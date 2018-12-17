А ви бачили метеорний потік Геменіди? Фото

Копирайт изображения Steven Sandner Image caption Стівен Сандерн помітив цю вражаючу картину в Австралії

За метеорним потоком Геменіди у небі спостерігали ентузіасти по всьому світу. Ось вибірка ваших найкращих фото.

Метеори Геменіди - це кам'янисті уламки комети, що згасла, але продовжує обертатися у Сонячній системі.

Копирайт изображения Jonas Yip Image caption "Попри холод, мені вдалося зняти цю вражаючу смугу", - розповів Джонас Іп, який зняв цей кадр на Ленінг-Біч у Вест-Сассексі, Англія

Метеори Геменіди походять з кам'янистого астероїда, який називається 3200 Фаетон. З кожним роком Земля проходить через поток уламків, які він залишає, коли рухається навколо Сонця.

Копирайт изображения Adam Tatton-Reid Photography Image caption Адам Таттон-Рейд, який зробив це фото у Національному парку Брекон Байонс, Уельс каже: "Це одна з небагатьох територій у Великій Британії, яка захищена міжнародним статусом Парка Темного Неба"

Копирайт изображения Chris Pomeroy Image caption Це фото зробили у парку Брекон-Биконс, на півдні Уельса

Коли уламки досягають земонї атмосфери, вони згорають, утворюючи смуги світла, відомі як метеори.

Копирайт изображения @dogzebraphotography/Instagram Image caption Фотограф Брайан Мур сфотографував ці метеори у Каньйон-Лейк, штат Аризона, США

Копирайт изображения Lori Grace Bailey Image caption Лорі Грейс Бейлі не тільки побачив метеорит Геменіди, а ще і "Комету Віртанен, Оріон і Плеяди" біля гори Діабло в штаті Аризона, США

Копирайт изображения David Greer Image caption Девід Грір пояснив: "Я зробив фотографію вчора ввечері в пустелі Аль-Кудра в Дубаї".

Геменіди пролітають повільніше і спалахують яскравіше, ніж більшість інших метеорів, та створюють довгі, яскраві дуги білого, жовтого, синього, червоного та зеленого кольорів.

Копирайт изображения Richard Hopkins Image caption Річард Гопкінс в Гемпширі, Англія, каже: "На верхній частиін знімка є Плеяди, сузір'я Тельця з яскраво-червоною зіркою Алдеберан і зелена комета внизу справа, і я також спіймав метеор Геменіда "

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