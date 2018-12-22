Десять видів рослин, відкритих цього року

Колекціонери рослин шукають приховані дива рослинного світу протягом століть.

Проте щороку відкривають нові для науки рослини, приблизно 2000 на рік.

Учені з Королівських ботанічних садів у Кью (Велика Британія) відкрили й назвали більше ніж 100 нових рослин у 2018 році.

Їхній топ нових рослин включає хижі рослини, екзотичні орхідеї та ліани з лікувальними властивостями, які поки не використовують.

Трава, знайдена у водоспаді

Професор Айа Леббі виявив незвичайну рослину, що чіпляється за скелі біля водоспаду в Сьєрра-Леоне. Він зібрав зразок і відправив його в Кью, де його ідентифікували як новий вид.

Рослину, Lebbiea Grandiflora, назвали на його честь.

Копирайт изображения RBG KEW Image caption Водяна трава, яка зустрічається у водоспадах на річці Сева

"У неї є унікальні характеристики, які відрізняють її від будь-якого іншого виду в цій конкретній сім'ї, і це відразу вказало мені, що ми зіткнулися з чимось дуже унікальним", - сказав він BBC News.

"Моє ім'я тепер назавжди буде пов'язане з цією рослиною".

Рослину класифікували як таку, що перебуває у надзвичайній небезпеці. ЇЇ знайшли в районі, що знаходиться під загрозою через гірничодобувну та гідроелектричну діяльність, вчені вважають, що вона може зникнути протягом декількох років.

Вважається, що риба харчується рослиною, зміцнюючи здоров'я екосистеми.

"Кожен окремий вид рослини на землі також важливий для нашого виживання", - сказав професор Леббі з Національного гербарію Сьєрра-Леоне.

"Якщо ми скажемо, що не станемо їхніми опікунами або захисниками та дозволимо цим рослинам зникнути, для мене це означає, що світ втратить щось, і на даний момент ми навіть не знаємо, наскільки важливе".

Поїдач жуків з віддаленого острова

У світі налічується більше ніж 150 видів хижих рослин. Це нове відкриття, Nepenthes biak, росте лише на маленькому острові Біак, біля північного узбережжя Індонезійської Нової Гвінеї.

Їй загрожує туризм, коли кораблі зупиняються на острові.

"Відомо, що на рослину полюють, аби викопати з дикої природи для продажу туристам", - сказав ботанік Кью, доктор Мартін Чік.

"Якщо нічого не зробити для захисту цього виду, то він зникне".

За його словами, наше завдання - захистити ці рослини для того, аби майбутні покоління могли ними насолоджуватись. Рослини-хижаки, відомі як Nepenthes, мають ряд потенційних застосувань у медицині, які ще не повністю вивчені.

Учені постійно відкривають нові можливості застосування рослин, каже старша медсестра у Кью Лара Джуітт.

"Ми ніколи не знаємо, що ми відкриємо в цих рослинах".

Копирайт изображения MARTIN CHEEK, RBG KEW Image caption Хижа рослина з Нової Гвінеї

Квітка, що у майбутньому може стати ліками проти раку

Нова рослина, названа Kindia gangan, є членом сімейства кави. Науковці Кью в ході експедиції помітили, як вона росте на скелях з пісковику поблизу міста Кіндія у Гвінеї в Західній Африці.

Копирайт изображения MARTIN CHEEK Image caption Рослина, споріднена з кавою

Біологічні екстракти дозволяють припустити, що рослина може мати медичне застосування, можливо навіть протиракові властивості.

Орхідеї

Чарівну орхідею знайшли, коли її продавали з рук у В'єнтьяні, столиці Лаосу. Орхідея Paphiopedilum papilio-laoticus знаходиться під серйозною загрозою зникнення.

Копирайт изображения ADUNYADETHLUANGAPHAY Image caption Орхідея з Лаосу

Ям

Ям, що плететься - продовольча культура, яка росте в багатьох частинах світу - спочатку його помітили на фотографії, надісланій в Кью у 2002 році. Більш ніж через десять років у гербарії Кью знайшли спресовані та висушені екземпляри цієї рослини.

Рослина з пурпуровими квітами, Dioscorea hurteri, росте в шести місцях у Квазулу-Наталі в Південній Африці. Її класифікують, як таку, якій загрожує вимирання.

Копирайт изображения GARETH CHITTENDON Image caption Ям, що плететься, з Південної Африки

Яскрава квітуча рослина з В'єтнаму

Цей новий вид, Oreocharis tribracteata, відкрили під час експедиції до північного В'єтнаму. Згодом рослину виростили й у Британії.

Копирайт изображения SADIE BARBER Image caption Рослина має яскраві оранжеві квітки

Дерево з тропічного лісу

Це велике дерево знайшли в тропічному лісі у Гвінеї, Західна Африка. Навесні воно має приголомшливі рожеві квіти. Talbotiella cheekii була невідома науці раніше.

Копирайт изображения MARTIN CHEEK Image caption Дерево з тропічного лісу Гвінеї

Дикий перець

Копирайт изображения THAISVASCONSCELOS3 Image caption Нове дерево з сімейства перців

Ця рослина, Pimenta berciliae, пов'язана з деревом, яке приносить нам духмяний перець, життєво важливий компонент у харчових продуктах та косметиці.

Квітуча рослина з хмарного лісу

Цю рослину з рожевими квітками знайшли в долині в Болівії.

Копирайт изображения MT MARTINEZ Image caption Квітка з болівійських долин

Дерево, що можливо зникло

Відомо, що одне дерево з Камеруну, Vepris bali, росте лише в лісовому заповіднику на Бамендінському високогір'ї. Вважається, що воно вже зникло через руйнування середовища існування.

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