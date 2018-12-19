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Україна планує здійснити новий прохід через Керченську протоку із залученням міжнародних партнерів, заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

В інтерв'ю BBC News Україна він розповів деталі щодо введення воєнного стану, про те, що зроблено в цих умовах та про які результати вже можна говорити.

Спілкування тривало понад годину і весь цей час пан Турчинов був традиційно спокійним, іноді жартував. На заяви Росії про підготовку Україною наступу він відповів: "Не можна виключати, що Лавров пророкує недалеке майбутнє".

Ми розпитали Олександра Турчинова, чи завершиться воєнний стан у грудні, минула чи ні небезпека вторгнення та наскільки Україна готова себе захистити.

"Небезпека вторгнення зберігається"

BBC News Україна: У 2014 р. воєнний стан так і не ввели, і це пояснювали необхідністю проведення виборів. Але вже у 2015 році була втрата Дебальцева, а влітку спроба штурму Мар'їнки - і воєнний стан все одно не вводили. Чому ж його ввели зараз, за кілька місяців до президентських виборів, коли ваші опоненти в Україні та Росії мають можливість пов'язати його з виборчою кампанією?

Олександр Турчинов: У нас дійсно п'ятий рік триває війна з РФ, але до подій у Керченській протоці це була гібридна її форма. Під час окупації Криму та війни на Донбасі, Росія не визнавала своєї участі в цих подіях, російські військові ховали свої розпізнавальні знаки, принизливо знімаючи погони, шеврони, замальовуючи ознаки належності до збройних сил РФ на військовій техніці.

У Керченській протоці російські військові вперше з 2014 року атакували українських військових демонстративно, не приховуючи своєї відповідальності за цей злочин. Тобто, за українським законодавством, як і за всіма міжнародними нормами, це був акт прямої військової агресії.

Вибори відбудуться у відповідні терміни, а воєнний стан не продовжуватиметься, якщо не буде повномасштабної військової агресії. Олександр Турчинов, секретар РНБО

Цього разу вони вже не розповідали звичне: "Нас там нєт, це не наші, це пірати Чорного моря". Ні, вони підтвердили факт атаки і ведення вогню фактично на знищення проти військових моряків України. А за українським законодавством, у випадку прямої військової агресії вводиться воєнний стан.

Воєнний кабінет, а потім РНБО рекомендували президенту ввести воєнний стан, що він і зробив, а парламент, відповідно до Конституції, підтримав це рішення.

Так, було багато спекуляцій у російській пресі, були і в українській - особливо тій, яка досі орієнтується на країну агресора, - що це спроба зірвати вибори, це політика, а не питання безпеки. Тут відповідь дуже проста - виборчий процес, як і мав, розпочнеться з січня.

Президент від самого початку чітко сказав, що вибори відбудуться у відповідні терміни, а воєнний стан не продовжуватиметься, якщо не буде повномасштабної військової агресії.

Ми сподіваємося, що до завершення виборів цього не відбудеться, адже в очільників РФ ще є сподівання, що вони зроблять реванш політичним шляхом.

Тому небезпека повномасштабного вторгнення не знімається, але за прогнозами наших аналітиків, висока імовірністьь цього буде, коли на президентських виборах переможе кандидат, який не буде підлаштовуватись під Путіна…

BBC News Україна: Розкажіть, як проходили дискусії щодо введення воєнного стану? Чи були опоненти серед тих, хто ухвалював рішення, зокрема у команді президента?

Олександр Турчинов: Розумієте, почалася агресія. Стало відомо, що не лише захопили наших моряків, а серед них є поранені. Відбувся, з точки зору здорового глузду, немотивований військовий злочин.

Коли демонстративна військова агресія почалася, неможна було виключати, що РФ на цьому зупиниться. В таких умовах треба швидко приймати рішення та діяти, бо військова машина, як і весь силовий блок країни, має достатньо високу інерцію.

Копирайт изображения Уніан Image caption Засідання РНБО, на якому рекомендували ввести воєнний стан

Воєнний кабінет зібрався буквально через годину-дві після подій у Керченській протоці, і було одноголосне рішення всіх силовиків про введення воєнного стану.

Так само це рішення одноголосно підтримали на засіданні РНБО. Тобто, не було жодних виступів: "Давайте не виконувати закон, раптом нас не так зрозуміють або ми неготові...".

