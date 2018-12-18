Чи готові батьки до новорічного похмілля?

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Під час сезону новорічних святкувань, який ось-ось почнеться, багато батьків вживають більше алкогольних напоїв, ніж зазвичай, через численні посиденьки у гостях та на вечірках.

Батьки маленьких дітей просять про допомогу бабусь та дідусів або нянь, аби ті посиділи ввечері з малечею.

Але чи замислюються вони про те, як самотужки дбатимуть про маленьких дітей на наступний день, коли розпочнеться неминуче похмілля?

За підрахунками американських науковців, чверть батьків навряд чи думають про те, чи зможуть вони доглянути за дитиною на наступний день після вечірок, а тому не обмежують власне споживання алкоголю.

Опитавши 1170 батьків з дітьми у віці від 0 до 9 років вони встановили, що кожен з 12 батьків зізнався, що у минулому, можливо, почувався занадто зле для того, щоб гідно виконувати свої батьківські обов'язки.

Сара Кларк, асоційований науковий працівник медичного факультету Університету Мічигану, який проводив дослідження, каже: "Батьки, які "відключилися" на дивані, не зможуть достатньо швидко зреагувати на всі небезпеки, на які постійно наражаються діти".

'Він впливає по-іншому'

Одна з причин того, що батьки не в змозі спланувати наступний після пиятики день, це те, що у них немає звички багато розважатися, вважає пані Кларк.

Ця нестача "алкогольної практики" означає, що вони, ймовірно, матимуть знижену толерантність до алкоголю. Причиною цьому може бути й вік батьків, зауважує пані Кларк.

В результаті батьки можуть недооцінювати, наскільки погано вони себе почуватимуть наступного ранку, і наскільки нестерпним стане доглядати за маленькими дітьми у такому стані.

"Не всі батьки усвідомлюють, що досягнуть такого етапу в житті, коли алкоголь впливатиме на них по-іншому", - говорить пані Кларк.

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Що саме спричиняє похмілля?

Нестерпний головний біль, нудота та запаморочення - ми всі знаємо ці симптоми, які приходять після того, як ми "перебрали".

Похмілля різняться в залежності від людини. На те, наскільки погано ми почуваємося, впливають багато чинників, зокрема, кількість випитого.

Вчені не до кінця розуміють, що викликає похмілля, однак одним із винуватців цього стану називають етанол - токсична хімічна речовина, яка працює в організмі як сечогінний засіб, що змушує вас частіше ходити до туалету, в результаті чого настає зневоднення.

Магічного рецепта проти похмілля не існує, але пиття води, знеболювальні препарати, такі як парацетамол та ібупрофен, і солодощі можуть полегшити ваш стан.

Але перш, ніж це станеться, варто вдатися до запобіжних заходів.

Науковці радять:

Не пити натщесерце

Не пити темні напої, якщо ви виявили, що ви чутливі до них (вони містять хімікати, які подразнюють кровоносні судини та тканини в мозку і можуть погіршити похмілля)

Пити воду або негазовані безалкогольні напої у перервах між алкоголем

Випити склянку води перед тим, як лягати спати

Джерело: сайт NHS

Алкоголь може залишитися в організмі наступного дня після пиятики.

Як правило, тілу треба близько трьох годин, щоб вивести склянку вина та дві години на бокал пива.

Це означає, що, в залежності від кількості випитого, ви, можливо, не зможете сісти за кермо авта навіть на наступний день після вечірки.

То що ж робити батькам?

У деяких випадках батькам краще заздалегідь знайти няньку для своїх дітей на наступний день після великої вечірки.

"Кожного дня у новинах ми чуємо про ситуації, коли ніхто не чекав, що щось погане може статися, але воно все одно ставалося", - каже Сара Кларк.

"Не дайте цьому статися. Ви ж не хочете стати тією родиною з випуску новин".

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