Куди поїхати на Новий рік: сім напрямків

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Як і де зустріти Новий рік - ВВС News Україна підготувала підбірку з найпопулярніших напрямків.

Єгипет

З української зими до країни пірамід і Мохаммеда Салаха їдуть за сонцем, морем та історією.

Єгипет залишається одним із найпопулярніших напрямків для українських туристів.

Зайнятися дайвінгом у Червоному морі, пірнати з маскою, роздивляючись корали, побачити древні піраміди в Гізі і храми Луксора та святкувати на пляжі - таким може бути Новий рік у Єгипті.

Копирайт изображения FETHI BELAID AFP Image caption Куди поїхати на Новий рік: Єгипет залишається одним знайпопулярніших місць відпочинку українських туристів

Тури до Хургади, Шарм-ель-Шейха, Ель Гуни з вильотом з Києва коштують від 300 доларів. Чартери літають з багатьох міст України - Львова, Одеси, Дніпра, Харкова.

А ще в Єгипті досі знаходятьнедоторкані гробницівіком чотири тисячі років.

Львів

Варіант, щоб не вдома, і не їхати далеко - це Новий рік у Львові, якщо, звісно, встигнути купити квитки на потяги.

До Львова їдуть смачно їсти, смачно пити і гуляти вузенькими вуличками, яких часто не видно за натовпом туристів.

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На Новий рік у Львові багато закладів організовують святкові вечірки - від танцювальних форматів, до затишних подій із музикою в стилі джаз. До того ж, у Львові зараз багато веганських і вегетаріанських місць.

Крім походів у численні кав'ярні і ресторани, можна відвідати замки навколо міста - Олеський, Золочівський та Підгорецький, піти на екскурсію у підземелля Львова, відвідати міський Арсенал та палац Потоцьких.

Дахи новорічного Львова побачити можна з гори Високий Замок або з вежі львівської ратуші висотою 65 метрів, відкритої для туристів цілий рік.

На площі Ринок біля ратуші традиційно буде Різдвяний ярмарок з ковзанкою, глінтвейном і пампухами, а на Різдво на вулицях Львова буде багато вертепів, які зазвичай є дивовижним дійством.

Карпати

Новий рік у Карпатах може бути як активним - гірськолижні курорти Буковель, Славське, Пилипець і Драгобрат, так і "лінивим" - неспішні прогулянки по селу Колочава з його музеями, чи по Яремчі, де є підвісний міст над Прутом і старовинні дерев'яні храми.

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Ще один чудовий зимовий варіант релаксу - лазні і чани, які є практично у кожному карпатському селі, або купання навіть в мороз у відкритих термальних джерелах Берегового та Косино.

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Що, крім лиж, ще робити у Карпатах взимку? Грітися у колибах, куштуючи традиційні страви банош з бринзою і грибову юшку, відвідати музей гуцульської магії у Верховині, чи замки - Паланок у Мукачевому та ще один, Шенборнів, поблизу.

Польща

Найближча до України країна з традиційними європейськими різдвяними ярмарками і найбільшою кількістю лоукостів, які вас можуть туди відвезти - це Польща.

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З Києва бюджетні авіалінії літають до Познані, Гданська, Варшави, Вроцлава, Катовіце, Кракова, Бидгоща - ціни від 1200 грн в один бік.

Зі Львова літають до Катовіце, Вроцлава, Кракова - ціни від 800 грн в один бік.

Також у цьому напрямі курсують автобуси та потяги Інтерсіті "Київ-Перемишль" та "Здолбунів-Хелм".

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Різдвяні ярмарки проходять у кожному польському місті й починаються майже за місяць до Різдва. Проте деякі з них, як у Гданську, закінчуються відразу після 25 грудня.

Гірськолижний курорт Закопане, що на кордоні зі Словаччиною та за 100 км на південь від Кракова, з його мальовничими краєвидами на гори Татри, теж цікавий варіант для зустрічі Нового року в Польщі.

Ізраїль

Взимку в Ізраїлі холодніше, ніж в Єгипті, але значно тепліше, ніж в Україні.

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Відвідання святих місць, пов'язаних з трьома релігіями, старовинних кварталів Єрусалима, Віфлеєма чи Назарета не залежить від погоди.

Побачити чотири моря, пустелю і гроти Рош-ха-Нікра, сучасний Тель-Авів, сонячну Хайфу і одне з найдревніших міст світу Яффа, скуштувати хумус і десерт кнафе, а ще прикрасити араукарію, місцеве дерево, схоже на ялинку - таким може бути ваш план на Новий рік-2019 в Ізраїлі.

Балтійські країни

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У чарівну святкову атмосферу занурюється старе місто столиці Естонії Таллінн.

У грудні 2018 року Різдвяний ринок у Таллінні обрали найкращим у Європі. Щороку на Різдво у місті влаштовують виставку скульптур з місцевих імбирних пряників - піпаркооків - "ПіпаркоогіМанія".

Із Таллінна можна вирушити на один день до Гельсінкі - поромом туди понад дві години.

У столиці Литві Вільнюсі, окрім ялинки та різдвяного містечка зі смаколиками і сувенірами, на Новий рік можна відвідати собори, яких у місті є багато, та помилуватися чудовою панорамою, що відкривається на старе місто з гори Гедимінаса і гори Трьох Хрестів.

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За межами столиці Литви можна побачити Тракай, давню столицю зі старовинною фортецею посеред озера, або містечко Кярнаве - "литовську Трою" - з його величними пагорбами, які виконували сакральну і захисну функцію.

Скуштувати у Вільнюсі варто цепелін з картоплею і м'ясом, а також литовські пиріжки з м'ясом - кібіняй.

Дістатися до Вільнюса можна як літаком, так і автобусом. Також курсує потяг "Чотири столиці", який з'єднує Київ з Мінськом, Вільнюсом та Ригою.

У Ризі стверджують, що першу в світі новорічну ялинку поставили саме тут - у 1510 році. У місті планують кілька різдвяних ринків, а на Новий рік влаштують святкування на набережній - з концертом і феєрверками.

Київ

Копирайт изображения unian Image caption На Подолі ялинка, прикрашена в стилі творчості Марії Примаченко, є снігова гірка і оглядове колесо, яке так і залишилось на Контрактовій від минулих новорічних свят

Відповідь на питання, куди піти на Новий рік у Києві, раніше зводилася до двох місць, де традиційно зустрічають Новий рік.

Це Контрактова площа на Подолі та Софійська площа, які, як завжди, масштабно прикрашають до свят і де проходять концерти у новорічну ніч. Щороку тут - ярмарки з глінтвейном і сосисками та величезні натовпи і черги.

Копирайт изображения Юлія Корнієнко Image caption На вулиці Сагайдачного є алея з фантастичними тваринами зі світу Марії Приймаченко

Але на цей Новий рік у Києві з'явилася нова святкова локація - це "Зимова країна мрій" на Лівому березі (біля виставкового центру, Броварський проспект, 15), організацією якої курував Олег Скрипка. У новорічну ніч там також анонсують святковий концерт.

Ще одне місце, де відчуватиметься свято у Києві, це "Зимова країна на ВДНГ". Тут будуть світлодіодні "павуки ", у замку крижаних скульптур - казкові фігури у людський зріст, та виставка доісторичних істот "Льодовиковий період".

На цих локаціях будуть резиденції де святого Миколая, а не Діда Мороза, ковзанки і гірки.

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