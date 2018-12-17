А ви бачили метеорний потік Геменіди? Фото

За метеорним потоком Геменіди у небі спостерігали ентузіасти по всьому світу. Ось вибірка ваших найкращих фото.
Метеори Геменіди - це кам'янисті уламки комети, що згасла, але продовжує обертатися у Сонячній системі.
Метеори Геменіди походять з кам'янистого астероїда, який називається 3200 Фаетон. З кожним роком Земля проходить через поток уламків, які він залишає, коли рухається навколо Сонця.
Коли уламки досягають земонї атмосфери, вони згорають, утворюючи смуги світла, відомі як метеори.
Геменіди пролітають повільніше і спалахують яскравіше, ніж більшість інших метеорів, та створюють довгі, яскраві дуги білого, жовтого, синього, червоного та зеленого кольорів.
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