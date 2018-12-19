Мультик "Бембі" як покарання та інші незвичні судові вироки

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Ув'язнення, виправні роботи, штраф - всі ми уявляємо собі ці покарання, коли говоримо про вироки суду за порушення закону, проте інколи юстиція буває доволі винахідливою.

Наприклад, у США засудили до року в'язниці браконьєра Девіда Беррі-молодшого з Міссурі за незаконне вбивство "сотень" оленів.

Проте на додачу до тюремного терміну його зобов'язали дивитися мультфільм "Бембі" студії Disney щонайменше раз на місяць.

Ще незрозуміло, чи матиме класичний мультфільм бажаний ефект на його реабілітацію.

Прогулянка з віслюком

У 2003 році двох підлітків з Чикаго засудили до 45 днів у в'язниці й наказали пройти через центр свого рідного міста з віслюком.

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Рішення ухвалили після того, як пару визнали винною у крадіжці та пошкодженні статуї дитини Ісуса, яка була частиною різдвяного вертепу.

Джессіка Ланге і Брайан Патрік, яким тоді було по 19 років, також мали нести табличку з написом: "Вибачте за придуркуватий злочин".

Десять років церкви

Студент старшої школи в Оклахомі зміг уникнути в'язниці після того, як визнав себе винним у вбивстві першого ступеня.

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17-річний Тайлер Алред був винний в аварії, яка сталася у 2011 році через п'яне водіння. У результаті ДТП загинув один з його друзів.

Аби не потрапити до в'язниці, підліток мав закінчити школу, потім вивчитись у школі зварювальників, проходити тести на наркотики, алкоголь та нікотин протягом року, носити наркотичний та алкогольний браслети (для контролю наявності відповідних речовин у крові), брати участь у групах психологічної підтримки і відвідувати церкву протягом наступних десяти років.

Знайти роботу!

Чоловік з Андалусії, на півдні Іспанії, викликав своїх батьків до суду після того, як вони припинили видавати йому кишенькові гроші.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Суд вирішив, що отримувати кишенькові нормально тільки у дитинстві

25-річний чоловік вимагав майже 450 доларів на місяць від мами й тата.

Натомість, суддя в Малазі постановив, що хлопець має залишити будинок своїх батьків протягом 30 днів і навчитися жити самостійно.

Слухати класичну музику

У 2008 році Ендрю Вактора зобов'язали заплатити штраф у розмірі 150 доларів за те, що занадто гучно слухав музику у своїй машині. Порушник слухав реп.

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Суддя запропонував зменшити штраф до 37 доларів, якщо він проведе 20 годин, слухаючи класичну музику Бетховена, Баха та Шопена.

Суддя Сьюзен Форноф-Ліппенкотт хотіла, аби пан Вактор знав, як це, слухати музику, яка тобі не подобається.

Ендрю Вактор витримав 15 хвилин, слухаючи музику, хоча він і сказав, що мусив піти аби не пропустити баскетбольне тренування.

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