Річ у тім, що серед опозиційних політиків та у ЗМІ було багато спекуляцій навколо строків воєнного стану. Багато питали, чому в першому рішенні РНБО був термін у два місяці. Справа у тому, що це мінімальний термін для стратегічного розгортання Збройних сил та повної мобілізаційної підготовки країни. Скоротити цей термін достатньо важко, тому військові внесли саме таку пропозицію.

Водночас, коли почалися звинувачення президента, що вибори будуть не в березні, а в квітні, він пішов на те, щоб удвічі скоротити строк воєнного стану з 60 до 30 днів.

Для нас відкрилося багато питань, які ми до введення воєнного стану не відчували. Олександр Турчинов, секретар РНБО

BBC News Україна: Тобто, 60 днів було потрібно, в першу чергу, військовим?

Олександр Турчинов: Це нормативні позиції. Добре, що ми можемо відпрацьовувати всю технологію мобілізації країни не в умовах широкомасштабних бойових дій.

Воєнний стан для країни став таким собі стрес-тестом, глобальною перевіркою країни, наскільки вона готова мобілізувати всі свої ресурси: силові, економічні, людські, щоб протидіяти повномасштабній агресії.

Перевіряється ж не тільки готовність військових. Перевіряється готовність працювати в особливих умовах всієї виконавчої вертикалі, від Кабміну до місцевих адміністрацій.

Відбувається перевірка готовності цивільної і територіальної оборони, швидкість розгортання резерву першої черги. Перевіряється здатність військових швидко та приховано перекидати потужні з'єднання на велику відстань, тобто здатність оперативно протидіяти агресії на різних небезпечних напрямках.

І для нас відкрилося багато питань, які ми до введення воєнного стану не відчували.

Можу сказати, що в цілому країна готова протидіяти агресії, але виявлено і багато проблем, які треба терміново виправити.

BBC News Україна: Наприклад? Про що можна говорити?

Олександр Турчинов: Є мобілізаційні завдання, які йдуть по всій вертикалі. Ці запечатані конверти відкриваються за окремим наказом в умовах особливого часу. Перевірка виявила, що вони оновлювалися достатньо формально.

Дуже багато позицій, які ставилися місцевим органам влади, мали спадщину ще з Радянського Союзу. Старі вимоги просто регулярно переписувалися.

Система першочергових мобілізаційних заходів на всіх рівнях потребує суттєвого оновлення, відповідно до умов, у яких перебуває країна, змін системи власності та системи управління, реальних можливостей та загроз.

Перевірка мобілізаційних завдань, ресурсів та резервів - це величезний обсяг роботи, що проводиться у дуже стислі терміни. У цих питаннях буде багато коректив, які повинні забезпечити перетворення країни в особливий період на неприступну фортецю.

Тестування цивільної оборони також виявило проблеми, зокрема неготовність багатьох бомбосховищ. Багато з них знаходяться на колишніх державних підприємствах, які були приватизовані. А приватні підприємства не мали бажання підтримувати їх у належних умовах.

У регіонах, де оголошено воєнний стан, перевірялась і готовність метрополітену забезпечити захист цивільного населення в умовах загрози атаки з повітря...

BBC News Україна: Невже все це не перевіряли у 2014 році?

Олександр Турчинов: Були локальні перевірки, але зараз - це зовсім інші масштаби. Наприклад, повна перевірка функціонування законсервованих командних пунктів, відновлення захищеного зв'язку, запуск генераторів, систем подачі повітря тощо.

Деякі об'єкти востаннє функціонували ще у радянські часи. До речі, тестування та випробування всієї системи захисту країни - це недешеве задоволення, воно потребує значного матеріально-технічного та фінансового забезпечення.

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BBC News Україна: І скільки коштів витратили на воєнний стан?

Олександр Турчинов: Про це можна буде сказати після його завершення. Будуть підведені підсумки, внесені корективи, зокрема, і притягнені до відповідальності ті, хто не виконував покладених на них завдань.

Виконання завдань воєнного стану - це не факультатив, це не чергове тренування. Це закон, від реалізації якого залежить здатність країни вистояти та перемогти.

"Росія концентрує сили на кордоні"

BBC News Україна: Тепер, після перевірок у регіонах через воєнний стан, чи можна сказати, що, умовно, містечко Крижопіль на Вінниччині краще готове до масштабної агресії, ніж якесь місто на Київщині, де воєнного стану не було?

