локацій, натяків на те, що робить Мері, коли не доглядає за дітьми з родини Бенксів - хоча, можливо через кілька років побачимо приквел, де дія відбуватиметься у коледжі з підготовки нянь. Є лише одна важлива різниця: дія фільму пересунута з 1910-х років на 1930-і, тому це "Мері Поппінс: нове покоління".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Емілі Блант зіграла Мері Поппінс

Майкл та Джейн, діти, якими Мері опікувалася у першому фільмі, тепер вже дорослі - їх грають Бен Вішоу та Емілі Мортімер. Майкл досі живе в чудовому будинку, який родина Бенксів займала і 20 років тому, з парком через дорогу та адміралом-сусідом.

Дружина Майкла помирає від довгої хвороби, і що гірше, щоб вилікувати її, він позичав гроші у великому банку Fidelity Fiduciary, де працював його батько. І якщо він не зможе виплатити борг протягом тижня, Майкла з трьома дітьми виселять, а будинок Бенксів відійде банку.

І це так символічно для Мері Поппінс спуститися з неба з її саквояжем та розмовляючою парасолькою, щоб бути з дітьми, поки Майкл та Джейн шукають акціонерний сертифікат, що може врятувати їх від втрати будинку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Меріл Стріп зіграла у фільмі ексцентричну двоюрідну сестру Мері

Такий сценарій, де кожна мить багато вартує, не вселяє оптимізму: навіть коли Мері з дітьми танцюють з анімованими пінгвінами, ми пам'ятаємо, що родина Бенксів перебуває на тонкому льоді.

Так, тут є анімовані пінгвіни, намальовані від руки, як і ті, що були у фільмі 1964 року. Загалом, кожний персонаж та кожна сцена нового фільму повторюють персонажів та сцени старого. Але кінематографісти висувають натхненні варіації на ці знайомі теми.

Замість сажотруса, якого грав Дік Ван Дайк, персонажем є ліхтарник у виконанні Лін-Мануеля Міранди, творця мюзиклу "Гамілтон". Замість пісні про летючого змія у фільмі є пісня про повітряну кулю. Замість візиту до дядька Мері, який підіймається до стелі, вони відвідують двоюрідну сестру Мері Топсі (Меріл Стріп), яка стоїть на стелі, коли її будинок перегортається догори дриґом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Мері Поппінс повертається" не вдалося перевершити фільм "Мері Поппінс", що вийшов на екрани 1964 року, а Емілі Блант не перевершила гру Джулі Ендрюс

Це розумно зроблено, але фільм, можливо, здавався би більш гідним уваги, якби в ньому було щось, що не є явною імітацією. І хоча приємно бачити, що Мері Поппінс "повертається", це не зовсім так чудово, як це було в останній раз, коли ми це бачили.

Пісні Марка Шеймана та Скотта Віттмана є енергійними, с мелодійними та ретельно продуманими. І, можливо, коли ми їх прослухаємо сто разів, вони зрештою будуть звучати як класика. Але після першого прослуховування я не був переконаний, що будь-яка з них обійде за популярністю "A Spoonful of Sugar", "Let's Go Fly a Kite" чи "Supercalifragilisticexpialidocious".

Те саме стосується акторів. Можна було обійтися без непосидючої економки у виконанні Джулі Волтерс - ми достатньо її бачили у "Пригодах Паддінгтона", але навряд чи акторський склад був би кращим. Проте звичайно він був кращим у фільмі, що вийшов на екрани 50 років тому.

Емілі Блант чудова: з замисленим розсіяним поглядом тут і там вона передає самотність персонажа, який знаходиться з членами родини, коли вони нещасливі, і залишає їх, коли вони знову стають щасливими. Але в неї немає тої непохитної впевненості, променистої теплоти та бездоганного співучого голосу, який був в Ендрюс.

І подібним чином, Міранда, легенда Бродвею власною персоною, здається напівсонним у порівнянні з Ван Дайком, а його акцент "кокні" не набагато ліпше, ніж у Ван Дайка.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Юні актори "Мері Поппінс повертається"

Можливо, кінематографістам треба було ліпше зняти приквел про навчання Мері у коледжі замість того, щоб намагатися скопіювати шедевр, на що їм не варто було сподіватися.

Не дивує, що "Мері Поппінс повертається" не досягає висот "Мері Поппінс", дивує, наскільки близько фільму вдалося до них підібратися. Жвавий, яскравий та добрий мюзикл, він може не мати іскри оригінальності, але він кращий, ніж більшість дитячих фільмів. Він просто не такий добрий як той дитячий фільм, яким він намагався бути.

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