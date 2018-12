Культогляд: хто нова дівчина Бонда?

Цього тижня в культогляді розповідаємо про таке:

У Джеймса Бонда залишиться колишня дівчина

Кіра Найтлі стала офіцером лицарського Ордену Британської імперії

Американські музиканти Робін Тік та Фаррелл Уільямс мають заплатити п'ять мільйонів доларів

Збочена, жорстока і абсолютно нудна стрічка "Дім, який побудував Джек"

Нова-стара дівчина Бонда

У Джеймса Бонда залишиться колишня дівчина. Французька акторка Леа Сейду, яка зіграла роль психолога Маделін Сван в останньому фільмі бондіани "Спектр" з'явиться на екранах у продовженні сиквелу, повідомило джерело Variety.

Автори стрічки досі працюють над сценарієм, але вже відомо, що у головних ролях глядачі побачать Деніела Крейга та Сейду.

Окрім героїні Сейду, в новому фільмі бондіани з'являться два нових жіночих персонажі. Один з них буде агентом британської зовнішньої розвідки МІ6, яка працює з Бондом, другий - загадкова жінка, яка буде його антагоністом. Наразі, кінокомпанія EON, що працює над стрічкою, займається пошуком акторок на ці ролі.

Реліз 25-го фільму бондіани запланований на 14 лютого 2020 року.

Орден для Кіри Найтлі

Кіра Найтлі стала офіцером лицарського Ордену Британської імперії, повідомляє Evening Standard.

33-річна акторка отримала відзнаку за службу драматичному мистецтву та благодійність.

Церемонія відбулася у Букінгемському палаці. Орден вручав Принц Чарльз.

На урочистій події Кіра Найтлі з'явилася у костюмі Chanel лимонного кольору. Акторку супроводжували її чоловік Джеймс Райтон та батьки.

5 мільйонів за плагіат

Американські музиканти Робін Тік та Фаррелл Уільямс мають заплатити 5 мільйонів доларів родичам соул-виконавця Марвіна Гея (1939-1984 рр.) за порушення авторських прав на його пісню, повідомляє Guardian.

Суд визнав музикантів винними у плагіаті та встановив, що їхня колаборація "Blurred Lines" має багато спільного з треком Гея "Got to Give It Up".

"Blurred Lines" підкорила американські та британські хіт-паради в 2013-ому році, ставши найбільшим хітом Роба Тіка і принісши загальний прибуток у 16,6 мільйонів доларів, зазначає видання.

Родина Марвіна Гея, якій належать авторські права на його роботи, відразу ж заявила про плагіат. У серпні того ж року, у відповідь, Уільямс та Тік подали позов до суду аби довести, що їхня пісня не порушує закон про авторське право.

Метт Діллон в головних ролях фільму "Будинок, який побудував Джек"

"Дім, який побудував Джек"

Збочена, жорстока і абсолютно нудна стрічка - так критик і оглядач New York Times Уеслі Морріс описує останню роботу Ларса фон Трієра "Дім, який побудував Джек".

Прем'єра фільму, що розповідає історію серійного вбивці відбулася на Каннському кінофестивалі цього року.

Автор пише, що під час сцени, в якій головний герой трощить обличчя героїні Уми Турман, він намагався згадати коли востаннє не хотів дивитися фільм.

"Його фільму бракує чіткого бачення, щоб перетворити психо-патологію на щось дійсно інтелектуальне", - пише критик видання.

Незважаючи на те, що у прокат вийшла скорочена версія стрічки, з меншою кількістю сцен насилля, дивитися його не стало менш нестерпно.

В "Домі, який побудував Джек" є гарні кадри, і непогана фінальна сцена, яка різко обриває фільм, але попри це, він залишається сумним, до того ж з повторами і поганими жартами, підсумовує критик New York Times.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг.