Олександр Турчинов: Не можна спрощувати ситуацію. Зрозуміло, що в плані заходів не було тотально залучено населення всіх сіл, селищ і міст в областях, де був оголошений воєнний стан.

В цьому і не було потреби. Але у кожній області створена рада оборони, куди увійшли керівники як цивільних, так і силових структур. У взаємодії з Генштабом вони забезпечували реалізацію визначених завдань територіальної і цивільної оборони, проводили інші мобілізаційні заходи та навчання.

Навіть в теорії важко уявити собі тотальні навчання, де залучені всі й одразу. Це просто паралізувало б функціонування держави. А для нас було принципово, щоб країна та всі регіони продовжували жити у звичайному режимі та не створювати без потреб дискомфорту для наших громадян.

Водночас, коли навчання проходили в одному із визначених міст, до них залучались керівники відповідних структур з усіх районів області. Вони навчалися, щоб бути готовими до реалізації аналогічних завдань у своїх регіонах, в тому числі, і у Крижополі, про який ви питали.

Біля нашого кордону розташовані підрозділи, готові до наступально-штурмових дій. Олександр Турчинов, секретар РНБО

BBC News Україна: Якщо все йде до завершення воєнного стану - то чи минула небезпека?

Олександр Турчинов: Поки Росія продовжує агресію проти України, небезпека не може минути. Головна військова загроза навіть не в окупованих районах Донбасу, вона вздовж нашого кордону з РФ.

На сході біля нашого кордону розміщена 8-а армія Південного військового округу РФ. На півночі над нами нависають дивізії 20-ї армії Західного військового округу.

У них в резерві знаходяться і можуть бути використані для військової операції проти нас 1-ша танкова, 49-та і 58-ма загальновійськові армії, а також 4-та і 6-та армії ВКС (військово-космічних сил), додайте до цього ще декілька дивізій повітряно-десантних військ та розташовані вздовж нашого кордону чотири ракетні бригади.

Порахуйте, який потенціал сьогодні готується для можливої агресії проти нашої держави. Вони вкладають колосальні ресурси: підтягують залізничні колії, розбудовують військову інфраструктуру вздовж кордону, відновлюють аеродроми для штурмової авіації тощо.

Не кажучи вже про створення величезних баз зберігання військової техніки у безпосередній близькості до нашого кордону. Багато космічних знімків, що фіксують велику кількість танків та іншої бронетехніки, вже є і у відкритих джерелах. Ця військова техніка може бути використана для створення додаткових дивізій і полків.

Вся ця армада навчається, готується і може бути використана проти нашої країни, це реальна небезпека.

BBC News Україна: Це наступальні частини?

Олександр Турчинов: Так, біля нашого кордону розташовані підрозділи, готові до наступально-штурмових дій. Я вже не кажу про мілітаризацію Криму, де окрім значно посиленого Чорноморського флоту, створений 22-й армійський корпус, зорієнтований для наступу на південні регіони нашої країни.

Агресія 25 листопада - це ж не спонтанне дійство. Із завершенням першої черги Керченського мосту вони фактично почали економічну блокаду нашого азовського узбережжя, продовжуючи свою експансію вже на морі. РФ бажає зробити Азовське море російським "озером". Саме цьому ми протидіяли. Захоплені РФ, наші плавзасоби виконували рішення РНБО щодо посилення військової присутності в Азово-Чорноморському регіоні та створення на Азові бази ВМС.

Ми системно працюємо над посиленням берегової оборони Чорного і Азовського узбережжя. З цією метою будуть залучені нові та модернізовані ракетні комплекси. Це дозволить нам не тільки ефективно протидіяти будь-яким десантним операціям, але і знищити будь-який корабель, що загрожує нашій країні на відстані 300 кілометрів, навіть коли він розташований в порту базування. Не буде для нас проблемою, у випадку загрози, знищити будь-яку переправу або міст, зокрема і той, що дуже розрекламований.

Агресія Росії не зупинить наші плани щодо створення корабельно-катерного угрупування ВМС у Азовському морі.

Ми повинні довести всьому світу, що Україна не втратила своїх позицій в Азовському морі, і це море, де діє міжнародне право і можуть перебувати як українські, так й іноземні кораблі.

