Лазери, орли і радари: як у світі борються з дронами

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Дрони над злітно-посадковою смугою лондонського аеропорту Гатвік стали причиною скасування сотень авіарейсів і призвели до хаосу.

Літакам довелося міняти маршрут і прямувати до інших аеропортів по всій країні.

Ситуація стала настільки серйозною, що для допомоги поліції вирішили залучити армію. Польоти на летовищі спробували поновити вранці в п'ятницю, але ближче до вечора знову припинили.

Влада багатьох країн розуміє, що цілком безпечні на вигляд безпілотні літальні апарати можуть представляти загрозу - наприклад, для авіації, і вигадують методи боротьби з ними.

Радари та системи створення радіоперешкод

Копирайт изображения PA Image caption Аеропорт Гатвік закрили через дрони над злітно-посадковою смугою

Дронів-порушників виявляють або визначають їх місце розташування за допомогою камер, радарів і датчиків частот.

Подібні технологічні рішення можна інтегрувати в наявну інфраструктуру аеропортів. Вони можуть виявляти безпілотники в радіусі декількох кілометрів.

Потім пристрої створюють радіоперешкоди, через що дрон, втративши зв'язок з базою, автоматично повертається до власника.

Такий метод, зокрема, розробила компанія Quantum Aviation. Під час Олімпійських ігор у Лондоні у 2012 році їй було доручено створити систему захисту від можливих терористичних нападів з використанням дронів.

У Китаї розробили спеціальний пістолет, який створює перешкоди, і, як повідомляється, може вивести з ладу безпілотники на відстані майже в кілометр.

Наплічна базука

Копирайт изображения OPENWORKS Image caption Базука SkyWall100 дозволяє нейтралізувати дрон-порушник

Перше, що спадає на думку і здається найлогічнішим, - просто збивати їх.

Але поліція вирішила цього не робити в аеропорту Гатвік через ризик, що випадкова куля може потрапити у цивільних, або уламки дрона при падінні на землю можуть травмувати людей.

Альтернативою вогнепальній зброї стали ручні або наплічні пристрої, за допомогою яких можна вистрілювати в дрона сіткою, яка його утримує і не дає крутитися пропелерам, тоді безпілотник падає.

Британська інженерна компанія OpenWorks розробила величеньку базуку SkyWall100, яка стріляє по цілі сіткою і парашутом. Для точності пристрій обладнаний оптичним прицілом.

Системою користуються служби безпеки та держоргани в країнах Азії, Європи й Північної Америки.

Існують також дрони-перехоплювачі, які наближаються до дрона-порушника, скидають на нього сітку і таким чином знешкоджують в повітрі.

Подібні пристрої працювали на зимовій Олімпіаді в Південній Кореї, а поліція Токіо використовує їх вже три роки.

Також ця технологію взяли на озброєння у Франції.

Лазерні гармати

Image caption Лазерна гармата компанії Boeing виводить з ладу невеликі дрони

Ще одним варіантом боротьби з дронами-порушниками є лазерні пристрої, які здатні збивати безпілотники через кілька секунд після виявлення. Над цією технологією працюють США і Китай.

Компанія Boeing розробила апарат, який за допомогою високоенергетичного променя виявляє і виводить з ладу невеликі дрони. Радіус дії - кілька кілометрів. Як повідомляється, вони здатні функціонувати навіть при низькій видимості, наприклад, у тумані.

Нещодавно на виставці зброї в Казахстані Китай продемонстрував лазерну гармату "Тихий мисливець". Як повідомляється, її використовує поліція для перехоплення дронів і інших невеликих повітряних цілей, маючи при цьому високу точність (принаймні, так обіцяє виробник).

Навчені орли

Копирайт изображения EMMANUEL DUNAND / STAFF Image caption Орлів навчають знешкоджувати дронів-порушників

У Нідерландах придумали нетехнологічний спосіб боротьби з високотехнологічною проблемою.

Поліція там займається дресируванням орлів для знешкодження дронів-порушників. Вони захоплюють пропелери своїми кігтями й таким чином відразу ж виводять їх з ладу.

За словами дресирувальників, орли сприймають дронів за здобич і не будуть нападати на якісь інші цілі, коли їх випускають.

Нідерландська поліція, судячи з усього, поки що єдина у світі впровадила цей метод.

Заборони та обмеження

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У Британії існує заборона на польоти дронів у радіусі одного кілометру від аеропортів, однак в інших країнах правила відрізняються.

У США власники безпілотників зобов'язані заздалегідь попереджати авіадиспетчерів, якщо вони збираються користуватися гаджетом в радіусі вісім кілометрів від аеропорту.

Також дрон необхідно в обов'язковому порядку зареєструвати, повідомляє сайт UAV Coach.

У Канаді дронам заборонено підлітати до аеропортів, місць базування гідролітаків і будь-яких місць, які використовують для зльоту і посадки літаків ближче ніж на 5,6 км. З вертолітними майданчиками зона обмеження скорочується до 1,9 км. Аналогічне обмеження діє і у Швеції.

У Німеччині для використання безпілотника потрібно отримати дозвіл, хоча заборони на польоти в зоні довкола аеропорту менш суворі, ніж в Канаді - 1,5 км. Цей же радіус діє в Іспанії, але власники дронів там також зобов'язані страхувати свої пристрої.

Суворі правила діють у Південній Африці. Там заборонено користуватися безпілотником у радіусі 10 км від аеропортів, вертолітних майданчиків та аеродромів. Піднімати дрони в повітря там дозволено тільки вдень і в умовах хорошої видимості.

У 15 країнах, серед яких Саудівська Аравія й Ірак, використання дронів заборонено.

В Україні дозволене використання дронів масою до двох кілограмів. Польоти можна здійснювати тільки вдень.

Використовувати дрони можна не ближче ніж за п'ять кілометрів від злітно-посадкових смуг, або не ближче трьох кілометрів від вертолітних майданчиків.

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