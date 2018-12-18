Хто такий митрополит Михаїл, головний суперник Епіфанія

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Об'єднавчий собор 15 грудня обрав предстоятелем майбутньої помісної православної церкви Україні митрополита Епіфанія (Сергія Думенка), проте без боротьби вибори не пройшли. Головним суперником переможця був 52-літній митрополит Луцький і Волинський Михаїл (Тимофій Зінкевич), але він зняв свою кандидатуру перед другим туром голосування.

Сьогодні у Луцьку митрополит Михаїл провів прес-конференцію, на якій, як йдеться на сайті місцевої єпархії, розповів про обставини своєї відмови від боротьби за посаду предстоятеля нової церкви.

За словами Михаїла, об'єднавчий собор 15 грудня довго не міг розпочатися, тому що перед цим УПЦ Київського патріархату мала прийняти рішення про саморозпуск.

Місцеві ЗМІ додають, що за словами митрополита, ускладнення виникло через те, що голова УПЦ КП Філарет не хотів розпускати церкву та йти на об'єднавчий собор, бо кандидатура Епіфанія, який був намісником Філарета могла програти, а перемогти міг митрополит Михаїл.

"Це було сказано прилюдно, нас було 120 делегатів у залі. Після цього були гарячі дискусії між мною і Філаретом. В результаті чого, не домовившись ні про що, частина делегатів покинула Теплу Софію і пішла у Велику Софію разом зі мною. Практично ми стояли на грані не саморозпуску", - наводить слова митрополита Михаїла видання Volynpost.

Копирайт изображения UNIAN Image caption За словами митрополита Михаїла, глава УПЦ КП відмовлявся йти на об'єднавчий собор, якщо він не зніме свою кандидатуру, аби переміг намісник Філарета Епіфаній

Після цього Михаїл розповів про ситуацію іншим учасникам собору - представникам УПЦ Московського патріархату та Української автокефальної православної церкви.

"Я пішов і розказав, що мене шантажують, щоб я не висував свою кандидатуру. А це недемократично і нечесно. Реакція і МП, і автокефальної церкви була така, що вони хотіли покинути собор", - розповів Михаїл.

Він додав, що не хотів знімати свою кандидатуру, оскільки для цього не було підстав.

"Тоді постала дилема: або я стою на своєму і йду до кінця, тоді друга частина може покинути собор (ті, хто підтримував Філарета). Тоді знову розділення, знов декілька православних церков, звинувачення Вселенського патріарха, знову російське торжество. Стояло питання: або я і моє его, або Україна. Я прийняв рішення: Україна понад усе", - сказав він.

Копирайт изображения Pravoslaviavolyni Image caption Митрополит Михаїл заявив, що визнає результати собору, але не відмовився від ідеї очолити новостворену церкву

При цьому на сьогоднішній же прес-конференції митрополит Михаїл заявив, що не відмовився від ідеї все ж очолити новостворену церкву.

"Від бажання стати предстоятелем я не відмовляюсь. У мене є свої бачення щодо того, якою повинна бути церква", - наводить його слова місцеве видання "Перший".

Зняття кандидатури - або зрив собору

За інформацією BBC News Україна, Вселенський патріарх вимагав, що до проведення об'єднавчого собору УАПЦ і УПЦ КП мають саморозпуститись.

Також джерело BBC підтвердило, що Філарет поставив вимогу - митрополит Михаїл має зняти свою кандидатуру на виборах предстоятеля нової церкви, або УПЦ КП не буде ліквідована і не піде на собор.

Після розмов з Філаретом, президентом Петром Порошенком і головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, Михаїл пообіцяв зняти свою кандидатуру. Після цього учасники собору від УПЦ КП проголосували за її саморозпуск і перейшли до Софії Київської на об'єднавчий собор.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зняти кандидатуру на виборах предстоятеля майбутньої церкви митрополита Михаїла переконував і президент

На початку собору його учасники схвалили запропоновану Вселенським патріархом процедуру обрання майбутнього предстоятеля, яка передбачала, що кандидатів можуть висувати всі присутні на Соборі ієрархи, а голосування пройде у таємному режимі.

