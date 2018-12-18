Різдвяний вертеп із піску у Ватикані - фото
На площі Святого Петра у Ватикані відкрили величезну пісочну скульптуру, що зображає біблійну сцену народження Ісуса Христа.
На постаменті можна побачити Йосипа, Марію, ангелів, пастухів, тварин та трьох волхвів.
А також немовляти Ісуса. На створення скульптури заввишки 5,5 метра пішло 720 тонн піску.
Пісок в Ватикан привезли з комуни Езоло в області Венеція. Для транспортування його змішали з водою і спресували в щільні блоки.
У грудні скульптуру благословили ватиканські священики. Одночасно з церемонією запалили вогні на ватиканській різдвяній ялинці.
Над різдвяним вертепом працювали скульптори Річ Варано (праворуч), Радован Зівні (зліва), Сюзанн Рюслер та Ілля Філімонцев.
Скульптура залишиться на площі до 14 січня, після чого її, ймовірно, зруйнують.
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