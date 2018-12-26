Як тобі таке, Ілоне Маску? Меми-2018

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Кожного року користувачі мережі створюють, пародіюють та поширюють гігабайти жартів та мемів. Ми вирішили підбити підсумки 2018 року і розповісти про найпопулярніші з них в огляді ВВС News Україна.

Меми або, як їх ще називають, медіа-віруси, - це копійовані ідеї, теми, онлайн-образи, об'єкти, які поширюються переважно серед користувачів інтернету. Наприклад, версії популярних зображень або відео, "приправлені" жартами і саркастичними коментарями.

А науковці навіть вважають меми фрагментами культури, які копіюють себе в історії та еволюціонують.

"Як тобі таке, Ілоне Маску?"

Копирайт изображения SPACEX Image caption Увага всього світу була прикута до запуску нової ракети Ілона Маска Falcon Heavy з космічного центру імені Кеннеді у Флориді

Шостого лютого увага всього світу була прикута до запуску нової ракети Falcon Heavy, яка вивела на заплановану траєкторію особисте авто Маска, кабріолет Tesla Roadster. Плани підприємця на майбутнє не менш амбітні: наприклад, заселити Марс і побудувати високошвидкісну систему вакуумних тунелів під містами.

Але після запуску Tesla Roadster в космос користувачі Twitter задумалися, як вони можуть "відповісти" бізнесмену.

Пропустити Twitter допис , автор: @andromedamn apparently russia has this meme where they @ elon musk in pictures of super stupid bootleggy lifehacky "inventions" captioned "and how do you like this, elon musk?" so as it turns out, no one is better at memes than the russians pic.twitter.com/Uoz6yfqZAC — Courtney (@andromedamn) 21 серпня 2018 р.

Головний редактор Playboy Україна Влад Іваненко вважає, що серія мемів "Як тобі таке, Ілоне Маску?" - найкраща у цьому році.

А блогер Антон Ходза нагадав, що мем народився у Росії, як реакція на "недолугі спроби копіювати технічні досягнення Заходу", а за однойменним хештегом можна знайти чимало "дивних винаходів або просто відвертої халтури".

Шпиль і Солсберійський собор

Інтерв'ю підозрюваних в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки у британському місті Солсбері, спричинили хвилю насмішок та жартів у соціальних мережах.

Підозрювані Олександр Петров і Руслан Боширов заявили, що їздили до Солсбері, аби "відірватись" та подивитись на шпиль місцевого собору, який нібито й привів імовірних туристів туди в розпал снігопаду. Це і потішило користувачів найбільше.

За словами Антона Ходзи, меми "про шпиль" набули популярності в Україні, бо стали "в один ряд із розіп'ятим хлопчиком та іншими побрехеньками російської пропаганди".

Олег Винник

Користувачі інтернету не забули пожартувати з приводу популярності Олега Винника серед українських жінок.

Музикант та блогер Іван Марунич неодноразово жартував на цю тему і зазначив BBC News Україна, що "це Артист з великої літери О".

А ще він порівняв пана Винника з одним із найдорожчих діджеїв світу David Guetta, який приїздив до Києва з концертом.

"Улюблений жарт за рік на цю тему: "Олег Винник поїхав з концертами до Чорнобиля, і вже через кілька годин зона відчуження знову була заселена людьми!", - жартує блогер.

Підтоплення Києва і фотожаби

У липні Київ накрила потужна злива, вулиці були підтоплені, а місто паралізоване. Однак кияни поставилися до ситуації з гумором.

Капітан команди "Літній вечір" з Ліги Сміху Віталій Павлов вважає, що самоіронія - це "рятувальна драбина для будь-якого соціуму".

"Сміх над своєю проблемою означає усвідомлення її існування, яка може швидше призвести до вирішення. Тому давайте продовжувати створювати сатиричний резонанс!" - додав він.

Танець Терези Мей

Попри епопею з "брекзитом", прем'єр-міністр Британії Тереза Мей на щорічній конференції партії консерваторів станцювала під хіт групи АВВА Dancing Queen.

Меми про Хабіба Нурмагомедова

Росіянин Хабіб Нурмагомедов переміг Конора Макгрегора і зберіг титул чемпіона UFC зі змішаних бойових мистецтв (MMA). Відразу після кінця бою в октагоні (восьмикутний аналог рингу в MMA) і біля нього відбулися сутички спортсменів, членів їхніх команд та вболівальників.

