Як бути незрячим туристом у Львові

У Львові мешкає понад 1300 людей із порушенням зору. Але активне соціальне життя ведуть одиниці: самостійно пересуваються містом, навчаються, працюють, розважаються.

Ходити містом незрячі досі можуть здебільшого із провідниками, адже тактильні плити є лише у центрі та деяких районах, а тротуари - із перешкодами.

Про те, наскільки зручний Львів для незрячих, що ще треба зробити і міській владі, і самим незрячим, - розповіли львів'яни із порушеннями зору.

Макети зі шрифтом брайля

У центр міста Оксана Потимко приходить із помічницею - Катериною. Дівчина супроводжує її у робочий час.

Жінка втратила зір у 20 років після хвороби. Працювала медичною сестрою у військовому госпіталі. Після діагнозу почала займатися громадською діяльністю, очолює громадські організації для незрячих.

Зустрічаємося біля бронзового пам'ятника будівлі Ратуші біля входу в міську раду. Його встановили два роки тому. На макеті - надпис про історію будівлі шрифтом Брайля.

Оксана Потимко знімає шкіряні рукавиці і пальцями зчитує надпис.

"Мені деякою мірою пощастило. Бо я бачила Ратушу, коли була зрячою. Але вже забула, як вона виглядає. От коли я вперше помацала макет, з'ясувалося, що годинникова вежа побудована не в середині будівлі міської ради, а просто з однієї стіни. Це для мене відкриттям було", - пояснює.

У Львові можна замовити екскурсію для незрячих. Спеціально навчений гід не лише розповідає про історичні місця, а й описує їх.

"Оці бронзові макети - Ратуші, церкви Юра і пам'ятника Шевченка дуже полегшили роботу гідам і допомогли незрячим більш детально уявити ці цікаві пам'ятки. В інших містах такого поки що немає", - каже Оксана Потимко.

Йдемо до протилежного боку Ратуші. Там власник одного з ресторанів встановив бронзовий макет центру Львова. На імпровізованій пласкій карті зображені об'ємні архітектурні пам'ятки старої частини міста, вулиці і телевежа на горі Високий замок.

"А цей пам'ятник - не для людей з вадами зору, а для всіх, - каже Оксана Потимко. - Бо щоб відчути на дотик, як виглядають будинки в центрі, мені треба лягти на цю карту. Але задум хороший звісно".

У кав'ярні

Йдемо до кав'ярні неподалік. Офіціантка не помічає, що відвідувачка незряча, меню кладе перед нею.

"Ми проводили майстер-класи для офіціантів, як обслуговувати незрячих. Ось наприклад, якби ця дівчина пройшла б таке навчання - вона б підвела мене і поклала мою руку на стілець - я сяду сама. Потім поклала б свою руку на моє плече і попросила б представитися. Тоді б уже я знала, що коли вона каже "Пані Оксано" - звертається саме до мене. Я ж не бачу, до кого вона говорить. Ну і, звісно, вона б зачитала мені меню із цінами".

Помічниця Катерина перелічує страви із меню. Обираємо капучіно. Жінка розповідає про враження від Канади, в якій побувала:

"Там незрячі теж нарікають, що їхня влада для них мало що робить. Але у них всі світлофори зі звуковими сигналами, є доріжки для незрячих, озвучка транспорту. В бібліотеках - усіх, не лише спеціалізованих - книги шрифтом Брайля. Якщо якоїсь книги немає - вам її виготовлять безкоштовно за тиждень-два".

Додає, що Львову теж є чим похвалитися. Щотижня показують фільми з аудіодискрипцією. Це голосовий коментар, який пояснює, що відбувається на екрані. У творчому доробку львівських аудіодискрипторів — 62 мультиплікаційних, художніх і документальних фільмів. Деякі українські письменники озвучували власні твори для незрячих у спеціальній міській студії.

"Але найбільше досягнення (у Львові. - Ред.) - це інклюзивна освіта. Коли незрячі діти навчаються на рівних із іншими у школі. Хай з помічниками, хай за спеціальними програмами - але їх не обмежують, не закривають у спецзаклади, як було колись", - каже жінка.

Оксана Потимко прощається - поспішає на зустріч із артистами. Після свят відбудеться спільний концерт львівських співаків із незрячими дітьми.

