Чому радикалам, про яких знають спецслужби, вдається вчиняти теракти

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Французька влада повідомила, що чоловік, який застрелив трьох людей на різдвяній ярмарці в Страсбурзі, почав виявляти зацікавленість радикальними поглядами, коли перебував у в'язниці.

На жаль, той факт, що влада завчасно знала про Шерифа Шекатта, але не змогла запобігти нападу, лише підкреслює тенденцію, яка проявилася і в низці інших країн.

В Університеті ім. Джорджа Вашингтона ми вивчили 76 нападів джихадистів, здійснених останніми роками у Західній Європі і Північній Америці. В результаті ми виявили, що понад 50% нападників знаходилися "на олівці" в спецслужб.

В одній лише Франції таких прикладів чимало.

Копирайт изображения Police Nationale (France) Image caption Шерифу Шекатту вдалося здійснити теракт попри те, що він був добре відомий спецслужбам

Влада слідкувала за братами Куаші, які вбили 12 людей під час нападу на редакцію газети Charlie Hebdo у січні 2015 року.

Їм також був відомий Амеді Кулібалі, який незабаром після цього теракту застрелив співробітницю поліції, а потім ще чотирьох людей у супермаркеті.

Троє з нападників на паризький концертний зал "Батаклан", де загинули 90 людей, так само були відомі спецслужбам.

Влада знала про ще принаймні вісьмох людей, що вчиняли напади у Франції з 2015 року.

У Британії влада була в курсі діяльності декого з тих, хто вчинив напад у Вестмінстері і на Лондонському мосту.

Та ж сама історія повторюється і в інших країнах Заходу, які ставали об'єктами нападів джихадистів.

Тактичні прорахунки

Повідомлення про те, що влада володіла інформацією про майбутніх злочинців, викликають запитання. Чому ж тоді служби безпеки вчасно не втрутилися?

І справді - в деяких звітах про контртерористичні операції за слідами вчинених нападів згадуються прорахунки і тактичні помилки.

Приміром, у звіті про теракт 2017 року в спорткомплексі "Манчестер арена" йдеться про те, що служба МІ-5 не скористалася шансом встановити спостереження за Салманом Абеді. Жертвами вибуху, вчиненого смертником, стали 22 людини.

Image caption Салман Абеді

Можливості західної розвідки і сил правопорядку обмежені, і це допомагає зрозуміти, чому особи, добре відомі владі як екстремісти, не ізолюються від суспільства й іноді вчиняють теракти.

Конкретні причини у різних країнах можуть відрізнятися, проте є два ключові пов'язані між собою фактори, які не дозволяють владі здійснити ті чи інші заходи щодо відомих екстремістів.

По-перше, в західних демократіях закон не дозволяє арештовувати людей лише за їхні погляди.

В людей є право на радикальні погляди і точку зору, яку не сприймає більшість.

На відміну від авторитарних режимів, вираження таких поглядів, як правило, не порушує законів у демократичних суспільствах.

Проте в окремих випадках - часто їх буває важко довести - прихильники радикальних поглядів можуть бути притягнуті до відповідальності за розпалювання ворожнечі чи злочини ненависті.

Приміром, у Великій Британії радикальний проповідник Анджем Чударі був засуджений до тюремного терміну за заклики підтримати "Ісламську державу".

Що може зробити влада, коли виявляє людину з радикальними поглядами? Встановити за нею спостереження. Але навіть якщо їм вдається отримати потрібний ордер, спецслужби часто стикаються з іншою проблемою: нестачею ресурсів.

Досвід французьких правоохоронців є яскравим прикладом цієї проблеми.

Копирайт изображения Reuters Image caption В Стразбурзі на пошуки Шерифа Шектта були кинуті сотні поліцейських

Зараз у французькому списку Fiche S містяться близько 20 тисяч осіб з радикальними поглядами. Там був і Шериф Шекатт, якого поліція застрелила в четвер.

Слідкувати за всіма цими людьми - непосильне завдання. Інтенсивне цілодобове спостереження лише за одним об'єктом потребує участі 25 агентів. А для того, аби сім днів на тиждень і 24 години на добу відслідковувати 20 тисяч осіб, знадобилося б 500 тисяч агентів.

Британська контррозвідка MI-5 стверджує, що в режимі реального часу проводить близько 500 операцій щодо трьох тисяч підозрюваних в екстремістській діяльності.

Загалом з 2009 року в полі зору MI-5 потрапило близько 20 тисяч підозрюваних, проте вважається, що вони більше не є загрозою.

Через таку велику кількість підозрюваних влада розподіляє їх по різних рівнях, оцінюючи потенційну схильність до насильства, і вже після цього виділяє на спостереження необхідні ресурси.

У більшості випадків такий підхід спрацьовує, але про них ми, як правило, нічого не знаємо. Зате помилка спецслужб може призвести до нового теракту.

Примітивний план

Влада західних країн постійно стикається з питанням, як поводити себе з особами, що знаходяться у перехідному стані, - з тими, хто вже став прихильником радикальних поглядів, але ще не вчинив злочину.

Ця проблема останнім часом загострилася, оскільки кількість підозрюваних стає тільки більшою.

Ще одна складність полягає в тому, що перехід від слів до діла, до вчинення злочину, часто стається неочікувано і непередбачувано.

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Терористичні напади все частіше вчиняються з використанням примітивних засобів і за примітивним планом: взяти, зокрема, тих, хто нападає з ножем або на вантажівках.

Тут немає складного планування і підготовки, як бувало у випадку з терактами минулих років, але дії майбутніх терористів важче передбачити.

Червона межа

Різні сторони по-різному намагаються відповісти на цей виклик.

В Італії, приміром, у адміністративному порядку висилають з країни відомих екстремістів, в яких немає італійського громадянства. Впродовж останніх трьох років так депортували близько 350 людей.

Це не вирішує проблему, оскільки більшість терактів у Європі здійснюють громадяни європейських країн.

Велика Британія використовує Акт про заходи з запобігання і розслідування тероризму для того, аби обмежувати свободу пересування і спілкування відомих екстремістів.

Прокурори в інших країнах іноді арештовують радикалізованих активістів за звинуваченнями у злочинах, що не мають відношення до тероризму, - таких, як ухилення від сплати податків чи незаконне зберігання вогнепальної зброї.

Такий підхід лише частково вирішує проблему. Зрештою можливості боротьби з тероризмом демократичним шляхом дуже обмежені.

Часом, коли теракт вчиняє людина, про екстремістські погляди якої владі було відомо, починають лунати заклики посадити до в'язниці "всіх екстремістів".

Але хоча юридичну систему і можна налаштувати на переслідування потенційних терористів, залишається червона межа, яку демократія перейти просто не може.

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