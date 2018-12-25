Українські фото 2018 року: найяскравіші моменти

BBC News Україна обрала тринадцять яскравих фотографій 2018 року з життя України.

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Перехожий проходить повз фотогалерею з видатними історичними постатями України в Києві 18 січня 2018 року.

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Журналіст Аркадій Бабченко з'явився на прес-конференції СБУ після звістки про його вбивство, 30 травня 2018 року.

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Діти, що страждають від наслідків Чорнобильської катастрофи, виглядають з ілюмінаторів літака, що приземлився в німецькому Гановері 30 травня 2018 року. Вони прибули в Німеччину на місяць для оздоровлення на запрошення від місцевої церкви.

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Український військовий дивиться на своє зображення в мобільному телефоні під час гоління на лінії фронту неподалік від Маруіполя, 12 червня 2018 року.

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Активіст Віталій Шабунін після того як його облили зеленкою і закидали тортами під час акції біля будівлі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, в Києві, 17 липня 2018 р.

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Український боксер Олександр Усик тріумфує на нагородження переможця фінального поєдинку Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) в Москві, 21 липня 2018 р. Усик здолав Мурата Гассієва і став абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі, об'єднавши пояси WBC, WBO, IBF і WBA, а також став володарем трофею імені Мохаммеда Алі, який вручається чемпіону WBSS.

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Військова медсестра охолоджує військовослужбовців на репетиції параду до Дня незалежності. Того дня температура повітря в Києві перевищила 30 градусів.

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Гелікоптери ВПС України пролітають над Хрещатиком під час військового параду з нагоди 27-ї річниці Незалежності України на Хрещатику в Києві, 24 серпня 2018 року.

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Жінка стоїть недалеко від поліцейського кордону під час заворушень біля будівлі Генеральної прокуратури 17 вересня 2018 року. Обурення активістів націоналістичних організацій викликала екстрадиція в Росію громадянина РФ Тимура Тумгоєва за запитом ФСБ, яка підозрює Тумгоєва в участі в одному з військових угруповань у Сирії.

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Учасниця Параду зомбі в Києві стрибає на мітлі напередодні свята Геловін 27 жовтня 2018 року.

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Верхівка меча статуї Батьківщини-матері виринає з густого туману, що огорнув Київ 6 листопада 2018 року.

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Відвідувачі презентації інтерактивної цифрової скульптури міжнародного соціального арт-проекту Artefact на території міста Прип'ять у Чорнобильській зоні відчуження, 22 листопада 2018 року.

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Супутниковий знімок Керченської протоки. 25 листопада неподалік від неї російські прикордонники захопили три українські кораблі з 24 моряками на борту.

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