Таким чином, вибори мали проходити у два тури. У першому учасники голосували за бюлетенями, де значилися імена усіх присутніх архієреїв, крім Філарета та голови УАПЦ Макарія.

За його результатами, до другого туру пройшли три кандидатури: Епіфаній, Михаїл та митрополит Вінницький і Барський УПЦ МП Симеон (Володимир Шостацький).

Між турами голосування з митрополитом Михаїлом говорив президент і переконував зняти кандидатуру через ризик того, що Філарет зірве собор.

Перед початком другого туру Михаїл таки зняв свою кандидатуру. Замість нього до бюлетеня включили єпископа Вишгородського і Подільського УАПЦ Володимира (Черпака).

За результатами голосування переміг митрополит Епіфаній.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Після зняття кандидатури Михаїла, в другому турі обирали з-поміж митрополита Епіфанія, митрополита Вінницького і Барського Симеона і єпископа Вишгородського і Подільського УАПЦ Володимира

Хто ж такий головний суперник Епіфанія?

Митрополит Михаїл вважався одним із найвпливовіших людей в УПЦ Київського патріархату і неформальним лідером умовної групи, яка має альтернативний Філарету погляд на існування церкви.

Його племінником є єпископ Дніпровський і Криворізький Симеон (Олег Зінкевич).

Михаїл не приховує своїх антиросійських настроїв. Він надзвичайно різко висловлювався щодо анексії Криму та війни на Донбасі. Саме його єпархію називали однією з лідерів за кількістю переходів з УПЦ Московського патріархату.

Він служив у радянській армії на флоті, а церковну кар'єру починав ще до розколу 1992 року. Церковну освіту отримував у Росії та Україні.

Від слюсаря до митрополита

Тимофій Зінкевич народився 9 травня 1966 року у селі Лосятин Тернопільської області поблизу Почаївської лаври.

Він каже, що Почаївська лавра справила найбільший вплив на його рішення присвятити своє життя церкві.

У своїх інтерв'ю Михаїл дуже критично оцінює нинішню роль Почаївської лаври під владою УПЦ Московського патріархату, яка постійно постачає "семінаристів-тітушок" для силових протистоянь навколо храмів.

Після школи майбутній предстоятель закінчив професійно-технічне училище за спеціальністю слюсар електронних виробів та автоматики.

Копирайт изображения UKRINFORM

Згодом пішов служити на флот, а після повернення додому пішов працювати до Почаївської лаври. Там Тимофій Зінкевич поступово і розпочав свою церковну кар'єру.

З 1988 до 1990 років він був паламарем у Черкасах, а після цього пішов навчатись до Санкт-Петербурзької духовної семінарії.

Після її закінчення в 1994 році продовжив навчання ще й у Київській духовній академії УПЦ КП.

У 1997 році Тимофія Зінкевича висвятили на диякона, і він прийняв чернечий постриг під іменем Михаїл. Згодом його висвятили на ієромонаха та відправили служити до Тернополя.

Після нетривалого служіння у Михайлівському монастирі в Києві у 2000 році синод УПЦ КП обрав його єпископом Сумським та Охтирським, а 22 жовтня відбулось його висвячення.

Ще за два роки його призначили єпископом Чернігівським і Ніжинським, а 14 травня 2004 року - єпископом Луцьким та Волинським.

У 2009 році Михаїл став архієпископом, а 2012 року - митрополитом.

Митрополит Волинський

За роки роботи у Волинській єпархії Михаїл став одним з найвпливовіших митрополитів у Київському патріархаті.

Цей регіон є специфічним і місцеві мешканці є надзвичайно побожними.

