Як Facebook ділився даними: деталі розслідування

Копирайт изображения Getty Images

Соціальну мережу Facebook знову впіймали на гарячому: видання New York Times опублікувало розслідування, в якому йдеться про те, як соцмережа поводиться з особистими даними користувачів.

Газета оприлюднила нові подробиці про те, як соціальна мережа ділилася доступом до особистої інформації користувачів із іншими компаніями, серед яких були Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, Spotify та Yandex.

У деяких випадках інші компанії заявили, що навіть не усвідомлюють, що мають спеціальний доступ.

Facebook став на захист власної позиції.

У компанії заявили, що ніколи не надавали іншим доступу до персональних даних без дозволу людей та загалом не побачили жодних доказів того, що ці дані використовували неналежним чином.

Тим не менше, в компанії зауважили, що мали б запобігти доступу третіх сторін до інформації користувачів, та заявили, що припинили таку практику з міркувань безпеки.

Серед іншого, пише New York Times, сторонні платформи мали змогу читати приватні повідомлення користувачів та знати їхні імена, контактні дані та відстежувати діяльність їхніх друзів.

Реакцію Facebook на такі зауваження розкритикував навіть колишній начальник з безпеки Алекс Стамос, який у дописі в Twitter закликав розкрити більше деталей про те, хто мав спецдоступ до особистих даних.

Пропустити Twitter допис , автор: @alexstamos This isn't a good response from Facebook to the NY Times story, because it makes the same mistake of blending all kinds of different integrations and models into a bunch of prose and it is very hard to match up the responses to the Times' claims.https://t.co/rrnWylOBMp — Alex Stamos (@alexstamos) 19 грудня 2018 р.

До останніх викриттів належить скандал зі збором даним компанією Cambridge Analytica, підбурювання до насильства в М'янмі, докази втручання Росії та Ірану в американські вибори та кілька виявлених помилок, які призвели до витоку даних.

Все це підірвало довіру громадськості до Facebook та призвело до закликів запровадити нові правила.

Аналіз: Дейв Лі, репортер з питань технологій у Північній Америці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі вважають, що Марк Цукерберг має призначити іншу людину на посаду голови Facebook

У Facebook, як і раніше, вважають, що їх критикують несправедливо. Цього тижня колишній начальник з безпеки Алекс Стамос заявив, що на скандал з Cambridge Analytica "занадто різко відреагували".

В офіційній заяві, яку оприлюднили в середу, Facebook не змінив тону, яким спілкувався і раніше: користувачі давали згоду, говорити нема про що.

Але Facebook недооцінює, наскільки "пробудженими" у питанні користування даними стали користувачі протягом цього року. Так само там не розуміють, що настав час розкрити всі карти.

Якщо б я був співробітником Facebook або його акціонером, я б сказав Марку Цукербергу: "Настав час відкрити інформацію про те, хто має або мав доступ до даних".

Це - єдиний спосіб у 2019 році не повторити помилки 2018-го, коли новинні заголовки потроху знищили репутацію Facebook, можливо, назавжди.

Хто що отримував?

NYT проаналізувала сотні сторінок документів та провела десятки інтерв'ю, з яких оприлюднили лише частину інформації.

Загалом, заявляють у статті, соціальна мережа мала спеціальні домовленості про доступ до особистих даних користувачів з понад 150-ма компаніями.

Більшість з організацій, йдеться у матеріалі, були технічними фірмами, але до писку також належали інтернет-магазини, автомобільні компанії та медіа, серед них і самі New York Times.

Ось приклади зі статті:

Пошукова система Microsoft Bing змогла бачити імена "практично всіх" друзів користувачів Facebook без згоди цих друзів, щоб персоналізувати результати, які вона показувала

Музичний стрімінговий сервіс Pandora та платформа для рецензування фільмів Rotten Tomatoes також мали доступ до інформації друзів, щоб налаштувати результати.

Пристрої Apple мали доступ до контактних номерів та календарних записів користувачів, навіть якщо вони відключили функцію спільного доступу у своїх налаштуваннях Facebook. Крім того, пристрої Apple не повинні були попереджати своїх користувачів про той факт, що вони шукали дані у їхньому Facebook

Netflix, Spotify і Royal Bank of Canada мали змогу читати, писати та видаляти особисті повідомлення користувачів і бачити всіх учасників чату

Російська пошукова служба Yandex могла індексувати ідентифікацію користувачів із загальнодоступних сторінок та повідомлень, щоб покращити результати власного пошуку, навіть після того, як Facebook перестав надавати цю послугу іншим компаніям

Yahoo міг переглядати пости ваших друзів

Sony, Microsoft та Amazon можуть отримати доступ до електронних адрес учасників через їхніх друзів

Blackberry та Huawei були серед компаній, які могли б витягувати дані Facebook для керування власними додатками для соціальних мереж

Facebook довго заперечував, що продає дані своїх користувачів.

Але New York Times заявила, що одна з домовленостей, яку мала соцмережа, полягала в тому, щоб отримувати списки контактів від Amazon, Yahoo і Huawei, які вона використовувала для керування своєю функцією "люди, яких ви можете знати".

Ця функція пропонує користувачам більше знайомих, які ті могли б додати до списку своїх друзів.

Як відповіли у Facebook?

У компанії розповіли про два типи домовленостей, який вони досягли з іншими фірмами.

Перший тип там назвали "інтеграційним партнерством". Це функція, яка дозволяла іншим сервісам пропонувати додаток Facebook на інших платформах поза власним сайтом та додатком Facebook.

Довгий список таких партнерів Facebook надав Конгресові США у липні.

У Facebook заявили, що це рішення дозволило іншим компаніям збирати публікації з Facebook, Twitter та інших соціальних мереж в одному додатку або ж надсилати сповіщення із різних сервісів через веб-браузер.

Але також зазначили, щоб користуватися цими сервісами, користувачі мали "залогінитися" через свої Facebook сторінки. Там також додали, що "майже всі" ці партнерські відносини припинилися протягом останніх місяців.

Другий тип "відносин" у Facebook називають "миттєвою персоналізацією".

Він дозволяв іншим додаткам переглядати особисті повідомлення Facebook, щоб, наприклад, ви могли надіслати рекомендацію про пісню друзям, не покидаючи додаток Spotify.

У Facebook додали, що ділилися загальнодоступною інформацією про користувачів, щоб, наприклад, вони могли бачити, які телешоу їхні друзі дивилися по Netflix.

У Facebook заявили, що здебільшого ці партнерські відносини завершилися в 2014 році, але в деяких випадках їх продовжували до 2017 року.

Що заявили інші компанії?

Microsoft випустили коротку заяву, в якій ідеться: "Під час нашої взаємодії з Facebook ми поважали всі права користувачів".

Компанія Netflix заявила, що перестала радити контент підписникам своєї сторінки у Facebook ще у 2015 році, тому що послуга не була популярною.

"І ми ніколи не читали приватні повідомлення людей, і ніколи не просили надати нам до них доступ", - додали в компанії.

У Spotify зазначили, що не знали про ступінь доступу, який Facebook йому надав. В Apple заявили, що також не знали, що їхні пристрої мали спеціальний доступ.

В Yandex заявили, що їхні домовленості обмежувалися лише користувачами з Росії, Туреччини, України, Білорусі, Казахстану та країн СНД, і додали, що вони припинили отримувати дані Facebook у 2015 році.

Хочете отримувати найцікавіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.