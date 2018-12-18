Різдвяний вертеп із піску у Ватикані - фото

  • 18 грудня 2018
скульптура Копирайт изображения AFP

На площі Святого Петра у Ватикані відкрили величезну пісочну скульптуру, що зображає біблійну сцену народження Ісуса Христа.

скульптура Копирайт изображения EPA

На постаменті можна побачити Йосипа, Марію, ангелів, пастухів, тварин та трьох волхвів.

скульптура Копирайт изображения EPA

А також немовляти Ісуса. На створення скульптури заввишки 5,5 метра пішло 720 тонн піску.

сцена Різдва Копирайт изображения EPA

Пісок в Ватикан привезли з комуни Езоло в області Венеція. Для транспортування його змішали з водою і спресували в щільні блоки.

скульптура Копирайт изображения AFP

У грудні скульптуру благословили ватиканські священики. Одночасно з церемонією запалили вогні на ватиканській різдвяній ялинці.

скульптори Копирайт изображения EPA

Над різдвяним вертепом працювали скульптори Річ Варано (праворуч), Радован Зівні (зліва), Сюзанн Рюслер та Ілля Філімонцев.

скульптура Копирайт изображения EPA

Скульптура залишиться на площі до 14 січня, після чого її, ймовірно, зруйнують.

Хочете отримувати найцікавіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.

***

Також на цю тему

Новини на цю ж тему