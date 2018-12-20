Іміграційна політика Британії після брекзиту: що пропонує уряд

Копирайт изображения Getty Images

Згідно з запропонованими імміграційними правилами, які можуть почати діяти у Великій Британії після брекзиту, до країни зможуть приїхати десятки тисяч іноземних працівників з низькою кваліфікацією, які, щоправда, матимуть змогу працювати в країні лише протягом одного року.

За задумом уряду, це правило діятиме до 2025 року і покликане захистити ті частини британської економіки, які найбільш залежні від іноземної робочої сили.

Міністр внутрішніх справ Саджид Джавід каже, що нова система буде базуватися у першу чергу на потребах держави, а не на тому, звідки приїздять працівники. Мета, каже очільник відомства, - показати, що Британія відкрита для бізнесу.

Презентуючи заходи, які він сам назвав найсерйознішим оновленням міграційної політики за останні 40 років, пан Джавід заявив, що уряд не ставив собі за мету зменшити кількість мігрантів, що прибуватимуть до Британії.

У проекті, де перераховані пропозиції влади, які ще доведеться схвалити, серед іншого йдеться про таке:

Скасування чинних обмежень на кількість кваліфікованих іноземних працівників - таких, як лікарі чи інженери

Обговорення можливого встановлення фіксованої мінімальної зарплатні у розмірі 30 тисяч фунтів для кваліфікованих іноземних спеціалістів, що претендують на отримання п'ятирічної британської візи

Нова система має запрацювати з 2021 року

За словами Саджида Джавіда, пропозиції, розроблені урядом, дозволять Британії контролювати свої кордони і "виконувати чіткі інструкції" британського народу, які він дав, коли проголосував за вихід з ЄС.

Річні візи для працівників з низькою кваліфікацією

Копирайт изображения Getty Images

В уряді кажуть, що низькокваліфіковані працівники не матимуть змоги приїхати до Британії і осісти в країні назавжди.

Проте у якості "перехідного заходу", люди з "країн з низьким ризиком" матимуть змогу приїхати до країни навіть не маючи пропозиції від роботодавця: в них буде рік на те, аби знайти роботу.

Така схема покликана заповнити прогалини у таких галузях, як будівництво, які сильно залежать від робочої сили з країн ЄС.

Через рік після прибуття для таких працівників наставатиме "період похолодання" - це означає, що вони повинні будуть залишити територію Британії. Знову претендувати на право роботи в Британії вони зможуть лише через рік після від'їзду.

За словами міністра, така схема також передбачає, що апліканти не матимуть змоги отримувати виплати з бюджету і не зможуть перейти на будь-яку іншу міграційну процедуру.

Уряд каже, що залишає за собою право запровадити нові - більш жорсткі критерії.

Організація Migration Watch вже назвала такі плани влади "шокуючими".

Там наполягають, що уряд просто не зможе слідкувати за тим, аби кожен з мігрантів залишив країну, як пропонується, через рік.

"Це неймовірно - уряд повністю поступився перед вимогами промисловості, ігноруючи при цьому сильне суспільне бажання знизити рівень міграції", - кажуть в Migration Watch.

"Головними переможцями в такому випадку стануть бізнеси, оскільки вони отримають бонуси у вигляді робочої сили з усього світу і знову уникнуть необхідності винаймати і навчати місцевих працівників".

Без обмежень для кадрів з високою кваліфікацією

Пропозиції уряду передбачають нові шляхи отримання робочих віз для кваліфікованих мігрантів з Європи та інших країн світу.

Влада прислухалася до рекомендацій експертів скасувати чинний ліміт - 20 тисяч висококваліфікованих спеціалістів, що можуть потрапити до Британії за візою Tier 2.

Tier 2 - це робоча віза для працівників з-за меж ЄС та Європейської Економічної зони (що включає країни ЄС, Швейцарію, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн), які отримали пропозицію від британського роботодавця. На неї можуть претендувати, зокрема, медсестри і лікарі.

Копирайт изображения Getty Images

Проектом змін передбачені консультації з приводу встановлення фіксованої мінімальної зарплатні для кваліфікованих мігрантів у вигляді 30 тисяч фунтів на рік.

Цей принцип у більшості випадків вже застосовується щодо працівників, що приїхали з країн, які не входять до ЄС, але зможе стати правилом і для резидентів Євросоюзу.

Такий підхід вже розкритикували у Національній службі охорони здоров'я: "Ми глибоко занепокоєні тим, що може статися. Варто розуміти: висока кваліфікація і висока зарплатня - не одне й те саме", - каже Саффрон Кордері.

"Медсестри мають стартову зарплату на рівні 23 тисяч фунтів - так само як парамедики. Молоді лікарі отримують 27 тисяч. Все це лежить нижче планки у 30 тисяч фунтів", - додає він.

Про цю ж проблему говорить тіньовий міністр внутрішніх справ Великої Британії Дайан Еботт: "Уряд принизливо маркував усіх, хто заробляє менш як 30 тисяч, як низькокваліфікованих працівників".

За її словами, уряд використовує систему, засновану не на вміннях, а на доходах, а це виключає зі списку кваліфікованих кадрів медсестер, працівників соціальних служб і інших професій, у яких наявний дефіцит робочої сили".

Бізнес-групи також заявили, що мінімальний рівень заробітної плати у 30 тисяч варто знизити, в іншому разі це зв'яже руки роботодавцям.

Кого вважають висококваліфікованим працівником?

Йдеться про ті ж професії, представники яких можуть претендувати на отримання робочої візи Tier 2.

Категорія високої кваліфікації включає широкий діапазон спеціальностей: лікарів, медсестер, музикантів, авіапілотів, брокерів, парамедиків, бібліотекарів, журналістів, соціальних працівників, дослідників, архітекторів, юристів і викладачів окремих дисциплін.

У більшості випадків, аби мати право працювати у Британії за візою Tier 2, кваліфікований спеціаліст має отримувати зарплатню не меншу, ніж 30 тисяч фунтів, проте іноді ця цифра може змінюватися в залежності від професії.

Представники окремих професій - приміром, медсестри - також можуть розраховувати на податкові пільги.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.