Новий прохід кораблів

BBC News Україна: Тож чи будуть українські військові кораблі ще намагатися пройти через Керченську протоку?

Олександр Турчинов: Так. Це для нас принципово. Якщо ми зупинимось і відступимо, то Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму.

BBC News Україна: І цей перехід можливий вже найближчим часом?

Олександр Турчинов: Я вважаю, що з цим питанням неможна зволікати. Ми пропонуємо і нашим партнерам взяти участь у цьому проході з українських Чорноморських портів до українських портів на Азовському узбережжі.

Будемо запрошувати представників ОБСЄ та інших міжнародних організацій, щоб вони були присутні на наших кораблях, для того, щоб довести всьому світу, що Україна та її моряки не порушують жодних законів і міжнародних правил.

У нас немає альтернативи таким діям.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Захоплені українські катери та буксир в порту Керчі

BBC News Україна: Наскільки реально, що в Азовському морі на допомогу Україні можуть з'явитися кораблі НАТО?

Олександр Турчинов: Це було б дуже логічно. Щоб кораблі НАТО запрошені нами в порти Азовського моря довели, що Росія повинна рахуватись з міжнародним правом.

Поки що така наша ініціатива не отримала відповіді. Але я сподіваюся, що під час наступного проходу українських військових кораблів через Керченську протоку вони хоча б відправлять до нас своїх спостерігачів.

BBC News Україна: А якщо захоплять і представників НАТО та ОБСЄ?

Олександр Турчинов: Коли до цього питання буде прикута увага провідних країн світу, Росія підіжме хвоста та не ризикне агресивно діяти. Але якщо залишити напризволяще ситуацію, яка розгортається навколо Керченської протоки, якщо наші моряки не будуть негайно звільнені з полону, тоді цивілізований світ фактично визнає, що Росія має право на будь-яку агресію, на будь-які зміни кордонів, і не буде нести за це відповідальність!

Давайте говорити чесно - РФ засуджена, але не покарана. Після такої агресії повинні бути значно посилені санкції проти Росії, вжиті відповідні заходи щодо російського флоту по всьому світу, інакше наступні дії будуть ще кривавішими і небезпечнішими не лише для України, а й для інших країн.

"Прогнозую, що воєнний стан завершиться"

BBC News Україна: Повертаючись до воєнного стану - якщо небезпека не минула, то чому його завершують?

Олександр Турчинов: Чинний в країні воєнний стан має суттєві відмінності від своєї класичної форми. Президент у парламенті заявив, що під час його проведення не будуть обмежені права і свободи наших громадян. Що, до речі, і відбулося.

Давайте говорити чесно - РФ засуджена, але не покарана. Олександр Турчинов, секретар РНБО

Хоча сенс воєнного стану і полягає у тимчасовому обмеженні прав і свобод. Це було достатньо складне завдання - реалізація всіх задач і заходів без будь-яких таких обмежень.

Наприклад, один з поширених заходів воєнного стану - введення цензури у ЗМІ. Це завжди реалізується для недопущення дезінформування та деморалізації населення, можливостей розповсюджувати панічні чутки або інформацію про військові заходи. Зрозуміло, що у нас цього не було, і деякі ЗМІ із задоволенням паплюжили все, що було пов'язано з воєнним станом.

Ще класичний набір воєнного стану - обмеження політичної діяльності, масових заходів, введення комендантської години, заборона страйків та протестних акцій тощо. А також можливість мобілізувати будь-який ресурс, потрібний для оборони держави. В жодному регіоні країни не було задіяно жодного з цих елементів.

Тобто воєнний стан, який проводиться у нас, є дуже коректним по відношенню до наших громадян. Практично жодних незручностей і проблем.

Перед його проголошенням дехто з опозиційних лідерів вимагав не голосувати за внесений президентом Указ, волаючи: "Нас всіх завтра заарештують! Протягом місяця знищать всю опозицію! Почнуться обшуки і облави!..".

І це цілком серйозно говорили люди, які зовсім не схожі на хворих. Безумовно, такі настрої сильно підігрівались і російською пропагандою - "все, завтра ніхто не вийде на вулицю, економіка України цього не витримає, буде колапс і хаос...".

Дивним чином заяви російських пропагандистів та креатур спецслужб РФ збігалися з заявами окремих наших опозиціонерів. Водночас, російські спецслужби за класичною схемою військового протистояння, активно працювали в інформаційному полі.

