#НеПроґавте: Вселенський патріархат у Києві та перепустка Путіна у Штазі
Аби ви нічого не пропустили та провели вихідні з користю, ми підібрали для вас добірку найцікавіших матеріалів тижня: Вселенський патріархат, спільний перетин кордону військових із КНДР та Південної Кореї, Facebook без натяку на секс та страсбурзький стрілець. А наприкінці - найбільше поховання інків та найбагатший письменник.
Вселенський патріархат
Цього тижня в Андріївській церкві у Києві пройшла перша архієрейська служба, яку очолив екзарх Вселенського патріарха в Україні єпископ Іларіон. Після передачі у користування Вселенському патріарху ця церква є його представництвом в Україні - ставропігією.
Також речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря) в інтерв'ю ВВС розповів, що без патріарха Філарета єдності майбутньої помісної церкви досягти не вдасться. Про це читайте у матеріалі BBC News Україна.
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Солдати КНДР і Південної Кореї вперше дружньо перетнули кордон
Військові Північної та Південної Кореї здійснили кілька дружніх перетинів спільного кордону - вперше з часів розділення. Солдати з обох сторін спостерігали за демонтажем охоронних постів в районі демілітаризованої зони.
У Німеччині знайшли перепустку Путіна у Штазі
В архіві німецької таємної поліції у Дрездені знайшли перепустку Штазі, якою користувався Володимир Путін, коли був радянським агентом у НДР. Російський президент неодноразово з гордістю згадував про свою роботу в КДБ у Дрездені у 1980-х роках.
Його перепустку знайшли під час дослідження співпраці між КДБ та Штазі.
Страсбурзький стрілець
Поліція застрелила чоловіка, якого підозрювали в стрільбі по перехожих на різдвяному ярмарку у Страсбурзі.
Facebook без натяку на секс
Також цього тижня ми розповіли про те, що користувачам Facebook заборонили натякати на секс у дописах та приватній переписці. До нових правил вони поставилися з гумором - ми зібрали найцікавіші публікації.
Нові правила публікацій Facebook мають на меті запобігти торгівлі людьми та секс-послугами, а також зупинити поширення порнографії.
Перемога Світоліноїна турніріу Франції
Українська тенісистка Еліна Світоліна другий рік поспіль здобула перемогу на виставковому турнірі Open de Caen у Франції.
Ресторанні страви виявилися "шкідливішими за фаст-фуд"
І про їжу. Британські ресторани подають "надміру" калорійну їжу, яка навіть більш шкідлива для організму, ніж фаст-фуд, заявили у дослідженні BMJ.
Експерти в галузі здоров'я заявляють, що один прийом їжі має містити не більше 600 калорій. Проте дослідження показало, що середня порція в ресторані містить 1 033 калорій, а фаст-фуду - 751 калорію.
Хто серед письменників заробляє найбільше?
Автор детективів Джеймс Паттерсон зайняв перше місце в рейтингу найвисокооплачуваніших письменників за версією видання Forbes.
Автор серії детективів про інспектора Алекса Кросса заробив за рік 86 мільйонів доларів, продавши тільки у США 4,8 мільйона примірників своїх книг.
Фото оголеної пари на піраміді Хеопса та куди поділися сомалійські пірати
У Єгипті проводять розслідування у зв'язку з фото та відео, на якому пара з Данії позує оголеною на піраміді Хеопса. Цей інцидент викликав обурення в консервативній мусульманській країні.
Присутність військових кораблів іноземних держав відіграла провідну роль у скороченні масштабів піратства біля узбережжя Сомалі. Розповідь кореспондентки BBC Енн Сой.
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