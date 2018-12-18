Різдвяний вертеп із піску у Ватикані - фото

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На площі Святого Петра у Ватикані відкрили величезну пісочну скульптуру, що зображає біблійну сцену народження Ісуса Христа.

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На постаменті можна побачити Йосипа, Марію, ангелів, пастухів, тварин та трьох волхвів.

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А також немовляти Ісуса. На створення скульптури заввишки 5,5 метра пішло 720 тонн піску.

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Пісок в Ватикан привезли з комуни Езоло в області Венеція. Для транспортування його змішали з водою і спресували в щільні блоки.

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У грудні скульптуру благословили ватиканські священики. Одночасно з церемонією запалили вогні на ватиканській різдвяній ялинці.

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Над різдвяним вертепом працювали скульптори Річ Варано (праворуч), Радован Зівні (зліва), Сюзанн Рюслер та Ілля Філімонцев.

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Скульптура залишиться на площі до 14 січня, після чого її, ймовірно, зруйнують.

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