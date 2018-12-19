Мультик "Бембі" як покарання та інші незвичні судові вироки
Ув'язнення, виправні роботи, штраф - всі ми уявляємо собі ці покарання, коли говоримо про вироки суду за порушення закону, проте інколи юстиція буває доволі винахідливою.
Наприклад, у США засудили до року в'язниці браконьєра Девіда Беррі-молодшого з Міссурі за незаконне вбивство "сотень" оленів.
Проте на додачу до тюремного терміну його зобов'язали дивитися мультфільм "Бембі" студії Disney щонайменше раз на місяць.
- Незвичні закони, через які можна потрапити у в'язницю за кордоном
- Неонацистів, які назвали сина на честь Гітлера, посадять. Вони плакали у суді
- Чи допомагає музика займатися спортом?
Ще незрозуміло, чи матиме класичний мультфільм бажаний ефект на його реабілітацію.
Прогулянка з віслюком
У 2003 році двох підлітків з Чикаго засудили до 45 днів у в'язниці й наказали пройти через центр свого рідного міста з віслюком.
Рішення ухвалили після того, як пару визнали винною у крадіжці та пошкодженні статуї дитини Ісуса, яка була частиною різдвяного вертепу.
Джессіка Ланге і Брайан Патрік, яким тоді було по 19 років, також мали нести табличку з написом: "Вибачте за придуркуватий злочин".
Десять років церкви
Студент старшої школи в Оклахомі зміг уникнути в'язниці після того, як визнав себе винним у вбивстві першого ступеня.
17-річний Тайлер Алред був винний в аварії, яка сталася у 2011 році через п'яне водіння. У результаті ДТП загинув один з його друзів.
Аби не потрапити до в'язниці, підліток мав закінчити школу, потім вивчитись у школі зварювальників, проходити тести на наркотики, алкоголь та нікотин протягом року, носити наркотичний та алкогольний браслети (для контролю наявності відповідних речовин у крові), брати участь у групах психологічної підтримки і відвідувати церкву протягом наступних десяти років.
Знайти роботу!
Чоловік з Андалусії, на півдні Іспанії, викликав своїх батьків до суду після того, як вони припинили видавати йому кишенькові гроші.
25-річний чоловік вимагав майже 450 доларів на місяць від мами й тата.
Натомість, суддя в Малазі постановив, що хлопець має залишити будинок своїх батьків протягом 30 днів і навчитися жити самостійно.
Слухати класичну музику
У 2008 році Ендрю Вактора зобов'язали заплатити штраф у розмірі 150 доларів за те, що занадто гучно слухав музику у своїй машині. Порушник слухав реп.
Суддя запропонував зменшити штраф до 37 доларів, якщо він проведе 20 годин, слухаючи класичну музику Бетховена, Баха та Шопена.
Суддя Сьюзен Форноф-Ліппенкотт хотіла, аби пан Вактор знав, як це, слухати музику, яка тобі не подобається.
Ендрю Вактор витримав 15 хвилин, слухаючи музику, хоча він і сказав, що мусив піти аби не пропустити баскетбольне тренування.
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