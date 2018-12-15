НеПроґавте: Вселенський патріархат у Києві та перепустка Путіна у Штазі

Аби ви нічого не пропустили та провели вихідні з користю, ми підібрали для вас добірку найцікавіших матеріалів тижня: Вселенський патріархат, спільний перетин кордону військових із КНДР та Південної Кореї, Facebook без натяку на секс та страсбурзький стрілець. А наприкінці - найбільше поховання інків та найбагатший письменник.

Вселенський патріархат

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Цього тижня в Андріївській церкві у Києві пройшла перша архієрейська служба, яку очолив екзарх Вселенського патріарха в Україні єпископ Іларіон. Після передачі у користування Вселенському патріарху ця церква є його представництвом в Україні - ставропігією.

Також речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) в інтерв'ю ВВС розповів, що без патріарха Філарета єдності майбутньої помісної церкви досягти не вдасться. Про це читайте у матеріалі BBC News Україна.

Солдати КНДР і Південної Кореї вперше дружньо перетнули кордон

Копирайт изображения Getty Images Image caption Військові з обох сторін, перж ніж перетнути кордон, тиснули одне одному руки

Військові Північної та Південної Кореї здійснили кілька дружніх перетинів спільного кордону - вперше з часів розділення. Солдати з обох сторін спостерігали за демонтажем охоронних постів в районі демілітаризованої зони.

У Німеччині знайшли перепустку Путіна у Штазі

Копирайт изображения BSTU Image caption Володимиру Путіну було 33 роки, коли він отримав перепустку

В архіві німецької таємної поліції у Дрездені знайшли перепустку Штазі, якою користувався Володимир Путін, коли був радянським агентом у НДР. Російський президент неодноразово з гордістю згадував про свою роботу в КДБ у Дрездені у 1980-х роках.

Його перепустку знайшли під час дослідження співпраці між КДБ та Штазі.

Страсбурзький стрілець

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Поліція застрелила чоловіка, якого підозрювали в стрільбі по перехожих на різдвяному ярмарку у Страсбурзі.

Facebook без натяку на секс

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Також цього тижня ми розповіли про те, що користувачам Facebook заборонили натякати на секс у дописах та приватній переписці. До нових правил вони поставилися з гумором - ми зібрали найцікавіші публікації.

Нові правила публікацій Facebook мають на меті запобігти торгівлі людьми та секс-послугами, а також зупинити поширення порнографії.

Перемога Світоліноїна турніріу Франції

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Українська тенісистка Еліна Світоліна другий рік поспіль здобула перемогу на виставковому турнірі Open de Caen у Франції.

Ресторанні страви виявилися "шкідливішими за фаст-фуд"

І про їжу. Британські ресторани подають "надміру" калорійну їжу, яка навіть більш шкідлива для організму, ніж фаст-фуд, заявили у дослідженні BMJ.

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Експерти в галузі здоров'я заявляють, що один прийом їжі має містити не більше 600 калорій. Проте дослідження показало, що середня порція в ресторані містить 1 033 калорій, а фаст-фуду - 751 калорію.

Хто серед письменників заробляє найбільше?

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Автор детективів Джеймс Паттерсон зайняв перше місце в рейтингу найвисокооплачуваніших письменників за версією видання Forbes.

Автор серії детективів про інспектора Алекса Кросса заробив за рік 86 мільйонів доларів, продавши тільки у США 4,8 мільйона примірників своїх книг.

Фото оголеної пари на піраміді Хеопса та куди поділися сомалійські пірати

У Єгипті проводять розслідування у зв'язку з фото та відео, на якому пара з Данії позує оголеною на піраміді Хеопса. Цей інцидент викликав обурення в консервативній мусульманській країні.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2008-2011 роках напади сомалійських піратів не сходили з перших шпальт. Багато країн, у тому числі Україна, представлена фрегатом "Гетьман Сагайдачний", долучилися до операцій проти злочинців

Присутність військових кораблів іноземних держав відіграла провідну роль у скороченні масштабів піратства біля узбережжя Сомалі. Розповідь кореспондентки BBC Енн Сой.

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