Пам'ятаєте, були масові чутки, що почалась конфіскація майна та транспорту у пересічних людей. Запускалася інформація про тотальний призов чоловіків.

Декілька днів протрималася спроба дестабілізувати курс гривні. Для цього робилися масові смс-розсилки, де повідомлялося: "Доларів в країні вже немає, хто не встиг обміняти - гривню можете викидати". Люди бігли до обмінників і по ненормальному курсу міняли гроші, а потім розуміли, що їх просто пошили у дурні.

Але це не жарти - це одна з форм агресії. Значно легше перемагати, коли хаос, коли люди панікують, незадоволені діями влади, а також не лише самі не готові протидіяти агресії, а й заважають іншим.

Для протидії цьому й вживаються всі передбачені законом обмеження. Ми пройшли шлях без цих обмежень, навіть без профілактичного затримання панікерів та саботажників.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Президент Петро Порошенко заявляв, що воєнний стан не буде обмежувати права та свободи громадян

BBC News Україна: Тож, воєнний стан триватиме встановлені 30 днів і не буде продовжений?

Олександр Турчинов: Прогнозую, що він не перевищить заявлений термін і не буде продовжуватись за відсутності повномасштабної військової агресії.

Якщо ж така агресія відбудеться, то воєнний стан уже не буде таким м'яким. Весь арсенал засобів буде задіяно, відповідно до наданих Конституцією і законом повноважень.

BBC News Україна:Чи не розглядаєте ви варіант, коли Росія може використати воєнний стан для зриву виборів? Наприклад, виникнуть якісь провокації на кордоні, Україна вводить воєнний стан і вибори переносяться.

Олександр Турчинов: Не можна виключати такі провокації. З іншого боку, ви бачите, які заяви робить Путін. Він дуже сподівається на те, що Порошенко піде з посади президента, і саме на це працює. Він публічно про це говорить.

Керівництво Росії дуже сподівається на політичний реванш на найближчих виборах. Саме тому вкладаються колосальні ресурси на підтримку окремих ЗМІ, збільшується кількість ботів в соціальних мережах, відбувається приховане сприяння окремим політсилам тощо.

Все це на фоні продовження агресії проти нашої країни з використанням широкого спектру гібридних технологій (інформаційних, кібернетичних, економічних, диверсійних, військових тощо). Зруйнувати економіку, посіяти зневіру і хаос, та на цьому фоні привести до влади тих, хто не буде заважати імперському реваншизму Путіна.

Не виключаю, що вони будуть працювати і в режимі силової дестабілізації ситуації (локальні військові провокації, диверсії, терор). Мета - створити у наших громадян відчуття безперервної загрози. Тому, безумовно, в умовах проведення виборів буде значно посилена безпекова складова.

Обмеження для росіян можуть залишити

BBC News Україна: Чи залишаться обмеження для в'їзду росіян після припинення воєнного стану, чи навпаки - це може бути крок до візового режиму?

Олександр Турчинов: Ми будемо підводити підсумки воєнного стану і я не виключаю, що деякі речі, які діяли ефективно, можуть бути продовжені уже в звичайних умовах.

Сьогодні рішення щодо блокування в'їзду до України чоловіків від 16 до 60 років чітко виконується. І безумовно, це значно полегшує роботу і нашої контррозвідки, і правоохоронних органів, тому що ми таким чином блокуємо потрапляння з Росії агентури та диверсійних груп.

Те, як агресивно поводить себе Росія, не виконуючи вимогу не тільки України, а й усього цивілізованого світу щодо звільнення наших військовополонених,повернення захоплених плавзасобів - все це дає нам підстави продовжити окремі заходи щодо російської сторони, зокрема, і обмеження в'їзду. Але, безумовно, це рішення буде приймати РНБО та президент.

Копирайт изображения ДПСУ

BBC News Україна: Соцопитування показують, що більшість українців не підтримують введення воєнного стану. На вашу думку, чому?

Олександр Турчинов: Коли б обговорювалося рішення щодо надання кожному грошової винагороди, - то підтримали б усі. Безумовно, хочемо ми, чи ні, але воєнний стан створює соціально-політичний та економічний дискомфорт. Треба бути патріотом своєї країни, щоб це свідомо підтримати.

