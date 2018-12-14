Ресторанні страви виявилися "шкідливішими за фаст-фуд"

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Британські ресторани подають "надміру" калорійну їжу, яка навіть більш шкідлива для організму, ніж фаст-фуд, заявили у дослідженні BMJ.

Експерти в галузі здоров'я заявляють, що один прийом їжі має містити не більше 600 калорій. Проте дослідження показало, що середня порція в ресторані містить 1 033 калорій, а фаст-фуду - 751 калорію.

В Університеті Ліверпулю дослідили тисячі порцій їжі із таких закладів, як Hungry Horse та McDonald's.

Результати викликали занепокоєння науковців.

Дослідницька група переглянула понад 13 500 порцій їжі із меню 21 одного ресторану та шести мереж швидкого харчування.

Використовуючи інформацію про вміст калорій, вони дійшли висновку, що лише одну із 10 страв можна було назвати здоровою або такою, що містить менш як 600 кілокалорій, як радить Управління громадського здоров'я Англії.

І майже половина страв містила понад тисячу кілокалорій.

Ресторани частіше за заклади швидкого харчування пропонували калорійні страви.

Доктор Ерік Робінсон, провідний дослідник Університету Ліверпуля, сказав, що результати були "шокуючими", але, ймовірно, навіть вони не до кінця підрахували кількість калорій, які люди споживають у ресторанах.

"Ми не аналізували вміст калорій у напоях, закусках, аперитивах та десертах".

Ресторани Hungry Horse мали найбільшу середню калорійність в блюдах - вони містили 1 358 ккал.

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Від цієї мережі не сильно відстали інші - у Flaming Grill, Stone House та Sizzling Pubs готували їжу, одна порція якої що в середньому містила 1 200 ккал.

KFC очолив список закладів швидкого харчування, бо одна страва в цьому ресторані в середньому містила 987 калорій. Burger King, McDonald's та Subway - близько 700 ккал.

Навіть коли дослідження порівнювали подібні страви, енергетичний вміст страв у ресторанах виявлявся вищим.

Бургери, які готували в ресторанах, в середньому містили на 414 ккал більше, ніж бургери із фаст-фудів. А салати з ресторанів були лише трохи калорійнішими за інші.

Доктор Робінсон сказав, що розмір порції, використані інгредієнти та спосіб приготування можуть пояснити різницю, але він також вважає, що харчова промисловість має змінитися.

"Абсолютно ясно, що харчовій індустрії потрібно зробити. Вони мають стати більш відповідальними та зменшити кількість калорій, яку вони подають клієнтам".

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У мережі Hungry Horse розповіли, що мають пропозиції для кожного.

Представник мережі заявив: "Ми працюємо над тим, щоб збільшити кількість страв низької калорійності, серед іншого нещодавно ми запустили спеціальне меню Live Well зі стравами до 600 калорій, і ми прагнемо змінюватися і далі".

В уряді розробляють план калорійного маркування страв у ресторанах, їжі на винос та перекусів у кафе.

"Ціни ростуть"

Кейт Ніколлз, генеральний директор торгового об'єднання UKHospitality, заявила, що ресторани та паби вже вживають заходів, щоб зменшити кількість калорій та пропонувати більш здорові страви, - але це тягне за собою додаткові витратити.

"Вимоги зменшити розмір порцій або скоротити їхню калорійність стануть ще одним вантажем на плечах підприємців, і це призведе до збільшення цін та зменшення інвестицій, а врешті постраждають клієнти, які не отримають бажаного обслуговування".

Доктор Робінсон зазначив, що дослідження показали, що їжа, яку їдять вдома, стала містити більше калорій. А з того часу, як все більше людей стали через інтернет замовляти додому їжу з ресторанів, становище може ще погіршитися.

Дослідження спиралося на інформацію про вміст калорій у стравах, яка була розміщена в інтернеті. Дуже мало закладів маркують калорійність страв у ресторанних меню.

Науковці припускають, що мережі фаст-фуду почали пропонувати більш здорову їжу саме після тиску активістів.

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