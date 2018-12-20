Гендерно-нейтральний Санта-Клаус. Це як і навіщо?

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Коли хтось згадує Санта-Клауса, ви, певно, уявляєте товстенького дідугана з розлогою білою бородою. А якби це була жінка або гендерквір? Хіба не можна поширювати дух Різдва, незалежно від статі?

Суперечки про це зараз розгораються у Британії - після того, як минулого місяця депутат міської ради міста Ньютон Айкліфф (що поблизу Дарема) поскаржився, що на роль Санти у місцевому різдвяному параді претендує жінка.

Арун Чандран - так звати депутата, який відкидає ідею про Санту-жінку - сказав журналістові Times, що ця роль пасує виключно чоловікам.

"На мою думку, Санта-Клаус, якого ще називають "Дід Мороз", - чоловіча роль. Нехай собі буде місіс Клаус, я не проти. Але Санта-чоловік - це давня традиція, загальноприйнята у суспільстві".

Інші депутати тієї ж ради спочатку не погодились - один із них, 70-річний Білл Бленкінсопп, заявив: "Ми одностайно проголосували за те, що Санта цілком може бути жінкою. Яка різниця?"

Проте кількома днями пізніше відбулося повторне голосування і після дебатів рада змінила висновок на протилежний, ухваливши, що "роль Санта-Клауса має лишатися чоловічою".

Такі вагання віддзеркалюють те, як змінюється розуміння цієї ролі загалом у суспільстві.

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Згідно з нещодавнім дослідженням, 27,8% американців і британців воліли б бачити Санту жінкою або небінарною особою (люди, які не визначають свою стать чи гендерну роль). З них 10,6% віддали б перевагу Санті-жінці, а 17,2% вважають, що цей персонаж має бути гендерно-нейтральним.

Втім, це вже не перші дебати про стать Санти.

У 2015 році інтернетом стрімко поширився відеоролик, в якому дітей питали, чи може Санта бути жінкою. Відповіді були різні, зокрема й такі: "Ні, бо вона не знайде дорогу у небі".

У 2016 р. компанія Marks & Spencer випустила рекламне відео (гіперлінк), яке "розкривало таємницю": головну роль у всій цій різдвяній операції відіграє певна місіс Клаус. А минулого року пролунала сумнівна заява, нібито люди вимагають перейменувати Діда Мороза на більш інклюзивне - "Морозонько".

Тим часом, Санти Нової Зеландії набагато нас випереджають — у місті Гісборн вже працює "місцевий Санта-жінка, маорі та квір".

"У Гісборні, на параді Санта-Клаусів з'явився "місцевий Санта-жінка, маорі та квір". Дітей це ніскільки не засмутило. Можливо, це регіональна особливість Гісборна... а може, головне - аби були червоні стрічки", - йдеться у підписі до фото Санти.

А торговельний центр в Окленді прикрасили велетенською фігурою Санти - з парасолькою, як у Мері Поппінс, розлогою бородою, сумочкою, а також у трусиках і панчохах.

"А ось і Санта! Тепер у повітрі повіяло Різдвом!", -ідеться у повідомленні.

"Починаючи з Мерілін Монро, цей образ з роками зазнав чимало трансформацій, та він завжди актуальний (і часом сміливий!")

"Цього року його звати Санта-Поппінс, і це найкраща няня (чи нянь) у світі. Оскільки на екрани якраз виходить новий фільм про Мері Поппінс, ми подумали, що буде доречно вшанувати цей улюблений персонаж. Ми не забули про саквояж, повний подарунків, і велику парасольку, що не буде зайвою під час оклендських літніх дощів", - зазначили в магазині.

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Як вважає тренер з питань ЛГБТ та ідентичності Джина Батт'є, це чудово, що понад 17% опитаних бажають бачити Санту гендерно-нейтральним.

"Це свідчить про прогрес у питаннях інклюзії. Дедалі більше людей ставлять під сумнів ідеї й умовні рефлекси, вироблені з дитинства", - сказала вона нашому кореспонденту.

До того ж, якщо роль Санти виконуватиме не чоловік, це стане гарною нагодою поговорити з дітьми про небінарну та трансгендерну ідентичність.

"Поясніть дітям, що будь-хто може бути Сантою, - каже вона. - Ось як я пояснюю це племінниці та племіннику. Коли ми бачимо у магазинах Санту, я розповідаю, що він не може бути присутній скрізь й говорити з усіма діточками одночасно. Тому деякі Санти - чоловіки, деякі - жінки, інші - трансгендери або невідомої нам статі. Та всі вони - представники справжнього Санти".

Отже, на думку Джини, різноманіття у виконавцях ролі Санти позитивно впливає на дітей; крім того, це добре, бо надає всім рівні можливості для працевлаштування.

Копирайт изображения Getty Images Image caption І це… має бути весело?

Нарешті, традиційний образ Санти часом лякає дітей.

Тож, можливо, настав час Санті змінитися?

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