Давайте говорити чесно - як тільки оголосили воєнний стан, більшість людей не розуміла, як будуть розвиватися події, значно збільшилася кількість тих, хто терміново виїхав за межі країни. Це важко назвати патріотичним кроком, або кроком солідаризації в країні, якій загрожує реальна небезпека і яка потребує, щоб кількість захисників збільшилася.

Окрім того, у нас є прошарок населення, отруєний російською пропагандою, який попри те, що йде 5-й рік агресії Росії проти України, має антиукраїнські настрої.

Це важко пояснити здоровим глуздом, але такими є реалії нашого життя. І тут щось порадити важко, але ми змушені з цим рахуватись і розуміти, що як і в 2014 році, у випадку масштабного протистояння, у нас може бути достатньо багато зрадників і колаборантів. Від цього ніхто не застрахований, жодна країна, жоден народ.

Ситуація на Донбасі

BBC News Україна: Як змінилася ситуація на Донбасі після введення воєнного стану?

Олександр Турчинов: Ситуація на Донбасі ніколи не була стабільною. Два армійські корпуси на окупованій території підпорядковані 8-й армії Південного округу РФ. Якщо команда стріляти - вони стріляють, команда робити військові провокації - вони роблять, команда зменшити інтенсивність стрільби - зменшують.

В той же час введення воєнного стану значно налякало окупаційну владу і розташовані там військові підрозділи. Їх представники вже зробили гучні заяви про підготовку в межах воєнного стану повномасштабного наступу ЗСУ. Розпочали активно будувати захисні споруди, створювати додаткові лінії оборони, тобто - реальний переляк.

Щодо гучних та дебільних заяв представників окупаційної влади, на кшталт "українська армія планує застосувати хімічну зброю", якої, до речі, у нас взагалі немає на озброєнні.

Мета таких заяв - з одного боку налякати тих, хто перебуває на окупованій території і примусити їх виконувати всі неадекватні вказівки окупаційної влади. З іншого боку не можна виключати, що саме під такою завісою інформаційної дурні можуть відбутися реальні та небезпечні провокації.

Спрогнозувати логіку дій російського Генштабу та російського президента дуже важко. Тому ми повинні бути готові до будь-яких випробувань, до будь-якої форми агресії.

BBC News Україна: Ви згадали про посилення українського флоту. Чи вистачає на це коштів, адже керівництво Міноборони не раз заявляло, що передбаченого на 2019 рік фінансування для ЗСУ недостатньо?

Олександр Турчинов: У бюджеті на наступний рік Міноборони отримало 104 млрд гривень. Це на 12 млрд більше, ніж в 2018 році.

BBC News Україна: Але вони просили ще більше…

Олександр Турчинов: Безумовно, коли ми говоримо про перехід на стандарти НАТО, то тут мова і про відповідне забезпечення ЗСУ. Та Україна поки не може собі цього дозволити витрачати на забезпечення одного солдата стільки як в США, Німеччині чи Франції..

Відповідно до Стратегії нацбезпеки, ми щороку на сектор безпеки і оборони виділяємо не менше 5% від ВВП.

Це для нашої країни колосальний ресурс. Останні декілька років ми виділяємо навіть більше. Наприклад, на наступний рік оборонний бюджет складає 5,37% від ВВП.

Проблема в тому, що більше країна не може собі дозволити. Ви знаєте, який важкий в фінансовому плані буде наступний рік - значна частина надходжень буде йти на повернення зовнішніх боргів, а це колосальне навантаження на економіку та бюджет.

Безумовно, наш оборонний бюджет не співставний з бюджетами США та європейських країн, бо неспівставні економічні показники, зокрема, ВВП наших країн.

Я працюю не над політичними проектами, а над проектами безпеки і оборони Олександр Турчинов, секретар РНБО

Нам необхідно вирішити одне з головних стратегічних завдань - забезпечити значне зростання нашої економіки. Від цього залежить незалежність та саме існування України, здатність вистояти і перемогти в протистоянні з РФ.

Так, забезпечення збройних сил сучасною зброєю і військовою технікою потребують значних видатків. Ми відновлюємо ракетне виробництво, в тому числі тих ракетних комплексів, які ніколи не випускали в Україні.

Ми змушені розбудовувати виробництво боєприпасів, які у нас ніколи не вироблялися, навіть у часи СРСР. Нам потрібні нові літаки, кораблі, потужні системи ППО тощо.