"Люди з порушенням зору не ходять по таких закладах"

На Площі Ринок у музеї-аптеці прошу показати список ліків й інструкції шрифтом Брайля. Аптекарка Катерина Павлівна дістає товсту книгу із півтисячою білих аркушів із шрифтом. Питаю, чи часто просять дістати цю книгу.

"Рідко. Молодшим незрячим зручніше зі смартфона чи комп'ютера зчитувати інформацію про ліки. Зазвичай приходять старші люди. Такі книги є в понад півсотні аптек міста", - каже.

Не користувалося популярністю і єдине меню для незрячих у ресторані "Кентавр" на Площі Ринок. Ще 10 років тому соціальний проект започаткувала Гільдія Рестораторів. Власник закладу Вардкес Арзуманян замовив п'ять примірників меню шрифтом Брайля у видавництві в Харкові. Вартість одного - у 30 разів вища, ніж ціна звичайного меню. Оновлював кілька років підряд. Потім - припинив.

"На жаль, жодного разу за ці роки офіціанти не дістали на вимогу меню з шухляди. Окрім меню, ми ще провели спеціальні тренінги для персоналу. Адже усі дії офіціант має озвучити для незрячого клієнта. На практиці ці знання так і не застосували. Люди з порушенням зору не ходять по таких закладах. Не знаю, чи причина фінансова чи психологічна", - розповідає ресторатор.

"Найгірше для незрячого - великі площі"

Катерина Халецька не змогла прийти на зустріч зі мною у центрі міста. Вона - повністю незряча. Пояснює, що не змогла знайти провідника для поїздки. Переїхала до Львова з Київської області три роки тому. Працює в приватній дитячій клініці масажистом. Розмовляємо телефоном.

"У центрі я погано орієнтуюся: багато туристів, вузькі вулички, купа перешкод - столики, реклама. Щоб незрячий вивчив маршрут - треба йому один-два рази пройти із супроводжуючим, ще стільки ж - самому. Запам'ятовую маршрут, повороти, кількість кроків до зупинки чи перешкоди", - розповіда вона.

"Найгірше для незрячого - великі площі. Я завдяки тростинці відчуваю - де тротуар закінчується, де кущі, де бруківка. А на широкій площі з пласкою плиткою одразу втрачаю орієнтир", - додає.

За три роки Катерина змінили шість орендованих квартир. У більшості випадків господарі відмовляють, коли чують, що жінка не бачить.

"Боялися, що можу спалити квартиру чи щось подібне, - каже Катерина, - Або що не матиму грошей, аби заплатити. У мене є робота, не потрібно мене жаліти, я з дитинства даю собі раду".

Радник міського голови Андрія Садового, голова правління громадської організації "Реабілітація осіб з інвалідністю" Ярослав Грибальський каже, що щороку у місті покращують умови інфраструктури для людей із фізичними обмеженнями. Він і сам пересувається на візку.

За його словами, в останні три роки усі нові та реконструйовані зупинки транспорту облаштовані для незрячих - викладають тактильну плитку за 80 см до краю, аби незрячі могли швидко зорієнтуватися. Зараз у місті є 147 світлофорів, 137 із них - зі звуковим супроводом.

"Львів - більш-менш комфортний"

Незрячий програміст Денис Ревега може порівняти зручність інфраструктури Львова і Києва. В столицю зі Львова він переїхав нещодавно. Його запросили працювати у великій ІТ-компанії. Займається функціональним програмуванням. Користується спеціальними програмами для незрячих, які озвучують текст, символи та зображення.

"У порівнянні з іншими меншими містами, Львів - більш-менш комфортний для незрячих. Але в Києві є чудова штука - озвучка номерів і напрямків трамваїв, що під'їжджають. Тож не доводиться перепитувати людей. Так само у метро", - розповідає він.

"А от тактильна плитка на тротуарах і зупинках не має значення, якщо вулиці не прибирають взимку. Сніг засипає рельєфи плитки й життя незрячих ще більше ускладнюється", - додає чоловік.

На вулиці він користується GPS-навігатором - у навушниках програма озвучує маршрут. Але із собою завжди бере білу тростину. Щоб розрахуватися - користується на смартфоні безкоштовною програмою для незрячих, яка зчитує та озвучує номінал банкнот.

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