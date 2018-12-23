Як Гренландія може стати базою Китаю в Арктиці?

Image caption Столиця Гренландії, Нуук, потребує інвестицій, але чи можуть вони прийти з Китаю?

Китай грає м'язами. Країна є другою найбагатшою економікою у світі, її бізнесмени та політики мають інтереси практично всюди в Азії, Африці та Латинській Америці.

Щоправда, зараз Китай проявляє інтерес стосовно зовсім іншої частини світу - Арктики.

Він почав називати себе "ближньо-арктичною" силою, хоча Пекін знаходиться майже у 3000 км від Полярного кола. Він купив або орендував кілька криголамів, включаючи атомні, для того, аби побудувати нові маршрути для своїх вантажів через арктичний лід.

Китай дивиться на Гренландію як на корисну базу на своєму полярному шовковому шляху.

Гренландія - самоврядна територія, хоча вона все ще номінально контролюється Данією.

Острів грає стратегічно важливу роль для Сполучених Штатів, які мають велику військову базу в Туле, на далекій півночі території. І данці, і американці глибоко стурбовані тим, що Китай проявляє такий інтерес до Гренландії.

Найменш густо населене місце на Землі

Ви повинні побувати там, аби зрозуміти, наскільки величезна Гренландія.

Це 12-та найбільша територія у світі, в 10 разів більша за Велику Британію: два мільйони квадратних кілометрів скель та льоду.

Image caption Більша частина Гренландії покрита вічним льодом - великою замороженою пустелею

Тим не менш, його населення складає мізерні 56 тисяч людей - приблизно розмір одного міста в Англії.

У результаті, Гренландія є найменш густонаселеною територією на Землі. Близько 88% її мешканців - інуїти; більшість інших - етнічні данці.

Що стосується інвестицій, то ні американці, ні данці не вкладали у Гренландію значних коштів протягом багатьох років, тому столиця острова, Нуук є досить бідною. Данія надає щорічну субсидію, аби допомогти Гренландії забезпечувати свої потреби.

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Кожного дня в центрі міста збирається невелика група людей, аби продати речі та заробити трохи готівки: не новий одяг, підручники, тістечка, які вони самі ж зробили, сушену рибу, різьблені з рогу північного оленя речі. Деякі люди також продають тушки великих качок короля Ейдера, на яких інуїтам дозволяється полювати, але не продавати заради прибутку.

Повітряні сили Китаю

Зараз у Нуук можна прилетіти тільки на невеликих літаках із пропелером. Проте через чотири роки це зміниться.

Гренландський уряд вирішив побудувати три великі міжнародні аеропорти, здатні приймати великі пасажирські літаки.

Китай подав заявки на виконання цих будівельних контрактів.

Данці та американці будуть тиснути, аби китайська заявка не пройшла, але це не зупинить проникнення Китаю до Гренландії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Будівля аеропорту у столиці острова - місті Нуук

Цікаво те, що думка про китайців, як правило, різна в різних етнічних груп.

Данці занепокоєні інтересом з боку Китаю, а інуїти вважають це гарною перспективою.

Гренландський прем'єр-міністр та міністр закордонних справ відмовилися говорити з нами щодо ставлення їхнього уряду до Китаю, але колишній прем'єр-міністр Куупік Клейст сказав, що Китай буде корисним для Гренландії.

Проте речник з питань зовнішньої політики головної партії Венстре в коаліційному уряді Данії Майкл Ааструп Єнсен висловився дуже прямо про прихід Китаю в Гренландію.

"Ми не хочемо комуністичної диктатури на нашому власному задньому дворі", - сказав він.

Таке необхідне багатство

Техніка продажів Китаю в інших країнах, де працюють його компанії - запропонувати таку інфраструктуру, яка їм дуже потрібна: аеропорти, дороги, чиста вода.

Західні держави, які колись колонізували, багато з цих країн, як правило, не допомагали, тому більшість з цих урядів дуже вдячні за допомогу Китаю.

Але все це має свою ціну.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Китай пропонує країнам ту інфраструктуру, яка їм дуже потрібна - аеропорти, дороги, водогони

Китай отримує доступ до сировинних ресурсів кожної країни - мінералів, металів, деревини, палива, харчових продуктів.

Також, це, як правило, не означає довгострокової роботи для місцевого населення. Для виконання робіт з побудови інфраструктури привозять багато китайців.

Країна за країною починають розуміти, що китайські інвестиції допомагають економіці Китаю набагато більше, ніж їм самим.

А в деяких місцях - одне з них це Південна Африка - є скарги на те, що залучення Китаю призводить до посилення корупції.

Але в місті Нуук важко сфокусувати увагу людей на таких аргументах.

Що грає роль для жителів цієї великої, порожньої та бідної території, то, це думка про великі гроші. Куупік Клейст сформулював цей аргумент наочно.

"Нам це потрібно, ви ж самі бачите", - сказав він.

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