Але запорукою реалізації всіх цих завдань може бути тільки швидкий розвиток економіки України, який стає одним із головних пріоритетів національної безпеки.

BBC News Україна: Робота Мінської групи не приносить результатів, Нормандський формат на рівні лідерів не збирався вже понад двох років. Чи вважаєте ви ці механізми неефективними та чи потрібні інші?

Олександр Турчинов: Навіть коли відбувалися регулярні зустрічі у Мінському та Нормандському форматі, це не заважало Росії жорстко порушувати всі вимоги і домовленості. У нас не було і дня без обстрілів та провокацій.

Але є інше питання - альтернативи Мінську, як єдиному майданчику, де можливі хоч якісь переговори з РФ, сьогодні не існує. Я прогнозую, що найближчим часом Росія буде все робити, щоб повністю скомпрометувати Мінські угоди, як альтернативу військовому протистоянню.

"Єдина православна церква - це справедливість"

BBC News Україна: У Росії кажуть про небезпеку релігійної війни в Україні через томос. Чи справді вона існує?

Олександр Турчинов: Я сам протестант, але безумовно підтримую створення єдиної православної церкви України. Це історична справедливість і українські православні християни мають право мати свою незалежну церкву.

Але це і питання безпеки. Адже на превеликий жаль, релігійні громади Московського патріархату, в першу чергу їхнє духовенство, використовувались керівництвом Росії проти нашої країни.

Їх використовували як засіб інформаційної війни: розповсюдження дезінформації, налаштування людей проти власної країни тощо.

Були й більш серйозні завдання - ведення агентурної роботи. Це цинічне зловживання статусом та церковними можливостями. Уявіть, СБУ затримує священнослужителя Московського патріархату навіть за тяжким звинуваченням у шпигунстві, держазраді, тощо - ви ж розумієте, який зразу почнеться галас про нібито зведення рахунків та спробу знищити чесних служителів церкви.

Я не виключаю, що спецслужби Росії будуть намагатися влаштувати провокації для інспірування релігійних конфліктів. Але я переконаний, що і керівництво православної церкви України, і керівництво держави зроблять все, щоб не допустити подібних провокацій і забезпечити еволюційний шлях повернення православних християн, які були прихожанами МП, до української церкви.

BBC News Україна: Яким ви бачите своє майбутнє після президентських виборів?

Олександр Турчинов: Господь вчить: де б ти не працював, роби все, що ти можеш зробити чесно і якісно. І все буде добре. Я працюю не над політичними проектами, а над проектами безпеки і оборони країни, і вважаю, для країни це сьогодні є важливим пріоритетом. А далі життя покаже.

"Можливо, Лавров пророкує недалеке майбутнє"

BBC News Україна: Минулого року ми завершували інтерв'ю питанням про те, чим і коли завершиться АТО. Сьогодні ми хочемо запитати, коли та як може завершитись ООС?

Олександр Турчинов: Я переконаний, що ООС може завершитись тільки тоді, коли буде повністю відновлено територіальну цілісність нашої країни. Мова йде не тільки про Донбас, а і про Крим. Тоді дійсно можна буде припинити військову операцію.

BBC News Україна: Лавров до речі каже, що ви готуєте наступ на Крим…

Олександр Турчинов: Заява Лаврова - це чергова провокація напередодні Різдвяних свят. Його речниця повторює хворобливу брехню переляканих маріонеток з окупованого Донбасу про те, що готується якась хіматака, а він говорить, що має достовірну інформацію про наші наступальні операції не тільки на Крим, а вздовж всього російського кордону.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Україна готує провокації на кордоні з Росією

Коли такі неадекватні заяви роблять високопосадовці такого рівня, то чого можна від них очікувати? Початку військових дій, з поясненням, що мусили це зробити на упередження?

Це дуже небезпечна гра, яка примушує нас бути пильними та готовими до будь-якого розвитку подій, до будь-яких провокацій.

Військово-політичне керівництво нашої країни ніколи не піде на небезпечні авантюри. Для переможного наступу необхідно мати значну перевагу над ворогом.

Сьогодні ми ще не готові забезпечити переможний наступ на другу за потенціалом армію світу, щоб повернути всі окуповані території. Але все змінюється і не можна виключати, що Лавров пророкує недалеке майбутнє.

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