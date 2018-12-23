Найбільш популярні наукові статті року пророкують апокаліпсис

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Наш світ невідворотно рухається до апокаліпсиса, людство ось-ось знищить себе та планету, і перші ознаки армагеддону, що наближається, вже очевидні.

Приблизно таке відчуття виникає після прочитання заголовків останніх новин науки. У 2018 році незворотному руйнівному впливу, який людина здійснює на природу, різним катаклізмам та катастрофічному погіршенню здоров'я суспільства були присвячені вісім з десяти найпопулярніших наукових публікацій.

І з кожним роком картина стає все більш страхітливою.

Незворотний армагеддон?

Як підвести наукові підсумки року та обрати найбільш важливі відкриття? Найпростіший спосіб - подивитися, які публікації в наукових журналах викликали найбільший резонанс, привернули увагу політиків, журналістів та широкої громадськості.

Саме такий рейтинг щорічно складає аналітична компанія Altmetric, відстежуючи згадування наукових публікацій в ЗМІ та публічних виступах. 2018 рік став, безумовно, найбільш похмурим за останнє десятиліття.

Погляньмо на десятку "переможців" - і почнемо з кінця списку.

10. Стаття, опублікована в травні Національною академією наук США і присвячена біорізноманіттю нашої планети, має досить невинний заголовок: "Розподіл біомаси на Землі". Однак основний висновок авторів більш точно сформулювали журналісти Guardian: "Люди складають лише 0,01% від всіх форм життя на планеті, однак ми вже знищили 83% всіх диких ссавців". Від себе додамо: "і половину рослин".

9. У квітні в журналі Nature опублікували статтю про те, як глобальне потепління впливає на коралові рифи. Результати дослідження невтішні: лише за дев'ять місяців підвищення температури Світового океану знищило третину Великого Бар'єрного рифа - найбільшого у світі. А з 2016 року риф втратив вже половину коралів.

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8. Автори статті про "користь" додаткового лікування підрахували, що пацієнти з виліковними формами раку вмирають удвічі частіше, якщо на додаток до стандартної прописаної терапії вважають за краще лікуватися травами, акупунктурою та іншими засобами традиційної медицини.

7. Велика тихоокеанська сміттєва пляма виявилася набагато більшою, ніж ми думали. За останніми підрахунками, приблизно 80 тисяч тонн пластику рівним шаром покривають акваторію площею в 1,6 млн кв. км. Це вчетверо більше, ніж найбільш песимістичні прогнози вчених, зроблені раніше.

6-й і 5-й пункти в списку найбільш популярних наукових статей опубліковані в медичному журналі Lancet і хоч трохи розбавляють похмуру картину: одна присвячена здоровим дієтам, інша - користі фізичних вправ.

Однак потім знову повертаємося до апокаліптичних прогнозів.

4. Зміна клімату на планеті ось-ось досягне незворотної точки, попереджають американські вчені. Так званий безконтрольний парниковий ефект може початися вже за нашого життя, через пару десятиліть. Підвищення середніх температур на 2 градуси у порівнянні з доіндустріальною епохою стане найбільшим потеплінням на планеті за останні 1,2 млн років.

І, нарешті, трійка "лідерів".

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3. Найбільше з проведених досліджень наслідків вживання спиртних напоїв розвіяло сумніви: алкоголь шкідливий в будь-якому вигляді та в будь-якій кількості. Єдиний спосіб зберегти здоров'я - не пити зовсім, стверджують вчені.

2. Ми й так це підозрювали, але тепер можемо підкріпити підозри фактами: брехня в мережі поширюється куди швидше та ефективніше, ніж правда. Зокрема, в Twitter фейкові новини зазвичай збирають в 100 разів більшу аудиторію, ніж правдиві повідомлення.

1. За офіційними даними, ураган "Марія", який потрощив міста Пуерто-Ріко в вересні 2017 року, забрав 64 життя. Однак, коли вчені підрахували кількість людей, загиблих вже після урагану (в результаті його наслідків) вони дійшли висновку, що побічно жертвами "Марії" стали майже п'ять тисяч осіб.

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