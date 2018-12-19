Рейтинг Зеленського: комедія, феномен чи ляпас політикам?

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Володимир Зеленський, шоумен і комічний актор студії "95 Квартал", який ніколи не заявляв, що планує йти на вибори президента, протягом останніх місяців нарощує президентський рейтинг.

Соціологи кажуть, що станом на початок грудня він мав би усі шанси потрапити до другого туру виборів разом із Юлією Тимошенко.

Однак, чи все так однозначно із рейтингом відомого артиста?

"Ще нічого не ясно", - кажуть в один голос соціологи. Бо окрім невизначеності стосовно участі шоумена у виборах, аналіз соціологічних даних не дає підстав для висновків про стабільність рейтингів теперішніх лідерів опитувань.

Коміки у владі? Чому б ні

В інших країнах коміки і шоумени, маючи значну підтримку людей, потрапляли до влади.

Італійський комік Беппе Грілло, який створив партію "П'ять зірок", у 2013 році отримав понад 25% голосів виборців на парламентських виборах.

У Словенії колишній комік, лідер лівоцентристської партії Мар'ян Шарец на президентських виборах восени 2017 року сенсаційно пройшов до другого туру і набрав 47%, програвши чинному президенту Боруту Пахору.

Політолог Михайло Басараб каже, що обрання президентом США Дональда Трампа до певної міри також може бути прикладом популярності поза традиційними уявленнями про політику.

Щодо України, то експерт згадує Віталія Кличка, який прийшов у владу зі сфери, далекої від політики. А також про Партію зелених, яка у 2008-му потрапила до Верховної Ради тому, що для багатьох виборців вона була аполітичною, не асоціювалася із українським політичним класом.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Лише жарти. Ті, хто готовий голосувати за Володимира Зеленського, швидше за все, ніколи не чули, як він говорить серйозно

Однак у всіх цих прикладах є суттєва відмінність від ситуації із Володимиром Зеленським. Все ж, ці люди, яким би не було їхнє минуле, займалися політикою перед виборами і чітко декларували свої наміри.

Соціологічна фортуна

Згідно з результатами опитувань Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), станом на початок грудня 21,2% були готові проголосувати за Юлію Тимошенко, 14,6% - за Володимира Зеленського, 11,6% - за Петра Порошенка, 11% - за Юрія Бойка, 8,7% - Олега Ляшка, 8,2% - Анатолія Гриценка.

"Молодіжний, протестно-деполітизований електорат - це його" Олександр Вишняк, соціолог

Коли КМІС запропонував пари можливих претендентів на посаду у другому турі, Володимир Зеленський випередив майже удвічі Петра Порошенка і мав невелику перевагу над Юлією Тимошенко.

Поки Володимир Зеленський зберігає інтригу, його рейтинг на початку грудня зріс у порівнянні із вереснем-листопадом. Тоді кілька соціологічних компаній давали йому не більше 10-11%.

Як твердять соціологи, з якими спілкувалися ВВС News Україна, з самого початку шоумен потрапив до опитувальників мало не випадково, "дякуючи" Святославу Вакарчуку. Лідера "Океану Ельзи" соціологи додали до списку свідомо, оскільки він висловлював свої політичні погляди, був (хоч і недовго) депутатом парламенту від партії Віктора Ющенка.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимир Зеленський під час зйомок новорічного "Вечірнього кварталу", грудень 2018 року. Схоже, у Новорічну ніч він примірятиме образ президента

"У передвиборчий період, коли ніхто чітко не заявляє про свої наміри балотуватися, будь-який список претендентів є довільним. Головне - щоб людина була на слуху і відігравала певну роль у суспільстві. Спочатку ішлося тільки про Вакарчука, заяви якого пронизані громадсько-політичним змістом. Для нас було важливо дізнатися, чи готові люди підтримати нове обличчя в політиці, на тлі недовіри до політиків", - розповідає ВВС News Україна заступник директора КМІС Антон Грушецький.

"Я не можу пригадати, як було ухвалене рішення стосовно Зеленського. Але різні люди - політики, експерти, журналісти - запитували, чому його там немає, адже він популярний і жарти його не відсторонені - про українську владу і соціально-економічне життя країни", - додає він.

Зневіра у традиційній політиці, у політиках як класі продукує таку суспільну гримасу Михайло Басараб, політолог

"Один із журналістів якось запитав - а чому ви ставите Вакарчука в опитувальник, а Зеленського - ні? Потім хтось ще запитав. Вирішили спробувати. Коли побачили, що рейтинг досить високий, лишали його і надалі. І тепер, поки не скаже однозначно "ні", він там лишатиметься", - розповів ВВС News Україна керівник соціологічних програм Центру Разумкова Андрій Биченко.

Таким чином, кажуть експерти, результати досліджень продемонстрували, що на тлі недовіри до політиків і влади таки є нові обличчя, яких люди готові підтримати.

