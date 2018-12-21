Як вплине на Україну відставка "русофоба" Меттіса з Пентагону

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Керівника Пентагону Джеймса Меттіса, який оголосив про свою майбутню відставку, вважають чи не найбільш послідовним прихильником жорсткої політики США щодо Росії, а російські медіа називають "головним русофобом".

У своєму листі до президента Трампа він, зокрема, писав: "Впевнений, що ми повинні мати рішучий та однозначний підхід до країн, чиї стратегічні інтереси все більше суперечать нашим. Очевидно, що Китай і Росія, наприклад, хочуть сформувати світ відповідно до своєї авторитарної моделі й мати право вето на рішення інших країн в області економіки, дипломатії і безпеки - щоб просувати свої інтереси за рахунок сусідів, Америки та наших союзників".

Джеймс Меттіс, попри свій гучний нікнейм Mad Dog, показав себе чи не найбільш зваженим членом команди Трампа, який часто заспокоював союзників Сполучених Штатів після несподіваних заяв президента, пригадує оглядач BBC News у Вашингтоні Ентоні Цурхер.

І от з 28 лютого 2019 року Меттіс перестане бути міністром оборони США - після двох років на посаді.

У своєму листі до трампа Трампа він пояснив відставку тим, що президент США повинен мати міністра оборони, чиї погляди більш збігатимуться з президентстькими на низку ключових викликів міжнародної політики.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Шляхи Трампа і Меттіса остаточно розійдуться у лютому 2019 року, хоча про супереченості між ним і президентом говорили вже давно

Серед головних же розбіжностей між Дональдом Трампом та Джеймсом Меттісом називають різне бачення військової присутності Сполучених Штатів у Сирії та Афганістані, а також підхід до відносин з Росією.

Допомога Україні

З початком конфлікту на Донбасі у 2014 р. Україна увійшла до числа "союзників США" - саме так про неї неодноразово висловлювалися високопосадовці Сполучених Штатів, включно з Дональдом Трампом та Джеймсом Меттісом.

У цей період Україна отримувала серйозну військову допомогу від Сполучених Штатів, яка не обмежувалася навчаннями українських військовослужбовців та медикаментами.

Копирайт изображения raytheon.com Image caption Протитанкові ракетні комплекси "Джевелін" Україна отримала саме під час керівництва Пентагоном Джеймса Меттіса

Так українська армія отримала від США:

десятки автомобілів Humvee;

понад півсотні контрбатарейних радарів, які, зокрема, використовувалися під час боїв за Дебальцеве;

37 протитанкових установок Javelin та 210 ракет до них;

два військові катери класу Island для посилення Військово-морських сил (прибудуть в Україну у другій половині 2019 року).

Частину цього, наприклад, найбільш резонасні "джевеліни" та "айленди", Сполучені Штати вирішили передати ЗСУ саме в часи перебування у Пентагоні Джеймса Меттіса.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Український військовий флот у 2019 році отримає два катери класу Island, які раніше використовувала Берегова охорона США

На наступний рік в оборонному бюджеті США передбачено 250 мільйонів доларів для допомоги Україні, а 50 мільйонів з цієї суми має піти на "оборонне летальне озброєння".

Чи вплине відставка Меттіса?

Українські експерти-міжнародники впевнені - відставка Джеймса Меттіса не призведе до негайного згортання українсько-американських програм військової співпраці.

"Чи заморожувалася допомога Україні, коли проходили президентські вибори у США? Ні. Сила Сполучених Штатів у тому, що рішення, які там ухвалюються, працюють до кінця", - розповідає Євген Магда, директор Інституту світової політики.

"У США політична система діє незалежно від персоналій. Про це, власне, свідчить сама постать Дональда Трампа та його достатньо експресивні дії. Попри всі очікування, суттєвого потепління у російсько-американських відносинах так і не відбулося", - додає експерт.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джеймс Меттіс в Києві під час параду до Дня незалежності в Києві, 2017 рік

Він також наголошує, що підтримка України - це принцип, який публічно підтримують обидві головні партії США: і демократи, які з наступного року матимуть більшість у Палаті представників, і республіканці, що домінують у Сенаті.

А Ганна Шелест, член правління Ради зовнішньої політики "Українська призма", звертає увагу, що не все у питаннях військової співпраці США визначають президент та голова Пентагону.

"Міністерство оборони Сполучених Штатів у своїх витратах все ж залежить від Конгресу. І для нас дуже важливо, хто очолює відповідні комітети, адже саме від них багато що залежить у питаннях асигнувань і фінансування", - пояснює експерт.

Не така жорстка позиція

Копирайт изображения Getty Images Image caption У США Трампа критикують через зв'язки з Росією під час виборчої кампанії

Водночас Ганна Шелест попереджає - теоретично політика США щодо України з приходом нового міністра оборони все ж може змінитися.

"Пан Меттіс займав достатньо жорстку позицію щодо РФ. Він був непохитним у цьому питанні, називаючи речі своїми іменами. Це один з трьох моментів, у яких у нього не було збігів з Трампом - питання Сирії, Афганістану та Російської Федерації", - розповідає Ганна Шелест.

"У цьому плані дуже важливо подивитися, хто саме стане новим кандидатом: з більш м'яким підходом щодо РФ чи це все ж буде людина з такою ж чіткою позицією, як і Меттіс, щодо втручання Росії в американські справи та у справи в Європі", - пояснює експерт.

І хоча, за її словами, поставити "чистого русофіла" на чолі Пентагону для Трампа було б "політичним суїцидом" (на тлі судових розглядів проти його юристів та консультантів щодо їхніх зв'язків з Росією під час виборів), новий міністр оборони США все ж може проводити відмінний курс від того, який був за Меттіса.

"Це може бути людина, яка займає таку ж позицію щодо Росії, як і Трамп - про більшу необхідність діалогу з РФ, певні поступки і т.д. Тобто це може бути не настільки жорстка позиція, як у Меттіса… Але жодної паніки тут починати не варто", - резюмує Ганна Шелест.

Кандидатуру нового міністра Дональд Трамп пообіцяв оголосити найближчим часом, а остаточно затвердити її ще має Сенат.

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