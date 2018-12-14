Копирайт изображения KAJ R. SVENSSON/SCIENCE PHOTO LIBRARY Image caption Через потепління в Арктиці зменшилася кількість їжі для диких північних оленів, а збільшення кількості комах зробило їх життя нестерпним

Чисельність диких північних оленів, яких також називають карибу, за останні 20 років зменшилася в Арктиці більш ніж на половину.

Нова доповідь про вплив кліматичних змін в Арктиці демонструє, що кількість карибу зменшилася з майже 5 мільйонів до 2,1 мільйона тварин.

Доповідь підготував Американський союз геофізичних досліджень.

Вона показує, як зміни погоди та рослинності роблять арктичну тундру набагато менш гостинним місцем для північного оленя.

Північний олень та карибу - це один вид, але величезні стада диких тварин в північній Канаді та на Алясці зазвичай називають карибу.

На думку вчених, які стежать за їх чисельністю, умови існування цих тварин є жахливими. Деякі стада зменшились більш ніж на 90% - "таке різке зниження, що перспективи відновлення не видно", - йдеться в доповіді Arctic Record Card.

Чому тепліша Арктика гірша для диких північних оленів?

Є багато причин.

Професор Говард Епштейн, вчений з питань навколишнього середовища з Університету Вірджинії, який був одним із багатьох вчених, залучених до дослідження Arctic Report Card, повідомив BBC News, що потепління в регіоні не продемонструвало ознак того, що його темпи скоротяться.

"Ми спостерігаємо посилення посухи в деяких районах через потепління клімату, а саме потепління призводить до зміни рослинності", - говорить він.

Копирайт изображения NOAA Image caption Те, що Арктика стає більш зеленою - сумна подія для диких північних оленів

Лишайники, які карибу люблять їсти, ростуть на рівні землі. "Потепління означає, що кількість вищих рослин зростає, а лишайники не можуть з ними конкурувати", - говорить вчений BBC News.

"Потепління клімату означає більше комах в Арктиці, - додає професор Епштейн. - І як то кажуть, приємний день для людини - це жахливий день для карибу".

"Якщо тепло і не дуже вітряно, то комахи гнітять, і тварини витрачають дуже багато енергії, аби прибрати з себе комах, або на те, щоб знайти місця, де вони зможуть сховатися від них", - наголошує науковець.

Дощі - також серед головних проблем. Збільшення опадів в Арктиці, які часто падають на вкриту снігом землю, призводить до виникнення складного, замерзлого крижаного шару, що вкриває пасовища у тундрі. Це шар, через який тварини просто не можуть проштовхнути свої носи, щоб досягти своєї їжі.

Чи можна щось зробити?

У глобальному масштабі рецепт зводиться до скорочення викидів вуглецю та обмеження підвищення температури.

Копирайт изображения NOAA Image caption Науковці зазначають, що ознак скорочення темпів потепління немає

Проте вчені говорять, що ми вже відкрили двері у "світову морозильну камеру", і є багато доказів того, що потепління в Арктиці буде продовжуватися. Метою цього та інших досліджень у регіоні є розуміння його наслідків та краща адаптація до змін клімату.

Доповідь, яку готує Національне управління океанографічних та метеорологічних досліджень США (NOAA), представляють вже 13 рік поспіль.

"За всі роки публікації доповіді ми бачимо, що потепління постійно продовжує зростати, - каже керівник програми досліджень Арктики в NOAA Емілі Осборн. - І це сприяє екстремальним погодним явищам в інших місцях світу".

Деякими іншими ключовими моментами доповіді є:

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