ВВС News Україна зверталася до Володимира Зеленського з проханням про інтерв'ю чи коментар, однак його піар-служба порадила почекати до кінця новорічно-різдвяних свят.

Копирайт изображения UNIAN Image caption "Жертвами" жартів Володимира Зеленського були і його теперішні суперники у рейтингу потенційних претендентів на посаду президента

Портрет його виборця

Як і виборці Святослава Вакарчука, прихильники Володимира Зеленського - це переважно молодь, невдоволена нинішнім політичним класом, а тому готова голосувати за будь-кого із нових людей.

"Молодіжний, протестно-деполітизований електорат - це його", - каже у коментарі ВВС News Україна доктор соціології Олександр Вишняк.

"Його виборці помітно молодші, аніж в інших потенційних кандидатів. Близько 40% - це особи віком до 30 років, а близько 30% - 30-44-річні. Для українських реалій це важливо. Оскільки молодь просто може не дійти до виборчих дільниць, на відміну від виборців Юлії Тимошенко, за яку готові голосувати люди старшого віку, котрі активніше ходять на вибори", - каже заступник директора КМІС Антон Грушецький.

"Імовірно, більшість із них, якщо Зеленський чи Вакарчук не балотуватимуться, не підуть на вибори взагалі", - додає Андрій Биченко із Центру Разумкова.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption У телесеріалі "Слуга народу" Володимир Зеленський постав в образі народного президента

"Суспільна гримаса"

"Такі результати соцопитувань - це форма політичного протесту людей, це втеча від політики. Зневіра у традиційній політиці, у політиках як класі продукує таку суспільну гримасу", - підсумовує у коментарі ВВС News Україна політолог Михайло Басараб.

"Феномен Зеленського для когось може і є спробою висловити свій протест, пожартувати чи комусь дорікнути, але для мене це жахлива ситуація, навіть якщо він посяде 7-8 місце. Сама імовірність його участі у виборах дискредитує інститут президента, політики як важливої сфери суспільного життя, виборів як таких, особливо у час, коли триває війна і перед країною - серйозні виклики", - обурюється експерт.

Але так думають не всі. Приміром, поет Юрій Рибчинський вважає Зеленського гідним президентської посади і каже, що у нього - "колосальна організованість".

Ми ще не бачимо боротьби меседжів і поглядів, а це все може радикально змінити лідерів Антон Грушецький, політолог

"Я вірю, що він чи Святослав Вакарчук зробили б більше за всіх на посаді президента. Це був би зовсім інший шлях", - сказав Юрій Рибчинський в одному з телеінтерв'ю.

Шалена похибка

Впродовж останніх місяців соціологи звертають увагу на кілька важливих обставин, які свідчать, що одне із лідерських місць Володимира Зеленського у рейтингу автоматично не перетворюється на успіх під час голосування 31 березня наступного року.

Перша з обставин - за трохи більше ніж три місяці до виборів рейтинги підтримки усіх без винятку кандидатів лишаються низькими, тобто, значна частина людей не визначилася або не задоволена переліком претендентів, хоч їх число вже наближається до 40.

Друга обставина криється у самих результатах.

"Рейтинги в усіх малі, тому якщо в опитуванні взяло участь, наприклад, 2000 опитаних, а за Зеленського висловилося близько 11% респондентів, то це ж усього 200 людей. І за такого результату це означає, що соціологічна похибка може сягати 8%", - пояснює керівник соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко.

Про невдячність прогнозів каже й один із керівників Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.

"Робити прогнози на 31 березня було б некоректно. Наявної інформації наразі недостатньо. Ситуація динамічна і може змінюватися. Володимир Зеленський ще не висловлювався стосовно економічних, соціальних проблем, Криму, Донбасу. Тобто, ми ще не бачимо боротьби меседжів і поглядів, а це все може радикально змінити лідерів. Також на ситуацію може плинути участь у виборах Святослава Вакарчука", - каже соціолог.

"Я все ж таки думаю, що ближче до виборів буде значна частина виборців, яка ні за яких обставин не голосуватиме за Зеленського. І він, до речі, може стати подразником, зіграти на руку іншим кандидатам, мобілізувати їхніх виборців, того ж таки президента Порошенка, який - згідно із останніми дослідженнями КМІС - третій у рейтингу після Тимошенко", - припускає Михайло Басараб.

А Олександр Вишняк ще більш категоричний.

"Рейтинг Зеленського ближче до виборів не буде таким великим. Мильні бульбашки швидко надуваються і швидко лопаються", - вважає він.

"Усе може змінитися, - додає Андрій Биченко. - І все ще лишається місце для нового кандидата, який - теоретично - якщо він буде відомий виборцям чи матиме необмежений доступ до телебачення, стане одним із лідерів або й переможе. Тому наразі - повна невизначеність, не можна прогнозувати, хто переможе і навіть хто потрапить до другого туру".

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