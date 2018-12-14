Косово створює свою армію. Чому НАТО проти, а Сербія погрожує введенням військ

Копирайт изображения AFP Image caption Маленькі сили безпеки Косова поступово перетворяться в маленьку армію частково визнаної держави

Парламент Косова у п'ятницю ухвалив закони про перетворення своїх малих сил безпеки в регулярну армію. Цей здебільшого символічний крок підтримали США, але засудили НАТО, Сербія та косовські серби.

Відповідно до трьох законів, ухвалених 14 грудня, частково визнана держава створить міністерство оборони та розширить завдання та повноваження Сил безпеки Косова (СКК), які в підсумку перетворюються на постійні збройні сили з чисельністю 5000 військовослужбовців та 3000 резервістів.

Зараз Сили безпеки Косово нараховують 2200 бійців, до їх завдань входить основне реагування на кризові ситуації та стихійні лиха, а також знешкодження боєприпасів, що лишилися після війни 1999 року.

За словами косовських чиновників, весь процес перетворень триватиме не менш як десять років. Косовські албанці розглядають рішення парламенту як крок до укріплення державності, оскільки вважають армію незмінним атрибутом незалежної держави.

Водночас прямо назвати майбутні збройні сили армією парламент Косова не зміг через опір фракції косовських сербів.

Конституція Косова не забороняє створювати армію, але для цього потрібні голоси двох третин складу парламенту - в ньому 120 депутатів, зокрема, двох третин з 20 депутатів, обраних за квотою національних меншин. Велика частина депутатів, обраних за цією квотою, - серби, а вони виступають проти створення армії.

У п'ятницю албанські депутати проголосували за пакет законів про збройні сили одноголосно, а 11 депутатів-сербів бойкотували голосування.

Посольство США в Приштині підтримало рішення косовського парламенту, натомість генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг його засудив, висловивши жаль, що рішення ухвалили без узгодження з альянсом.

Копирайт изображения AFP Image caption Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що статус та завдання миротворців у Косово можуть переглянути

За словами Столтенберга, тепер НАТО може переглянути статус та завдання свого миротворчого контингенту в Косові, KFOR. Зараз цей контингент налічує 4000 осіб.

Сербія, яка не визнає незалежність Косова, теж засудила рішення Приштини створити професійні збройні сили.

Президент Сербії Александар Вучич з п'ятниці до неділі інспектує військові частини на косовському кордоні.

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабіч навіть сказала, що її країна у відповідь може ввести свої сили в сербські анклави в Косові для захисту місцевого населення від майбутньої косовської армії.

Втім, як пише Reuters з посиланням на балканських аналітиків, це був скоріше реверанс в бік сербських націоналістів, сприймати ж цю заяву як реальну загрозу абсолютно неможливо.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В сербському анклаві у Косовській Митровиці у п'ятницю з натхненням вивішували сербські прапори

Таня Лазаревич, журналіст з сербського анклаву в Косовській Митровиці, нагадала в інтерв'ю, що розмови про вторгнення косовської армії в сербські анклави йдуть вже багато років.

"Але все, що відбувається в ці дні, не несе нічого особливо нового. Всі косовські албанці завжди говорили, що СКК колись перетворяться в армію", - зазначила Лазаревич.

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