Протягом декількох місяців перед боєм розвивався особистий конфлікт між Макгрегором і Нурмагомедовим, який підігрівав інтерес до сутички.

У соцмережах перемога росіянина стала приводом для жартів. Користувачі сміялися не тільки над самим поєдинком, але й над його наслідками.

Особливу популярність в мережах отримала фотографія, на якій російський боєць перелазить через стіну октагона: вона швидко перетворилася на мем.

Синя рука в Києві

Копирайт изображения Facebook/"Типовий Київ"

У вересні в центрі Києва відкрили новий арт-об'єкт - велику синю руку, яка символізує дружбу та спілкування на бульварі Тараса Шевченка біля постаменту, на якому раніше був пам'ятник Леніну.

Арт-об'єкт називається Middle Way, його автором є румунський скульптор Богдан Раца. Новий витвір мистецтва спричинив хвилю жартів і фотожаб у соцмережах.

"Синя рука символізує синюшні кінцівки киян внаслідок затяжної відсутності гарячої води", - кепкували користувачі.

Головний редактор Playboy Україна Влад Іваненко пояснив критику в мережі "незвичайністю" об'єкту.

"Ця скульптура гастролює і скоро поїде до іншого міста. У будь-якому випадку вона краща, ніж Ленін. Все в житті краще, ніж Ленін. Але версія деяких користувачів про те, що це "синя зига" - насправді смішна", - вважає журналіст.

Офіційний бренд України Ukraine Today

Логотип "Ukraine NOW UA" ("Україна ЗАРАЗ") розробила та ж компанія, що брала участь у розробці логотипу Євробачення 2017 у Києві - агентство Banda Agency. Бренд затвердив Кабмін для презентації держави у світі. Але користувачі соцмереж розкритикували новий логотип.

Ukraine Today, як і будь-яка важлива подія переважно спричиняє негативну реакцію, вважає блогер Антон Травкін.

"Згадайте хоча б одне нововведення, яке народ би полюбив масово і відразу. Тому тут нічого нового. Особисто я ставлюся позитивно, хоча б тому, що у нашої країни не було ніякого бренду, а тепер є", - зазначив блогер.

Пан Іваненко зазначив, що хвиля мемів піднялася б за будь-яких обставин.

"У країні дуже багато ледарів, у яких багато вільного часу створювати щось руйнівне. Зробити щось міцне завжди складніше", - розповів редактор журналу.

Люди, які їдять капсули для прання

Image caption YouTube блокував відео через побоювання масових отруєнь

Мем про поїдання капсул для прання Tide Pods з'явився ще в 2013 році, але існував лише на рівні жарту.

Вже в 2018 році він перетворюватися на серйозну проблему - в мережі почали з'являтися ролики, де підлітки імітували поїдання капсул. Але знайшлися і ті, хто їв їх насправді і мав проблеми зі здоров'ям.

Згодом Youtube почав блокувати ролики із поїданням прального порошку.

Hyperloop в Україні

Очільник міністерства інфраструктури Володимир Омелян 21 лютого зробив гучний анонс: у Дніпрі почнуть будувати тестовий майданчик для надшвидкої транспортної системи Hyperloop, розробленої Ілоном Маском. Новина сколихнула мережу не на жарт.

Блогер Антон Ходза називає Hyperloop "сакральним символом прогресу та майбутнього, втілення мрії про міста майбутнього", саме тому воно й викликало велике збудження та ейфорію серед українців.

"При цьому, працюючого гіперлупу ще немає в жодній країні світу, тож у нас ця історія якщо і з'явиться, то років через 10, не раніше. Але тема для жартів непогана, хоча вже потроху вичерпує себе", - зазначив блогер.

У Twitter навіть з'явився акаунт "Гіперлуп", в описі якого зазначено: "Я український Гіперлуп. Прийшов вирішити всі транспортні проблеми України".

Віталій Павлов з Ліги Сміху пояснює висміювання щодо Hyperloop у такий спосіб:

"Гумор у найпростішій із можливих формул - це реальність та парадоксальний поворот, завдяки якому в наших співвітчизників з'являється можливість співіснування високотехнологічного потяга в одній українській реальності та плацкартного вагона, в якому вже 30 років падає фіранка. Як тобі таке, Ілоне Маску?".

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