Більшість населення тут православні, а край не переживав жорстких радянських репресій проти церкви 30-х років, адже був у складі Польщі.

Про вплив Михаїла на місцевому рівні могло свідчити хоча б те, що у місцевих рейтингах його включали до десятки найвпливовіших людей області на рівні з топ-чиновниками, бізнесменами та депутатами.

Копирайт изображения cerkva.info Image caption Після початку бойових дій на Донбасі Михаїл критикував представників УПЦ Московського патріархату

Він активно підтримував Помаранчеву революцію у 2004 році, та Євромайдан у 2014 році.

"У нас один шлях - до Бога. І у Європу", - заявляв Михаїл на луцькому Євромайдані.

Після початку бойових дій на Донбасі Михаїл критикував представників УПЦ Московського патріархату, які підпорядковуються церкві країни-агресора.

І натякав на їхню підривну роботу.

"Поїхали у 2014-му підбадьорити моряків на корветі "Луцьк" у Криму. Підбадьорили так, що після служби наступного дня корвет здався на милість росіян", - любив згадувати він про роль священиків УПЦ МП під час анексії Криму.

Волинська єпархія була однією з найбільших та найбагатших в Україні, а тому могла собі дозволити допомагати іншим єпархіям, а також будувати храми на Донбасі.

Зокрема, у 2018 році Волинська єпархія збудувала храм у прифронтовій Волновасі.

Митрополит Михаїл наполягав, що на особистісному рівні з ієрархами УПЦ МП стосунки у нього нормальні.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Волинська єпархія була однією з найбагатших в Україні й могла собі дозволити допомагати церквам і школам Донбасу

Напередодні об'єднавчого собору митрополит Михаїл навіть передбачав, що на Волині усі архієреї Московського патріархату долучаться до помісної церкви.

"Прогнозую, що в нас на Волині переходу парафій не буде, а буде перехід єпархіями. В нас немає протистоянь", - заявляв він в одному з інтерв'ю напередодні собору.

Хоча Михаїл практично ніколи не критикував Філарета і керівництво церкви, все ж у 2017 році негативний відгук від нього таки був.

Того року за рішенням синоду УПЦ КП на чолі з Філаретом єпархію Михаїла розділили.

Якщо до цього Михаїл контролював 400 парафій та 350 священиків, то після розділення і створення Володимир-Волинської єпархії у нього забрали чверть парафій.

"Мене поставили перед фактом, що вашу єпархію розділили. Я вважаю, що це рішення є не до кінця вивчене і невиправдане", - чи не вперше пролунала критика на адресу керівників церкви в інтерв'ю місцевій пресі.

До останнього дня у всіх інтерв'ю він відмовлявся коментувати можливе обрання митрополитом.

Дорогі автівки, велосипед і собака

Митрополит Михаїл на Волині є дуже публічною людиною, і його статки не раз ставало причиною для скандалів.

Місцеві ЗМІ публікували фотографії дорогих автомобілів, на яких їздить владика, натякаючи на його стиль життя.

На подібні закиди він відповідав досить оригінально.

Копирайт изображения UNIAN Image caption "Не можна казати, що всі, хто має гарний автомобіль, обов'язково його вкрав", - коментував митрополит інформацію ЗМІ про його дорогі авто

"Не кажу, що всі священнослужителі святі, у них теж є різні "чудотворєнія". Але не можна казати, що всі, хто має гарний автомобіль, обов'язково його вкрав", - пояснював він в інтерв'ю місцевому виданню.

Митрополит Михаїл казав, що є особисті друзі, в житті яких можна відіграти якусь роль, і вони хочуть віддячити.

Хоча сам він наполягав, що веде простий спосіб життя - навіть любить вечорами кататись на велосипеді, який йому подарували.

Собаку, з яким він любить гуляти вечорами, йому також подарували.

"Лягаю спати за 12-ту ночі. Не пізніше першої години. Обходжу територію з собакою...", - ділився митрополит своїми звичками.

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