Копирайт изображения UNIAN Image caption Петра Мельника звинувачували в отриманні хабарів за зарахування до Податкової академії

Колишній ректор Податкової академії Петро Мельник помер у Києві в лікарні "Феофанія" в неділю, 16 грудня.

Про це BBC News Україна повідомив його адвокат Ігор Черезов, з посиланням на найближчих родичів пана Мельника. Інформацію також повідомили місцеві ЗМІ.

Пан Мельник пішов з життя у віці 61 року від двосторонньої пневмонії, уточнює "Україна молода".

У липні 2013 року Петра Мельника затримали, коли він отримав хабарі в розмірі 40 тис. і 80 тис. гривень від двох громадян за вступ їхніх родичів до його навчального закладу.

За рішенням суду, на нього одягли електронний браслет, якого він позбувся та втік з країни.

Навесні 2014 року правоохоронці затримали пана Мельника після повернення до України.

У 2015 році суд виправдав його в тій справі.

Прокуратура також звинувачувала Мельника в незаконному відчуженні нерухомості Національної академії державної податкової служби.

Прокуратура стверджувала, що він у 2007-2008 роках незаконно відчужив майно податкової академії, зокрема магазин, кафетерій, реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Сосновий бір" у Київській області та комплекс будівель у Криму.

Ірпінський міський суд, а згодом і Бородянський районний суд Київської області, виправдав Петра Мельника.

Генпрокуратура заявляла, що оскаржить цей вирок.

Петро Мельник також був депутатом кількох скликань, вперше - у 1998 році. Двічі він пройшов до парламенту від "Партії регіонів".

У 2012 році стався гучний скандал між Петром Мельником і Іриною Геращенко.

На виборах мера міста Обухова пан Мельник схопив і намагався силою виштовхати з виборчої дільниці депутатку від НУНС Ірину Геращенко, яка спостерігала за їх перебігом.

Пан Мельник тоді заявив, що пані Геращенко назвала його "хамом".

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