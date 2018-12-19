Подарунки вчителям: як із цим борються в Британії

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У Великій Британії намагаються дати раду подарункам, які батьки дарують вчителям своїх дітей на Різдво.

В інтернеті можна знайти чимало варіантів що подарувати вчителям на Різдво.

Браслети з іменами, сертифікати на спа-послуги, пляшки з алкоголем і, звісно, багато шоколаду.

Намагаючись обмежити потік святкової щедрості і зняти тягар з родин, одна зі шкіл в Уельсі звернулася до батьків з проханням не купувати подарунки на Різдво вчителям їхніх дітей.

Занепокоїлися не лише там.

Раніше у грудні одна з приватних шкіл у графстві Оксфордшир навіть запровадила обмеження, попросивши дарувати вчителям подарунки не дорожчі за 50 фунтів стерлінгів.

Тим часом у Шотландії батьківська асоціація Connect, спілка вчителів EIS та дитяча благодійна організація Child Poverty Action Group оприлюднили спільну заяву про те, що просто усної подяки цілком достатньо.

Сертифікати і подарункові набори

Тож якого тиску зазнають британські батьки на Різдво?

Користувачі популярного батьківського інтернет-форуму Mumsnet скаржаться на те, що свята перетворилися на змагання хто подарує вчителю кращий подарунок.

"Я чула, що люди купують вино, сертифікати, персоналізовані подарунки, навіть святкові подарункові кошики", - розповідає одна з мам на форумі.

"Це все нагадує змагання. Ми зараз і так на мілині перед Різдвом, і я гадала, що більше не доведеться купувати подарунків ", - додає вона.

Копирайт изображения NATALIE BROWN Image caption Блогерка Наталі Браун виступає проти того, щоб здавати гроші на подарунок вчителю своєї доньки

Деякі батьки вирішили зібрати гроші цілим класом, однак і це може призвести до проблем.

Наталі Браун, яка веде блог про материнство, каже, що була шокована, коли її попросили здати 10 фунтів на подарунок вчителю.

"У класі 30 дітей, тож якщо кожен здасть за свою дитину по 10 фунтів, вийде 300. Я вважаю, що це занадто", - каже блогерка.

"Якщо ти цього не хочеш робити, то почуваєшся скнарою. Не має бути жодних очікувань", - переконана британська мама.

Натомість її донька планує подарувати вчителю власноруч приготований пиріг та листівку.

Тиск відчувають не лише батьки. Один з вчителів розповів BBC: "Хоча з боку батьків це дуже мило, це також створює тягар для нас, вчителів, - теж щось подарувати кожній дитині у відповідь".

"Намагаються перевершити один одного"

Вчитель і блогер Джон Дабелл згадує, що якось йому вручили сертифікат у ресторан на 50 фунтів. Він був змушений відмовитися від такого подарунку.

Він каже, що немає нічого дивного в тому, що деякі школи та вчителі просять батьків нічого не дарувати.

"Купівля подарунка для вчителя - це важлива справа для багатьох дітей, але це створює для деяких родин надто великий тягар", - каже вчитель.

Працівник школи Ян погоджується: "Батьки намагаються перевершити один одного, а деякі вчителі отримують так багато всього, що воно не влазить в їхні автомобілі".

Корисний дарунок

Деякі школи почали просити про благодійні внески замість подарунків.

Діана з Белфаста розповіла BBC, що її місцева школа попросила замість подарунків робити внески на користь місцевої благодійної організації.

"Минулого разу ми зібрали чимало грошей на справді добру справу, і це було чудово", - розповідає британка.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чимало вчителів отримають на різдво більше, ніж просто яблуко

В одній зі шкіл Стаффордширу заохотили батьків та дітей робити пожертви для дитячої організації "Save the Children".

Однак, спроби шкіл заохотити віддавати гроші на благодійність замість подарунків не завжди спрацьовують, каже одна з матерів з графства Лондондеррі.

Вона каже, що батьки все одно несуть дарунки вчителям.

Сама вона підтримує ідею про благодійність.

"Але коли я бачу, що інші несуть подарунки, це змушує мене почуватися так, нібито мене вважають менш вдячною за важку вчительську працю, хоча це зовсім не так", - каже вона.

Листівки - подарунок на пам'ять

Копирайт изображения NICOLA BROWN Image caption Колишня вчителька каже, що листівки - найкращий дарунок

Можливо, батьки занадто переймаються тим, який подарунок обрати.

Для вчительки на пенсії Ніколи Браун найбільшу цінність мають листівки, а не подарунки.

"Подарунки б уже давно забулися, а от деякі листівки я і досі зберігаю в альбомі", - каже колишня вчителька.

"Ці добрі слова не можна нічим замінити. Це дорожче за будь-які дарунки", - зізнається пані Браун.

А як в Україні?

Традиція здавати гроші у фонд класу на ремонт, підручники та подарунки вчителям, зокрема й на Новий рік, міцно укорінилася в українських школах.

За рік набігає сума у 2-3 тисячі гривень, розповідали BBC батьки однієї з київських шкіл.

Деякі батьки переконані, що це спосіб подякувати педагогам з низькою зарплатою.

Інші вважають це ганебною традицією, яка привчає дітей до корупції і ділить школярів на бідних і багатих.

Копирайт изображения UNIAN Image caption В Україні вчителі не підпадають під дію закону про запобігання корупції

Офіційно подарунки не можна заборонити, адже це сфера особистих відносин. Але ніхто не має права змушувати здавати гроші на подарунок вчителю.

У Міносвіти наголошують, що будь-які збори коштів у школах мають бути тільки добровільними.

"Тиснути на дітей і батьків з приводу так званих "добровільних" внесків не можна", - заявляла міністр освіти Лілія Гриневич.

Законодавчих обмежень щодо подарунків вчителям немає - їх не вважають службовими особами, на яких розповсюджується дія закону "Про запобігання корупції", де зокрема іде мова про обмеження вартості подарунку.

Таким чином, ця царина залишається на розсуд батьків та адміністрацій навчальних закладів.

Заборонити дарувати дорогі подарунки минулого року намагалися батьки на Волині, зареєструвавши відповідну петицію.

Тоді Луцька міська рада доручила адміністрації навчальних закладів пояснити на батьківських зборах про недоцільність дорогих подарунків вчителям, але зауважила, що це питання не належить до компетенції управління освіти та Луцької міської ради.

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